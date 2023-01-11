Bergama’da sağlıklı kalkınma planları

Aliağa Nemrut Koyundaki modern konteyner limanları, otoyol bağlantısı ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile lojistik üstünlüğü daha da artan Bergama’da beklenen sanayileşme hamlesinin ilk girişimleri başlamış durumda. Bergama OSB’de arazilerin tamamı satıldı ve bölgede fabrika sayısı her geçen ay artıyor. Avrupa’nın en büyük topraksız serası olacak Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB 3 binden fazla kişi istihdam edecek. Bu yıl fabrikaların yükselmeye başlayacağı Batı Anadolu Serbest Bölgesi tamamlandığında 20 bin kişiyi istihdam edecek. Kınık OSB’de yatırımlar başladı. Kınık Tarıma Dayalı Tıbbi Aromatik Bitkiler İhtisas OSB de Bakırçay bölgesi için önemli yatırımlardan biri olurken, Çandarlı Limanı önümüzdeki dönem hem bölge hem de ülke ekonomisine değer katacak stratejik projelerden bir diğeri olacak.

Kuzey Ege’nin talihini değiştirecek bu öncü projeler başka büyük yatırımlar için çekim gücü oluşturacak ve yıllardır turizmde, tarımda, sanayide hak ettiği payı alamamış olan Bergama, Kınık, Dikili ve Çandarlı’nın de içinde bulunduğu bu bölgede hızlı bir kalkınma sürecini başlatacak.

Ancak plansız yürüyen hızlı kalkınma süreci nerede olursa olsun, etkisini ileride daha çok hissettirecek çok önemli sorunlara yol açabiliyor. Yatırımların yoğunlaştığı bölgelerde ortaya çıkabilecek ihtiyaçların önceden görülerek gerekli planlamaların ve yatırımların yapılmamasının sonuçlarını, Marmara ve Ege başta olmak birçok bölgede ortaya çıkan çarpık kentleşmede görüyoruz.

Böyle bir sonucun Bergama, Kınık, Dikili ve Çandarlı’da da yaşanmaması için, şimdiden bu gelişmelere hazırlıklı olmak ve ortaya çıkacak ihtiyaçları ve avantajları önceden planlamak için kamu, sivil toplum ve özel sektör güç birliğinde çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalarla Kuzey Ege’de oluşacak ekonomik kalkınmadan bölge insanının en sağlıklı şekilde yararlanması için ihtiyaç duyulacak hizmet ve yatırımlara zamanında başlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda bölgede yeni konut ve yatırım alanlarının belirlenmesinden, diğer kentsel planlamaların yapılmasına ve burada yatırım yapacak firmaların ihtiyaç duyacağı kalifiyede insan kaynağının yetiştirilmesine varıncaya kadar detaylandırılmış planlar üzerinde çalışılmaktadır.

Söz konusu çalışmaları yürüten Batı Anadolu Serbest Bölgesi, Bergama OSB, Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB, Bergama Belediyesi ve Bergama Ticaret Odası yöneticilerinden oluşan inisiyatif, ilk iş olarak 2020 yılında Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ‘Bergama’da Meslek Okullarının Geliştirilmesi’ konulu bir toplantı düzenledi. Bu toplantıda ileriye dönük gerçekleştirilmesi planlanan çalışmaların temeli atılırken, günümüze kadar devam eden projelerin ilk somut sonucu olarak Bergama OSB’nin içinde bir meslek lisesinin kurulması için 15 bin metrekare arsa bağışında bulunuldu. Okulun inşaatına başlanması için tüm onayları alınmış durumda. Bu alana kurulacak meslek lisesinin OSB’lerde ve Batı Anadolu Serbest Bölgesinde oluşacak nitelikli iş gücünü yetiştirecek kalitede eğitim vermesi hedefleniyor.

Söz konusu inisiyatif bu çalışmalarla yeni okulların açılmasının yanı sıra Bergama’daki mevcut meslek okullarında da, öğrencilerini reel sektörün ihtiyaçlarına uygun yeterlilikte mezun etmelerine imkan yaratacak çalışmalara başladı.

Kamu, yerel yönetim ve özel sektör eliyle yürütülen çalışmalarla, iyi eğitim alan öğrencilerin iş garantili mezun olacakları ve tamamının okul sonrası burada kurulacak işletmelerde istihdam edileceği bir planın parçaları hazırlanıyor. Yetişen bu öğrenciler için ortaya çıkacak tek fırsat, burada açılacak fabrikalarda işe girip çalışmak olmayacak. Zamanla kendi işlerini kurarak yan sanayi ve hizmet sektörlerinde ortaya çıkacak talep artışından da pay alacaklar. Daha çok işyeri açılacak, buradaki esnafın işleri canlanacak ve refah artışından herkes yararlanacak. Bu gelişme sayesinde kimse göç etmek zorunda kalmayacak. Bölge insanı doğduğu yerde kazanarak, gelirinin büyük bölümünü başka şehirlerde barınma, ulaşım ve pahalı genel giderlere harcamak zorunda kalmadan, burada kazanıp, burada harcayabilecek.