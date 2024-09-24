Ben ihracattan vazgeçtim

İhracat yapan bir firmadan böyle bir söz duymanız mümkün müdür?

Bence mümkündür…

Hatta söylemeseler bile fiilen ihracattan çekilen bir hayli işletmemiz var.

Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz diye sorarsanız…

Türkiye İhracatçılar Meclisi ( TİM ) raporlarından derlediğim aşağıdaki çizelgede 2005 ile 2018 yılları arasında ihracatı sayısında gerçekleşen artışları görüyorsunuz.

14 yıl içerisinde fiili olarak artan ihracatçı sayımızın toplamı 39.823 firma

09 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanan “ İhracatta KOBİ’ler Neden Geriliyor? “ başlıklı sohbetimizde de şöyle veriler paylaşmışım.

“ Ticaret Bakanlığı sayfasından 30 Ocak 2024 günü yayınlanan bir habere göre 2002 yılında 31.855 olan ihracatçı sayımız 2023 yılında 139.830’a yükselmiş.

Aynı yıl ilk defa ihracat yapan işletme sayımız da 38.574 olmuş

Yıllar itibariyle bu rakamlar 2022 yılında 21.501, 2021 yılında 18.000, 2020 yılında 18.123, 2019 yılında 17.544 imiş ( Kaynak TİM İhracat Raporları )

Çok iyi çok güzel aferin onlara da…

Sadece bu son 5 yıla ait rakamları topladığımızda varacağımız ihracatçı sayısı 113.742

İyi de geri kalan yıllardaki artışlar ne oldu ki bu toplam böyle çıktı.”

Bakınız rakamlara…

2005 ile 2018 arasında 14 yıllık ihracatçı sayımızın artışı 39.823 firma.

Sadece 2023 yılında ihracat ordumuza katılan firma sayısı ise 38.574.

Sadece 2019 ile 2023 arasında ihracat ordumuza katılan firma sayısı toplamı ise 113.742

Şimdi şapkamızı masanın üzerine koyup düşündüğümüzde aklınızda neler geçiyor acaba?

Benim aklımdan geçeni samimiyetle ifade etmem gerekirse, ihracatı destekleme sistemimizin iyi işlemediği veya işletilemediğidir.

Sizce bu rakamlar ne ifade ediyor acaba?

Bence KOBİ’lerin ihracat konusunda gerilediklerini ifade ediyor.

Neden mi?

Bir dokun bin ah dinle programına girmek istemediğim için saymaya başlamak istemiyorum.

Amma KOBİ’lerin ihracat ordusundaki sayısını arttıramadığımız takdirde, ihracatımızdaki çalkantıların da o kadar sert olması kaçınılmazdır.

Büyükler ihracat yapmasın mı?

Böyle bir sözün söylenmesini düşünmek bile abesle iştigal sayılır.

Dünyanın her yerinde büyüklerin o ülkenin ihracatındaki payı da büyüktür.

Amma gelişmiş ülkelere baktığınızda, KOBİ’lerin ihracattaki payı dikkat çekici boyutta yüksektir.

İhracatın KOBİ’ler arasında yayılması, refahın ülke çapında yayılmasını sağlayacaktır.

Bu tartışmasız bir gerçektir zira ülkemizdeki işletmeler % 99 oranında KOBİ.

Bakınız “ Büyükler Daha da Büyüyor “ sohbetimiz 01.1.2024

İhracattan vazgeçen işletmelerin çoğu da KOBİ’ler ki sayılar da bunu söylüyor.

3.000.000 üzerindeki işletmeyi, ihracat konusunda olması gerektiği gibi destekleyememek bizleri üzmesi ve düşündürmesi gereken çok amma çok önemli bir konu.