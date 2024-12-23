‘Bakir pazar’ tuttu, 61 ülkedeki 1300 mağazada 6 milyar dolar ciroyla Avrupa’da ilk 5’e girdi

Taha Grubu, 36 yıl önce Zeytinburnu’nda küçük atölyede yola koyulup, Fransız LC Waikiki’ye 1990’dan itibaren fason üretim yaparken kısa sürede Türkiye lisansını alıp büyütmüş, derken markanın sahibi olmuştu.

Perakende yolculuğuna “Tema Mağazacılık” adlı şirketiyle çıkan Taha Grubu, 1990’lı yılların ikinci yarısında ABD’li uzman Joe Siegel’den aldığı danışmanlıkla çizdiği strateji doğrultusunda kendi mağazalarını açma temposu hızlanınca 2004-2005’te Batı Avrupa’da bir-iki mağaza denemesi yaptı.

Tema Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, CEO’su Mustafa Küçük, ortakları Dizdar Ailesi ve İsmail Kısacık, ekipleriyle birlikte durumu değerlendirdi:

- Biz bu Batı Avrupa ülkelerinde mağaza açmakla hata ettik. Tabiri caizse bu işten dayak yedik. Hemen kapatmakta yarar var.

Aynı günlerde yurt dışına mağazalarla açılma konusunda şu strateji benimsendi:

- Biz yurt dışına mağaza açma konusunu beklemeye alalım. Önce yabancı markalarla kendi evimizde, yani iç pazarda rekabet edelim, güçlenelim. Sonra yurt dışına mağaza açmaya “bakir ülkeler”den başlayalım.

Bu strateji benimsenirken şu görüşten hareket edildi:

- Gelişmiş ülkelerde pazar birçok ünlü markaya doymuş durumda. Bizim bugünkü rekabet gücümüz gelişmiş ülkelerde LC Waikiki mağazası açıp kendimize yer edinmeye yetmiyor. En iyisi Türkiye’nin en az 15-20 yıl gerisinde olan, marka açlığı yaşanan ülkelere gitmek.

Taha Grubu, zamanla Tema Mağazacılık şirketini LC Waikiki markasıyla bütünleştirdi, 6 yıllık molanın ardından yurt dışına “bakir pazarlardan açılma” stratejisine 2010’da start verdi:

- Yeni dönemde ilk LC Waikiki yurt dışı mağazasını Romanya’nın başkenti Bükreş’te açtık.

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük ile LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Berna Akyüz Öğüt, Balkanlar’dan başlayan “bakir ülke stratejisi”nin 15 yıllık başarı öyküsünü Belgrad’da (Sırbistan) düzenledikleri sohbet toplantısında anlattı. Küçük ve Öğüt’e LC Waikiki Yönetim Kurulu Üyesi Pamir Dizdar ile LC Waikiki Avrupa operasyonlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burç Korkmazlar eşlik etti.

Vahap Küçük, önce perakendede başarıyı sağlayan 5 kuralı sıraladı:

- İyi, kaliteli ürün.

- Rekabetçi, ulaşılabilir fiyat.

- Mağazada konfor ve iyi hizmet.

- Mağazalar için doğru lokasyon.

- Mağaza açılışları, pazara girişler için doğru zamanlama.

Bu kuralları Türkiye başta olmak üzere girdikleri bütün pazarlarda uyguladıklarını bildirdi:

- Örneğin İstanbul’da ilk mağazamızı açmak için İstiklal Caddesi’ni, Nişantaşı’nı hedeflemedik. Alım gücü düşük vatandaşlarımızın ikamet ettiği bölgeleri seçtik. Anadolu’ya yöneldik.

20 yıl önce belirledikleri hedefi anımsattı:

- 2023 yılında Avrupa’nın en başarılı 3 moda-perakende markasından biri olmayı hedefledik. Ancak, başta pandemi olmak üzere dünyada yaşanan sıkıntılar, bu hedefe ulaşmamızı 3 yıl erteletti. 2026’da inşallah bu hedefimize ulaşacağız.

LC Waikiki’nin 2023-2024 yılı verilerini paylaştı:

- Bugün 5 kıtada, Türkiye dahil 61 ülkede 1300 mağazamız var. Haftada 17 milyon kişi mağazalarımızı ziyaret ediyor. Yılda 600 milyon ürün satışı gerçekleşiyor.

- 2023 yılını 144 milyar lira ciro ile kapatmıştık. 2024’te yüzde 55 büyümeyle 207 milyar liraya (6 milyar dolar) ulaştık.

- 2023 yılında yurt dışındaki mağazalarımıza 1.1 milyar dolarlık markalı ihracat yapmıştık. Bu yıl 1.2 milyar dolara çıktı.

- Gelirlerimizin yüzde 60’ı Türkiye’den, yüzde 40’ı yurt dışından sağlanıyor. 1-2 yılda yüzde 50-50 olabilir.

- Mağazalarımızın toplam alan büyüklüğü 2023’te 2 milyon metrekare idi. Bu yıl 2.1 milyon metrekareye genişledi.

- Doğrudan istihdamımız 55 bin kişiyi buluyor. Çalışanların yüzde 63’ü, yani 35 bini kadın. Kadın yönetici oranı yüzde 47. Yani yönetim kademelerinde 2 bin 800 kadın görev yapıyor.

