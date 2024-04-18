Arazileri yönetimde toplulaştırsak hububat üretimi 40 milyon tona çıkar

1970 yılında Nizip’te doğan Ahmet Tiryakioğlu, ilk, orta ve lise eğitimini Gaziantep’te tamamladı. Lise sonrası babası Ali Tiryakioğlu’nun kurduğu mercimek fabrikasında çalışmaya başladı. Askerlik sonrası 1988 yılında babasının yanında çalışmaya döndü.

1991 yılında mahalle arası küçük bir değirmen işletmeye soyundu. Abisi Mehmet Tiryakioğlu, o dönemde Arkas’ta çalışıyordu. Küçük değirmende elde ettiği ürünleri, toptan İstanbul’da Rami’deki tüccara pazarlamanın yolunu buldu:

- Haftanın 3 günü geceleri Gaziantep-İstanbul yolculuğu yapardım. Yani, yolculuk vesilesiyle otobüste uyumuş olurdum.

Hububat ticareti konusunda İstanbul’da kurduğu bağlantıları zamanla Ankara, İzmir, Adapazarı ve Adana’ya da uzattı. AbisiMehmet Tiryakioğlu, kardeşleri Süleyman ve Fatih Tiryakioğlu da işe omuz verince yola emtia ile çıkan Tiryaki Agro, zamanla tarıma da girdi.

1995 yılında organik tarıma yönelirken, Tiryaki Agro adım adım dünyanın 6 ülkesinde sözleşmeli tarım üretimi yapar noktaya ulaştı. Şirketleri Avrupa ve Amerika’ya uzandı.

Tiryaki Agro ve Tiryaki Holding’in tarihçesini babasının iş hayatında yola çıktığı 1965 yılından başlatan Ahmet Tiryakioğlu ve kardeşleri, şirketi Toprak Mahsulleri Ofisi’nden (TMO) sonraki en büyük işlem hacmini gerçekleştiren noktaya ulaştırdı.

Kanada’da 40 milyon dolar ciro ile aldıkları şirketi 1 milyar dolara taşıyan, ciro büyüklüğü 500 milyon doları bulan Tiryaki Anadolu’yu halka açmaya hazırlanan Tiryaki Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, sektörün sivil toplum örgütlerinde de aktif rol aldı.

2022 yılından beri Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanlığını yürüten Ahmet Tiryakioğlu, GAİB, İİB, AKİB, OAİB, EİB ve KİB çatısı altında faaliyet gösteren 13 bine yakın üyeyi temsil eden 6 ihracatçı birliğinin “Türkiye Gıda İhracatçıları” markasını oluşturmasına öncülük etti.

Ahmet Tiryakioğlu ile Tiryaki Holding’in İstanbul’daki merkezinde Abdurrahman Yıldırım ve Sefer Levent’le birlikte buluştuk. Sohbette konu her Tiryaki Agro ve Tiryaki Holding’e geldiğinde ricada bulundu:

- Şirketimizin merkezinde buluşmuş olsak da konumuz Türkiye’nin gıda ihracatı. Şirketlerimizle ilgili sözcülüğü CEO’muz Süleyman Tiryakioğlu yapıyor. Onunla ayrıca sohbet organize edelim, size grubumuzu detaylı olarak anlatır.

Türkiye Gıda İhracatçıları’nın (TGİ) da Başkanlığını yürüten Ahmet Tiryakioğlu, bu markayı yurt dışındaki tanıtımlarda aktif kullanacaklarını belirtti:

- Yurtdışındaki tanıtımlarımızda “Turkish Food Exporters” markasını kullanıyoruz. Öncelikle işe bulgur, şeker ve şeker mamulleri tanıtımıyla başlayacağız. Gücümüzü adım adım diğer gıda ürünlerimiz için de tanıtımda kullanacağız.

“Türkiye Gıda Platformu”na değindi:

- TGİ bünyesindeki tüm ihracatçı birliklerimiz, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER), güçlerini “Türkiye Gıda Platformu”nda birleştirdi.

Bu platformun hedefi üzerinde durdu:

- “WorldFood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı”nın dünyada kendi alanındaki en etkin fuarlardan biri olmasını hedefliyoruz.

Fuar Komitesi Başkanlığını da yürüten Ahmet Tiryakioğlu, fuarla ilgili hedeflerini paylaştı:

- Avrasya’nın en büyük sektör fuarı “WorldFood İstanbul”un ziyaretçi, katılımcı, yabancı satın alma profesyoneli ve iş hacminde yeni rekorlara ulaşmasını hedefliyoruz.

“WorldFood İstanbul”un gıda sektörünün devlerini 32’nci kez bir araya getireceğini kaydetti:

- 3-6 Eylül 2024’te düzenlenecek fuarımıza 80 ülkeden 900’ü aşkın satın alma profesyonelinin katılmasını bekliyoruz.

