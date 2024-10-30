ATS, New York’ta burs fonuna 160 bin dolar bağış topladı

The American Turkish Society (ATS-Amerikan-Türk Cemiyeti) Eş Başkanı, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı’nın geleneksel davetiyle Ertuğrul Özkök ve Mehmet Y. Yılmaz’la birlikte New York’tayız.

Suzan Sabancı’nın Ahmet Ertegün Vakfı Başkanı Linda Wachner ile birlikte Eş Başkanlığı’nı yürüttüğü ATS’in bu yılki galası için 42. Cadde’deki Cipriani Restoran’ın büyük salonuna girdiğimizde, masalara konulan kitapçığın başlığı dikkatimi çekti:

Celebrates The Turkish Film and TV Industry (Türk Film ve TV Sektörünü Kutluyoruz)

Masalarda ayrıca her konuğun önüne konulmuş numaralar, gecede açık artırma yapılabileceğinin veya bağış toplanacağının işaretiydi.

Numaralarla planlanın ne olduğunu gecenin sunuculuğunu yapan Ali Arıkan’a (Suzan Sabancı’nın danışmanı) sordum, Suzan Sabancı’dan şu bilgiyi aktararak bağış sinyalini verdi:

ATS, bu galayla birlikte “Film, Televizyon ve Yeni Medya Fonu”nu hayata geçiriyor.

Arıkan, yeri gelmişken ATS’in burs programlarıyla ilgili derlediği bilgi notunu gönderdi:

Gelecek Vaat Eden Türkler Fonu (Promising Turks Fund): Bu fon 2022 yılında hayata geçirildi. Başvuru kriterleri şöyle belirlendi:

Bu fon 2022 yılında hayata geçirildi. Başvuru kriterleri şöyle belirlendi: STEAM (Bilim, Teknoloji, Eğitim, Sanat ve Matematik) alanlarında eğitim gören veya bu alanlarda eğitim alacak,

ABD’deki üniversitelerde öğrenciliği süren veya kabul almış olanlara açık.

Bu fon, bursiyerlerin ulaşım, konaklama ve yaşam giderlerinin bir kısmını karşılamak için ek bir mali destek olarak tasarlandı.

2024 yılı için programın toplam fonu 200 bin doları buldu. Bu yıl toplamda 12 öğrenciye 130 bin dolar destek sağlandı.

Bu burs için seçici komite, ATS Başkan Yardımcıları Kerem Kamışlı ve Metin Negrin ile Ümran Beba ’dan oluştu.

ve ile ’dan oluştu. Arif Mardin Bursu (Arif Mardin Fellowship): Bu burs, dünyaca ünlü müzik insanı, uzun yıllar The American Turkish Society (ATS) Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Arif Mardin anısına 2007’de başlatıldı. Arif Mardin Bursu, genç Türk müzisyenlerinin Boston’da bulunan Berklee College of Music’te 5 haftalık yaz programına katılmalarına olanak sağlıyor. Yaz programının öğrenci başına maliyeti 9 bin 150 dolar. 2024 yılında bursun toplamı 50 bin dolar oldu, 5 öğrenciye destek sağlandı.

Bu burs, dünyaca ünlü müzik insanı, uzun yıllar The American Turkish Society (ATS) Başkan Yardımcısı olarak görev yapan anısına 2007’de başlatıldı. Bursu, genç Türk müzisyenlerinin Boston’da bulunan Berklee College of Music’te 5 haftalık yaz programına katılmalarına olanak sağlıyor. Yaz programının öğrenci başına maliyeti 9 bin 150 dolar. 2024 yılında bursun toplamı 50 bin dolar oldu, 5 öğrenciye destek sağlandı. Ahmet Ertegün Anısına Burs (Ahmet Ertegün Memorial Scholarship): Atlantic Records’un kurucusu, The American Turkish Society’de (ATS) uzun yıllar başkanlık yapmış olan Ahmet Ertegün anısına 2007 yılında başlatıldı. Ahmet Ertegün Bursu, The Juilliard School’da müzik alanında lisans veya lisansüstü eğitim gören, Türk kökenli başarılı öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmayı amaçlıyor. ATS, bursiyerlere yıllık 10 bin dolar katkı veriyor. Bu yıl 3 öğrenciye toplam 30 bin dolar destek sağlandı.