2023 yılında ödedikleri kurumlar vergisinin altını özellikle çizdi:

- 2023 yılında 16.3 milyar lira kurumlar vergisi ödedik. Bankalar ve devlet kuruluşları hariç, tüm şirketler arasında bizi 3’üncü sıraya taşıdı.

36 yıl önce Zeytinburnu’nda bodrum katındaki bir atölyeden yola çıkan Taha Grubu, LC Waikiki markası, atılan doğru adımlar, çizilen doğru stratejilerle 6 milyar dolarlık ciroya ulaşıp Avrupa 5’incisi olmayı başardı.

2004-2005’te ilk yurt dışı mağaza denemesinde “dayak yiyen” LC Waikiki, 2010’da “bakir pazar” stratejisiyle yeniden çıktığı yolculukta yurt dışı mağaza sayısıyla yurt içini geride bıraktı.

LC Waikiki, 2023’te ulaşamadığı “Avrupa’nın en başarılı 3’üncü markası” hedefini 2026’da yakalayacak gibi görünüyor…

2025’te 6 milyar dolar eşiğini aşarız

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Belgrad’daki sohbet toplantısında 2025 yılı hedeflerini de paylaştı:

- 2025 yılında bulunduğumuz ülkelerde pazardaki yerimizi derinleştireceğiz. Mağaza alanımız toplam 2.12 milyon metrekareye çıkacak.

- Ciroda yüzde 40 büyüme hedefledik, yani 290 milyar lira öngörüyoruz. 2025 yılında 6 milyar dolar ciro eşiğini de aşacağız.

- 60’ı aşkın ülkedeki mağazalarımıza markalı ihracatımız yüzde 17 büyüyecek, 1.4 milyar doları bulacak.

- 2 yıl önce “LCW.COM” adresiyle kurduğumuz kendi e-ticaret platformumuzun 2025’te yüzde 70 büyüyeceğini, 15 milyar liralık ciroya ulaşacağını öngörüyoruz.

- 2025’te ayrıca 5 milyar liralık yatırım hedefliyoruz.

Vahap Küçük, bir soru üzerine 2026’ya ilişkin planlarından ipuçları verdi:

- 2026’da Fransa, İngiltere, Almanya, Hollanda ve İspanya’da mağazalar açabiliriz. Mağaza açtığımız ülke sayısı 80’i bulabilir. 2026’da yurt dışı gelirlerimiz toplamın içinde yüzde 60’a ulaşabilir.

2.4 milyar liralık 21 milyon ürün, ihtiyaç sahipleriyle buluştu

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, sıklıkla açıklamamaya özen gösterdikleri sosyal sorumluluk adımlarındaki son durumu da Belgrad’daki buluşmada anlattı:

- Her yıl net kârımızın yüzde 15’ini sosyal sorumluluk işlerine ayırıyoruz.

- Bu çerçevede 14 bin 720 öğrenciye toplam 93 milyon lira eğitim desteği verdik.

- 2.4 milyar lira değerindeki 21 milyon adet ürünümüzü ihtiyaç sahipleriyle buluşturduk.

- Ayrıca kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler aracılığıyla 73 milyon lira nakdi yardımda bulunduk.

Giyim harcaması 20 yılda yarıya indi, bunda bizim de katkımız var

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Zeytinburnu’ndaki küçük atölyeden 36 yılda Avrupa’da 5’inciliğe yükselen perakende yolculuğunun öyküsünü anlatırken belirledikleri stratejinin şu noktasına dikkat çekti:

- Biz, “Giyimi demokratikleşme politikası”nı benimsedik, ona göre yol aldık.

Bu politikayla yarattıkları etkiyi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileriyle anlatmaya çalıştı:

- TÜİK verilerine göre bundan 15-20 yıl önce hane halkının harcamalarında giyimin payı yüzde 10’du. Bugün giyim harcamalarının payı yüzde 5.5’e düşmüş durumda. Bunda eminim LC Waikiki’nin “Giyimi demokratikleştirme politikası”nın büyük katkısı olmuştur.

Günde 1600 ürüne 10 bin ‘güvenlik testi’ yapılıyor

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, 5 kıtada, 61 ülkedeki 1300 mağazada vitrine çıkan 600 milyon ürünü teknoloji, yapay zeka desteğiyle yönetebildiklerini belirtti:

- Bizde bir teknoloji firmasındaki kadar güçlü kadro var. 800 kişilik bilgisayar mühendisi, yazılım kadrosu bu işi doğru yönetmemizi sağlayacak altyapıyı hazırlıyor.

Ardından ürün güvenliği üzerinde durdu:

- Ürünlerimiz bebeklerden yetişkinlere kadar insanların teniyle temas ediyor. O nedenle ürünlerimizin sağlık açısından güvenli olması üzerinde titizlikle duruyoruz.

Bu noktada şu bilgileri paylaştı:

- LC Waikiki’nin laboratuvarında 300 kimyager görev yapıyor.

- Günde 1600 numune, 10 bin testten geçiyor.

- Yılda 360 bin adet numuneye, 3 milyon test yapılıyor.

Sonra ekledi:

- Bize üretim yapan fabrika, atölye sahipleri, “LC Waikiki’ye ürün verebiliyorsak, diğer firmalara da rahatlıkla yapabiliyoruz” derler…