Ahmet Tiryakioğlu, araya sıkıştırdığımız grupla ilgili soruları yanıtlarken Rusya ve Kazakistan’da yönetimlerinde bulunan tarım arazisi büyüklüğünün 5.7 milyon dönüme ulaştığını vurguladı:

- Bu arazinin 3.7 milyon dönümünü değerlendiriyoruz. Yani üretim yapıyoruz.

Türkiye’de yaygın şekilde sözleşmeli tarıma yöneldiklerine işaret etti:

- Orta Anadolu’da 200 bin dönüm alanda çiftçilerimizle sözleşmeli tarım yapıyoruz. Toplam üretim hacmi 5-6 milyon tonu buluyor.

Konu Türkiye’deki tarım arazilerinin miras yoluyla çok küçük parçalara bölünmüşlüğüne gelince şu önerisini ortaya koydu:

- “Arazi toplulaştırması” çabalarıyla hedeflenen sonuca ulaşılamadı. Onun yerine “yönetim toplulaştırması” yapılsa daha kolay yol alınır. Bu formülle Türkiye’nin buğday rekoltesi en az ikiye katlanır, 40 milyon tonu bulabilir.

Ardından ekledi:

- Parçalanmış tarım arazilerini “yönetimde toplulaştırmak” üretim maliyetlerini önemli ölçüde aşağı çekip, çiftçinin de daha iyi kazanmasının yolunu açar.

Tarım arazilerini “yönetimde toplulaştırma”yı denemek zor olmasa gerek değil mi?

Hububat sektörü 500 milyar dolarlık hedefteki payını bu yıl geride bırakacak

TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, sektörün iştigal alanlarından örnekler sıraladı:

- Bisküvi-pasta, buğday unu, bitkisel yağlar, şeker ve kakao mamulleri, makarna, bakliyat ve baharat…

Sektörün 2023 yılı ihracatının 12.4 milyar dolar olduğunu belirtti:

- İhracatımız bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 36 arttı, 14.7 milyon tona çıktı.

Son 20 yılı en iyi değerlendiren sektörler arasında yer aldıklarını savundu:

- Türkiye’nin toplam ihracatındaki payımız 2001 yılında yüzde 4.3’tü. 2023’te payımız yüzde 5.6’ya çıktı.

2001 yılında sektörün ihracatının 1.3 milyar dolar olduğuna işaret etti:

- 2024 yılı için hedefimizi 15 milyar dolara yükseltecek noktaya ulaştık.

10 yıl önce Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için 500 milyar dolarlık toplam ihracat hedefi konulduğunu anımsattı:

- O günlerde tarım ihracatının 2023’te 56 milyar dolara, hububat sektörü özelinde de 14 milyar dolara ulaşması hedefi konulmuştu. Tarım 2023’te 35 milyar dolarla hedefin yüzde 62’sinde kaldı. Hububat sektörü hedefin yüzde 90’ını yakalamış oldu.

Sektörün ihracatında öne çıkan pazarlara dikkat çekti:

- Irak, ABD ve Suriye…

Sektörün ihracatını gerçekleştiren iller üzerinde de durdu:

- İstanbul, Gaziantep ve Mersin…

Türkiye, dünya gıda ihracatında yıldızının parladığını ortaya koydu

TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Türkiye’nin dünya gıda ihracatındaki yerini şöyle tanımladı:

- 2023, Türkiye’nin dünya gıda ticaretinde yıldızı parlayan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koyduğumuz yıl oldu.

Ardından ekledi:

- 2023 yılında gıda üretimi ve ihracatımızın sürdürülebilirliğinde önemli bir etken buğday, arpa, çavdar ve şeker pancarı gibi ürün gruplarında yüzde 8-22 arasında değişen rekolte artışıydı.

Türkiye’de 7 lokasyonda 24 fabrikamız devrede

TİRYAKİ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öztiryaki, kardeşi ve holding CEO’su Süleyman Tiryakioğlu’nun sözcülük alanına girmemeye özen gösterse de sohbet sırasında bazı özet bilgileri verdi:

- Ülkemizde 7 lokasyonda fabrika ve işyerlerimiz var. Yem, yağlı tohumlar, tahıl, bakliyat, un, fıstık derken ülkemizde 24 fabrikamız faaliyet gösteriyor.

Söz fıstıktan açılınca şu bilgiyi paylaştı:

- Nestle’nin tek fıstık tedarikçisi bizi. Gaziantep OSB’de üretim yapıyoruz. Ayrıca Amerikan fıstığını da Nestle için Serbest Bölgede işliyoruz.

Basra’da Ortadoğu’nun en büyük soya kırma fabrikasını kurduk

TİRYAKİ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Basra’da (Irak) bir soya kırma fabrikası kurduklarını bildirdi:

- 100 milyon dolar yatırımla kurduğumuz soya kırma fabrikası Ortadoğu’nun en büyüğü oldu.

Yatırıma Dünya Bankası’nın da destek verdiğini belirtti:

- Basra’ya yatırımı biz kendimiz düşündük. Dünya Bankası sonradan işin içine girdi.

Fabrikanın kapasitesi üzerinde durdu:

- Fabrikanın günlük soya kırma kapasitesi 3 bin ton…