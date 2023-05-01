SEBKİDER, serbest bölgelerin performansını arttıracak 

Günümüzde küresel ticarette rekabetin son derece artmış olması, 180’den fazla ülkede faaliyette olan serbest bölgelerin önemini daha da arttırdı. Türkiye de ihracata dayalı kalkınma modelini tercih ettiği 1980’li yıllarda ve devamında başlattığı dışa açılma çalışmalarına destek olması amacıyla uygulamaya aldığı serbest bölge faaliyetlerinde önemli başarılar elde etti. Özellikle ülkemizin ihtiyacı olan üretim, ihracat ve istihdam artışında önemli katkılar sağlayan serbest bölgelerimizde 2022 yılında 11 milyar doları ihracat olmak üzere 32 milyar dolar ticaret hacmi gerçekleştirilirken, 100 bin kişilik istihdam oluştu. Bölgelerin sağladığı ekonomik etkileşimden yararlanan kişilerin sayısı ise yüzbinlere ulaşıyor.

Türkiye’deki serbest bölgeleri kuran ve işleten firmalar, dünyada rekabetin hızla arttığı bu süreçte bölgelerin ekonomik performanslarını arttırmak amacıyla güçlü bir adım atarak Serbest Bölgeler Kurucu ve İşleticileri Derneği (SEBKİDER) çatısı altında güçlerini birleştirdi. Sağlanan bu güç birliği ülke ekonomisinin ihracat, istihdam ve üretim ayağında büyük bir dinamo görevi gören serbest bölgeleri daha da geliştirecek ve Türkiye’ye daha çok doğrudan yatırımcı çekecek çalışmaları yapmak için güçlü bir sinerji yaratacaktır. Daha etkili tanıtım faaliyetleri düzenleyerek ülkemizdeki başarılı serbest bölge uygulamalarını dünyaya tanıtacak olan SEBKİDER, bir yandan da dünyada en iyi serbest bölge modellerini araştıracak ve başarılı bulduğu uygulamaların ülkemize uyarlanmasına ön ayak olacaktır. Türkiye serbest bölgeleri bu sayede daha çok yatırımcı çekecek ve ülke ekonomisine daha çok katkı sağlayacaktır.

SEBKİDER aynı zamanda diğer STK’larla da işbirlikleri kurarak, toplumsal gelişmelere ve sürdürülebilirlik çalışmalarına katkıda bulunacak. Bölgelerimizdeki yatırımcıların, günün ihtiyaçlarına uygun olarak, en iyi hizmetlerden yararlanmaları ve rekabetçi avantajlar kazanmaları için ortak akılla çözümler üretecek olan SEBKİDER, aynı zamanda sektörün Ticaret Bakanlığı, sanayi odaları ve tüm ekonomik-sosyal yapılarla koordinasyonunun sağlanmasında rol alacaktır. Yüzde 100 doluluk oranlarına ulaşmış birçok serbest bölgemizde gelişme alanlarının yatırımlara açılması, yeni serbest bölgelerin ekonomiye kazandırılması ve yatırımların arttırılması gibi acil çözüm bekleyen konular bulunuyor. Dernek bu süreçlerin hızlandırılması konusunda da aktif rol oynayacaktır.

Dünyada rekabetin hızla arttığı bu süreçte ülkemizdeki serbest bölgelerin gösterdiği performansın artırılmasını destekleyecek bu çalışmalar çok önemli. Ülkemiz serbest bölgelerinin mevcut yapılarının güçlendirilmesi ve uluslararası piyasada rekabet edebilir yapısının sürdürülebilmesi, başarısı ve gelişimin devam ettirilmesi için sektör tarafından talep edilen düzenlemeleri de kapsayacak şekilde mevzuat istikrarının sağlanması gerekiyor. Bölgelerimizdeki faaliyetleri ve teşvikleri geliştirici yönde yasal değişikliklerin yapılması konusunda sektör temsilcileri ile kamunun birlikte hareket etmesi önem arz ediyor. Bu yaklaşım serbest bölgelerin; ülkemiz istihdamının artırılmasına, yabancı yatırımlardan daha fazla pay almasına, üretim, istihdam ve dış ticaretin gelişmesine daha çok katkı sunmasının yanında, Türk firmalarının da diğer ülkelerde yatırım yapmak yerine ülkemiz serbest bölgelerinde yatırım yapmayı tercih etmelerini sağlayacaktır.

SEBKİDER, Türkiye'nin üretime dayalı ihracat hedeflerinin gerçekleştirilmesinde önemli bir teşvik modeli olan serbest bölgeleri, hedeflenen yurt dışı pazarlarda tanıtmak ve yabancı sermaye yatırımlarına yönlendirmek üzere serbest bölge kurucu ve işletici şirketlerinin Ticaret Bakanlığı moderasyonunda bir araya gelmesi ile tanıtım ve iletişim faaliyetlerinde ortak hareket etme motivasyonunun daha da güçleneceğine ve bu durumun Türkiye'deki tüm serbest bölgelerin performansını arttıracağına inanıyoruz.