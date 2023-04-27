Beşiktaş’ın 5.7 milyar liralık borcunu sıfırlayacak ‘Çift alan Projesi’ Erdoğan’ı bekliyor

AHMET Nur Çebi Başkanlığındaki Beşiktaş JK Yönetim Kurulu, Galatasaray’ın Riva, Florya ve Mecidiyeköy projeleriyle borçlarından kurtulacak adımlar atması üzerine benzeri bir formül geliştirmek üzere kafa yordu:

- Bankalar, vergi, SGK ve mal-hizmet alımı yaptığımız şirketlere toplam borcumuz 5.7 milyar lira dolayında. Bu borcu ödeyebilecek bir planı ancak güçlü gayrimenkul projesiyle ortaya koymak mümkün olacak.

Bu formül konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yaklaşımını anlamak üzere kapısı çalındı:

- İmarı olmayan bir arazi bulsak, yasal açıdan sıkıntı yaratmayacak proje geliştirsek. Projeden Halkbank’a bağlı Halk GYO’ya da pay versek, geliri Beşiktaş JK’nın kasasına girmeden doğrudan borçların ödenmesine bağlansa bir kereye mahsus izin verilir mi?

Projeye kafa yoran ekibin aklındaki planda şu da vardı:

- Eğer hazırlayacağımız projenin önü açılırsa borçların ödenmesi sonrası Beşiktaş’ın kasasına birkaç 100 milyon doların girmesi de söz konusu olabilir.

Murat Kurum, ilk aşamada yeşil ışık yaktı:

- Projeyi hazırlayın bir bakalım.

Kollar sıvandı, proje üzerinde çalışan ekibin hayallerini süsleyen alan, İstanbul’un Eyüp Sultan ilçesindeki Çiftalan Köyü mevkiinde saptandı:

- Burada 678 bin metrekarelik eski tarım ve maden alanı var. Bu alanın 100 bin metrekaresi Hazine’ye ait. Ayrıca bu alana komşu 300 bin metrekarelik tapulu arazi mevcut. 8 milyon metrekarelik orman alanının düzenlenerek yeşillendirilmesi bölgenin değerine katkı yapar.

Saptanan alanın bazı merkezlere mesafesi şöyle belirlendi:

- Proje alanı Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu altında, Göktürk’ün merkezine 15 dakika, İstanbul Havalimanı’na 15 dakika mesafede bulunuyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 10 dakikada, Zekeriyaköy’e 15 dakikada, Sarıyer’e 30 dakikada varılabiliyor.

Projenin mimari tasarımı hızla hazırlatıldı:

· Ekolojik Sürdürülebilir Çiftlik ve Kasaba, