Aydın’da sıcak su konutu da ısıtsın, vatandaş jeotermalin faydasını daha iyi hissetsin

TÜRKİYE Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) EKONOMİ Gazetesi ile birlikte düzenlediği “Anadolu Panelleri”nin Aydın durağında kentin Valisi Yakup Canbolat’la sohbet fırsatı yakaladık.

Vali Canbolat, TKYD Başkanı Tamer Saka, TKYD Ekonomi Danışmanı Can Selçuki, Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi ve İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci, SAHA Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Selim Sühan Seçkin, TKYD Genel Sekreteri Tanla Yumrukçal’dan oluşan heyeti kabul etti.

Aydın öncesi 5 yıl Bursa Valiliği görevinde bulunan Yakup Canbolat, sanayiyi yakından izlediğini, ilgilendiğini, organize sanayi bölgelerinin içinde olduğunu belirtti:

- Aydın’da başarılı sanayi kuruluşları var ama ilimizin potansiyelini tam yansıtmıyor. Tarım, turizm ve sanayi dengesine dikkat ederek ilimizde katma değerli, teknolojiye dayalı üretimin artması konusuna odaklanmamız gerekiyor.

Aydın’ın jeotermal konusundaki zenginliğine işaret etti:

- Burada Türkiye’nin önde gelen büyük gruplarının jeotermal yatırımları var. Ancak, çoğu sadece elektrik üretimi ile yetiniyor. 200 derecelik suyu elektrik enerjisi üretiminde kullanıyor. 70-80 derecelere inmiş haliyle yer altına reenjekte ediyor.

Elektrik enerjisi üretimi sonrası 70-80 dereceye inen suyun sera ve konutları, binaları ısıtmada kullanılabileceğini vurguladı:

- Jeotermal ısının seralarda kullanımı da ayrıca söz konusu oluyor. Ancak, söz konusu suyun reenjeksiyon öncesi konutları, binaları ısıtmada da kullanılması daha doğru bir adım olur. Binası, konutu bu yolla ısınan vatandaş jeotermalin faydasını yakından hissetmiş olur.

Vali Canbolat, jeotermal enerji santrallarında 70-80 dereceye inen suyun reenjeksiyonu öncesinde binaları, konutları ısıtmada kullanılması konusunu sadece özel sektörün kararına bırakmamak gerektiğine işaret etti:

- Gerekirse mevzuatın bu konuda yönlendirici şekilde düzenlenmesinde yarar var. Böylece jeotermal yatırımcısı bilir ki, reenjeksiyon öncesi su, binaları ısıtmada kullanılacak. Binaları ısıtma sisteminin kurulumu ayrıca başka kurumlar tarafından planlanır.

TKYD Başkanı Tamer Saka, derneğin Anadolu’daki şirketlere, kurumlara kurumsallaşmayı anlatmak için bugüne kadar 50’ye yakın ilde toplantılar düzenlediğini anlatınca Vali Canbolat, Kalkınma Ajansları’na dikkat çekti:

- Türkiye’de 26 bölge kalkınma ajansı var. Komşu iller aynı kalkınma ajansı bünyesinde çalışıyor. Biz de Aydın olarak Muğla ve Denizli ile birlikte Güney Ege Kalkınma Ajansı’nda projeler geliştiriyoruz. TKYD’nin Kalkınma Ajansları’yla da işbirliği yapması iyi olur.

Vali Canbolat’la sohbet sırasında Ağustos 2021’de Jeotermal Enerji Derneği (JED) Başkanı Ali Kındap ile görüşmemizi anımsadım. Kındap, jeotermali sadece elektrik üretimiyle değerlendirmemek gerektiğini belirtip İsveç’i örnek göstermişti:

- İsveç’te konutların yüzde 20’si jeotermal kaynakla ısınıyor. Türkiye’de ise jeotermal kaynakla ısınan konut sayısı henüz 160 bin dolayında bulunuyor.

Jeotermal kaynakları şehirleri ısıtmada, seraları ısıtmada yeteri kadar kullanmamanın büyük eksiklik olduğunu vurgulamıştı:

- Çin, “kızgın kaya teknolojisi”ni kullanma konusunda stratejik karar aldı. 10 milyon konutu bu yöntemle ısıtmaya başladı.

Ağustos 2021 itibariyle Türkiye’de jeotermale dayalı elektrik üretiminin 1647 megavat düzeyinde olduğunu, dünyada 4’üncü, Avrupa’da birinci sırada yer aldığımızın altını çizmişti:

- Türkiye’de 35 bin megavat elektrik enerjisine eşit jeotermal kaynak var. Yeni keşiflerle 60 bin megavatlık termal rezerv belirlendi. Bunun 3 bin 500 megavatlık bölümüne elektrik santrali kurulabilir.

Jeotermale dayalı ısıtılan sera alanının 100 bin dönüme çıkarılmasını sağlayacak potansiyele dikkat çekmişti:

- Ayrıca ülkemizde 5 milyon konutun ısıtması da jeotermal ile gerçekleştirilebilir.

Ali Kındap, yenilenebilir enerji kaynakları arasında yıllık çalışma saati karşılaştırması da yapmıştı:

GES’ler (güneş) yılda 2 bin saat elektrik üretiyor.

RES’lerde (rüzgar) yıllık üretim takvimi 3 bin saati buluyor.

Jeotermalde yıllık üretim süresi 8 bin 760 saate ulaşıyor.

Aydın'da Vali düzeyinde jeotermal kaynağın sera, konut ve binaların ısıtmasında kullanılması konusu üzerinde duruluyor. Özel sektörü çatısı altında toplayan JED Başkanı da bu konuya dikkat çekiyor… Bildiğim kadarıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi de bu konunun uzağında değil…

Bu durumda kaynak varlığında Türkiye’nin bir numarası olan Aydın’da binaların ve seraların ısıtılmasında jeotermalin kullanılmasının önü oldukça açık görünüyor…

Bırakın birinci, ikinci dereceyi, 3’üncü derece akraba da işe alınmamalı

TÜRKİYE Kurumsal Yatırımcılar Derneği (TKYD) Başkanı Tamer Saka başkanlığındaki heyetle birlikte Aydın’da Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu da ziyaret ettik.

Özlem Çerçioğlu, TKYD Ekonomi Danışmanı Can Selçuki’nin şirketinin anket yaptığını öğrenince Aydın’la ilgili izlenimini sordu. Selçuki, yanıtladı:

- Siz rahat görünüyorsunuz ama bazı etkenlere biraz daha bakmamız gerekiyor.

Çerçioğlu, Selçuki’ye şu yanıtı verdi:

- Önde olduğumu biliyorum. En yakın rakibe kaç puan fark atacağım ona bakıyorum.

Seçime artık bir ay kaldığını anımsattı:

- Yeni aday olanların köylerimize, ilçelerimize ulaşıp kendini tanıtması, anlatması pek mümkün değil. Ben zaten 5 yıldır çalışıyorum. Aydın, hizmetlerimizi biliyor. O nedenle rahatım.

Ziyarete katılanlardan biri şu soruyu yöneltti:

- Aydın’ın ilçelerinden rakip partilerden başkan seçilen olduğunda uyumlu çalışma şansını nasıl görüyorsunuz?

Çerçioğlu, yaklaşımını şöyle ortaya koydu:

- Benim için önemli olan şeffaflıktır. Görevini şeffaf şekilde yapanla uyumlu çalışılır. Ayrıca, birinci, ikinci, üçüncü dereceden akrabalarını belediyeye yaklaştırmamaları, işe almamaları gerekir.

Özlem Çerçioğlu, CHP’den iki dönem Aydın Milletvekili olarak TBMM’ye girdi. 2009 yılındaki yerel seçimlerde yine CHP’nin adayı olarak girdiği seçimlerde Aydın Belediye Başkanı seçildi.

Çerçioğlu, 31 Mart 2024’te yine sandıktan başarıyla çıkarsa, 4’üncü kez Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olacak…

Fenerbahçe bayrağı 15 yıldır bu masada

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun odasına girince makam masasındaki Fenerbahçe bayrağı dikkatimi çekti, hemen fotoğrafladım. İddiasını ortaya koydu:

- Fenerbahçe bayrağı 15 yıldır bu masada… Bizde böyle…

Takıldım:

- Başta Galatasaray, Beşiktaş taraftarları olmak üzere başka takımları tutanlardan oy alamamak gibi bir endişeniz yok mu?

Çerçioğlu’ndan önce ziyarete katılan Aydınlı bir iş insanı araya girdi:

- Ben Galatasaraylıyım. Özlem başkanımıza oy veriyorum…

Kreş ihtiyacını karşılasak istihdamda yaşanan açığı kadınlarla kapatabiliriz

TÜRKİYE Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) toplantısı öncesi Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Meclis Başkanı Hakkı Gözlüklü, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Oktay Mersin, TKYD Başkanı Tamer Saka, Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci ile sohbet ederken kreş konusu açıldı.

Gökhan Maraş, kadınların istihdama katılmaları konusunda kreşin önemine değindi:

- Örneğin Aydın’da kreş ihtiyacı karşılansa, kadınların istihdama katılımı artar. Böylece işsizliğe rağmen istihdamda yaşadığımız açığı kadınların katılımıyla aşarız.

Çerkezköy OSB’deki kreşi örnek gösterdim, planını açtı:

- Aydın’daki OSB’lerden birinin başkanıyım. Biz de kreş planlıyoruz. Ancak, kadınlar çocuklarını OSB’ye kadar götürmek ister mi emin değilim. Önemli olan ikametlerine yakın noktalarda kreşlerin açılması.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, icraatlarını anlatırken sıklıkla açtıkları kreşleri örnek gösteriyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 4’üncü kez sandıktan çıkarsa, kreş konusunu gündemine alır mı?