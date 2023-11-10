Balıkesir’den 34 ülkeye ihracat yapan Ekos, iki yılda iki fabrika daha açacak

Türkiye’nin ‘enerjisi yerli yerinde’ aile şirketlerinden Ekos Electric, Balıkesir’de 46 bin metrekarelik üretim tesislerinden 34 ülkeye ihracat yapıyor. Firma, orta gerilim anahtarlama ürünleri, monoblok transformatör merkezleri, mobil YG transformatör merkezleri, koruma kumanda panoları ve kompakt enerji merkezleri üretiyor. Ayrıca, yenilenebilir enerji sistemleri, enerji depolama sistemleri ve elektrikli araç şarj istasyonları üretiminde de iddialı. Şirketin yönetim kurulu başkanı Tarık Akbaş, başkan vekili Tunahan Akbaş ve yönetim kurulu üyesi Yasin Çakar ile sohbet ediyoruz. Tarık Akbaş, yaklaşık 400 kişilik istihdamla bu yıl 40 milyon dolarlık ciro beklediklerini belirtiyor. Akbaş şöyle konuşuyor: “Hem içerden hem yurt dışında enerji yatırımları için gerekli ekipman talebi çok yüksek. Avrupa’dan talep o kadar yüksek ki ‘ne üretiyorsanız gönderin’ şeklinde ifade edilebilir. Gelecek vaat eden en önemli konu ise enerji depolama sistemleri ve elektrikli araçlar için şarj istasyonları üretimi. Biz bunları da üretiyoruz ve kuruyoruz. Ciromuz 2021’de 25 milyon dolardı, 2022’de 31 milyon dolar oldu. Bu yıl 40 milyon dolara yaklaştık ve yakında devreye alınacak yeni bir fabrikamızla beraber 2024’te ciromuzu 70 milyon dolar hedefliyoruz.”

Ekos Electric Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tunahan Akbaş ise yeni fabrika yatırımlarından bahsediyor: “Bir fabrikamızın yatırımı tamamlanmak üzere. 60 milyon liralık yatırım oluyor ve tarsformatör (trafo) üretimimizi artıracak, 2024 ilk çeyrekte açılacak. Diğer fabrikamız 25 milyon dolarlık bir yatırım olacak, anahtarlama ekipmanları üretimimizi iki katına çıkaracağız, bu fabrikamız 2025 sonunda devreye alınacak. Yeni yatırımlarla istihdamımız 400 kişiden 700’lere doğru yükselecek. Şarj istasyonları işimizde ise 2025 sonuna kadar 200 noktaya ulaşacağız. Bu arada TOGG, Trugo şarj istasyonlarında da tedarikçiyiz.”

Halka arz için başvurduk, yüzde 30 düşünüyoruz

Ekos Electric Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Akbaş, Sermaye Piyasası Kurulu’na, Borsa İstanbul’da halka arz yapmak için başvurduklarını belirtiyor. “Halka arzdan elde edeceğimiz geliri yatırımlar ve kapasitemizi artırmak için kullanmayı planlıyoruz. Sermayemiz 220 milyon lira ve yüzde 30’luk bir halka arz hedefl edik. Deniz Yatırım liderliğinde borsada satış olarak halka arz yapılacak. Şirketimizin çıkarılmış sermayesi, 60 milyon TL artırım ile 280 milyon TL’ye yükseltmeyi hedefl edik” diyor. Akbaş’a şirketin hikâyesini ve ikinci kuşak olarak hedefl erini soruyorum. Yanıtı şöyle oluyor: “Şirketi, babamız (Yiğit Akbaş) elektrik ekipmanları ticareti yaparak kurdu, sonra üretimlere başladı. Ben Bağaziçi Üniversitesi İnşaat’ı bitirdim ve Cezayir’de önemli bir projede mühendis olarak uzun süre çalıştım. Kardeşim Tunahan da Boğaziçi Makine mezunudur ve Hollanda’da uzay mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı. Babamız güvendi ve işleri bize bıraktı. Tabii ki kendisinin varlığı bizim çok önemli ve tecrübelerinden yararlanmak için stratejik kararlarda istişare ediyoruz. Kurumsallaşmada ciddi yol aldık. Enerjinin ya da elektriğin ihtiyaç olduğu her yerde elektrik altyapıları için teknoloji üreten ve uygulayan bir şirketiz. Bu konuda dünya markası olacağız. Cezayir, Portekiz, Senegal, Hollanda ve Bangladeş’te tesis ve ofislerimiz var. Portekiz’de bu yıl 1000 metrekarelik üretim tesisimizi devreye aldık. Bazı ülkelerde de yerel partnerlerle üretimler yapıyoruz. Bizim lisansımız ve know-how’ımızla oluyor. Cezayir, Tunus, Senegal ve daha birçok ülkede bu tip üretimler gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda sistemlerin mühendisliğini de gerçekleştiriyoruz.”

Enerjide büyük dönüşüme hazırız

Tarık Akbaş, dünya genelinde enerjinin omurgasının elektriğe evrildiğini söylüyor ve şöyle konuşuyor: “Artık elektrikli araçların da telefonlar gibi şarj edildiği bir dünyadayız. Enerji kaynaklarının yenilenebilir enerjiye dönüşümüyle fosil yakıtla çalışan büyük enerji santrallerinin yerini küçük güçlerde çalışan, mahalle, site, hatta bir konut için rüzgar ve güneş santralleri alıyor. Bu, tüm elektrik enerjisi değer zincirinde büyük bir dönüşüme neden olacak. 10 yıl içinde sadece ülkemizde 20.000 MW’lık yenilenebilir enerji yatırımı bekleniyor. Bu noktada enerjinin depolanması çok büyük önem kazanıyor. Rüzgar, güneş gibi kaynaklardan üretilen fazla enerjiyi depolayıp gerektiğinde kullanmak için enerjide sürekliliği sağlayacak altyapılar gerekiyor. E-house (kompakt enerji dağıtım merkezleri) ve elektrikli araç şarj istasyonları yatırımları da hızla artacak. Biz de bu konularda üretim ve uygulama yapıyoruz.” Bu arada Ekos Electrik yeni fabrika yatırımları dışında bir başka yatırım için de harekete geçmiş. Tarık Akbaş, “Depolamalı elektrik üretim tesisi kurmayı da planlıyoruz. Kahramanmaraş’ta 20 MW kurulu güçte güneş enerji santrali ve Edirne’de 25 MW kurulu güçte rüzgar enerji santrali ile 20 MWh ve 25 MWh kapasiteli bataryalı enerji depolama tesisi kurmak için EPDK’ya başvurduk. Onaylanması halinde bu GES ve RES santralleri için de hızla yatırıma başlamayı planlıyoruz” diyor.

ATATÜRK’Ü ANLAMAK İÇİN BİRAZ DAHA GAYRET

Kurtuluş savaşımızın başkomutanı ve yeni devletimizin kurucusu büyük önder Atatürk’ü minnetle ve rahmet dilekleriyle anıyoruz. Yıllar geçtikçe, bölgemizde ve ülkemizde yaşanan birçok olay, onun ne kadar büyük bir devrimci, ileri görüşlü bir lider olduğunu daha iyi kanıtlıyor. Ben Atatürk’ün her daim geçerli sözünün şu olduğuna inanıyorum: “Ben size manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır. Zaman süratle ilerliyor, milletlerin, cemiyetlerin, fertlerin saadet ve bedbahtlık telâkkileri bile değişiyor. Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek, aklın ve ilmin gelişimini inkâr etmek olur.”