Atlantic Records’un kurucusu, The American Turkish Society’de (ATS) uzun yıllar başkanlık yapmış olan anısına 2007 yılında başlatıldı. Bursu, The Juilliard School’da müzik alanında lisans veya lisansüstü eğitim gören, Türk kökenli başarılı öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmayı amaçlıyor. ATS, bursiyerlere yıllık 10 bin dolar katkı veriyor. Bu yıl 3 öğrenciye toplam 30 bin dolar destek sağlandı. SVA Sanatçı Rezidans Programları (SVA Artists Residenscy Programs): ATS’in 2004 yılından bu yana SVA (School of Visual Arts) ile olan ortaklığı sayesinde 15’ten fazla Türk sanatçının SVA’da atölye çalışmasına katılması sağlandı. 4 haftalık programa katılan sanatçılar, SVA’nın MFA güzel sanatlar bölümünde bir stüdyoya sahip oluyor, 4 haftalık çalışma sonucunda da sergi açıyor. SVA, Türk sanatçıları öğrenim ücreti muafiyeti ile ödüllendiriyor. ATS de sanatçının vize, seyahat, konaklama, yaşam masrafları ve programa katılımını fonluyor. 2024 yılında bu bursun toplamı 20 bin dolar oldu. İki kişiye destek verildi.

Ali Arıkan, gecede Maya Portakal Bitargil’i sahneye davet etti. “ATS Film, Televizyon ve Yeni Medya Burs Fonu”na bağışların alt sınırının 10 bin dolar olarak belirlendiğini bildirdi.

Maya Portakal Bitargil’in yönettiği bağış yarışında Suzan Sabancı 3 kez el kaldırdı. Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Kerem Kamışlı, Barbaros Karaahmet’i de 10 biner dolarlık bağış için el kaldıranlar arasında gördüm.

Kısa süren bağış yarışında yeni fona 160 bin dolarlık (5.4 milyon lira) katkı sağlandı. Maya Portakal Bitargil ve Ali Arıkan, hayırseverlerin bağışlarını ATS’in web sayfasından da ayrıca yapabilecekleri bilgisini paylaştı.

Ahmet Ertegün’ün başkanlığı döneminde Türkiye-ABD dostluk ilişkilerine katkılarıyla öne çıkan The Turkish American Society (ATS), bir dönem Türk-ABD ortaklığı olan şirketleri ödüllendirdi. Akbank-Citibank, Anadolu Holding-The Coca-Cola Company, Doğan Holding-CNN International o dönemde ödüllendirilen kuruluşlar arasında yer aldı.

ATS, Türk-Amerikan dostluk ilişkilerine katkısının yanı sıra, verdiği burslarla da başarılı Türk öğrencilerin ABD’deki eğitimlerine destek vermeyi sürdürdü.

ATS’in 4 farklı programda bu yıl kullandırdığı burs miktarı 230 bin dolara (7.8 milyon lira) ulaştı…

Sanatçı ve yapımcılar ödül için sahneye çıktı

The American Turkish Society’nin (ATS) Eş Başkanlar Suzan Sabancı ve Linda Wachner ev sahipliğindeki galasına Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız ile New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal da katıldı.

“Celebrates The Turkish Film and TV Industry” (Türk Film ve TV Sektörünü Kutluyoruz) temalı galada sahneye oyuncular Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç ve Hande Erçel çıktı. Suzan Sabancı ve Linda Wachner, oyunculara teşekkür plaketi sundu.

Oyuncularla birlikte sahneye, yapım şirketleri OGM Pictures’ın patronu Onur Güvenatam, Ay Yapım’ın kurucusu Kerem Çatay ve TIMS & B Productions Kurucusu Timur Savcı da çıktı. Suzan Sabancı ve Linda Wachner, yapım şirketlerini de verdikleri ödüle onurlandırdı.

Gecenin organizasyonunu ünlü etkinlik planlayıcısı Colin Cowie gerçekleştirdi. Colin Cowie, Cipriani’deki galada Holywood ödül törenlerine benzer bir atmosfer yarattı.

Gecede ayrıca Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101’inci yılını kutlamanın coşkusu da yaşandı.

Türk dizi ve sinema sektörü, dünyada benzersiz konuma ulaştı

ATS Eş Başkanı Suzan Sabancı, bu yılki galada Türk film ve dizi endüstrisini kutlamalarının nedenini şöyle anlattı:

Türk dizi ve sinema sektörü, uluslararası arenada benzersiz bir konuma ulaştı. Yapımlarımız sadece Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında milyonlar tarafından büyük bir hayranlıkla izleniyor.

Dizilerin hikayelerinin güçlü, prodüksiyonların da kaliteli olduğunu kaydetti:

Bu yönüyle sınırları aşan sektör, Avrupa’dan Latin Amerika’ya kadar çok geniş coğrafyada ses getiriyor. Ülkemiz zengin kültürü ve anlatacak eşsiz hikayeleriyle bu alanda öncü rol üstlenmiş durumda.

ATS olarak “Film, Televizyon ve Yeni Medya Fonu”nu hayata geçirmekten memnuniyet duyduklarını bildirdi: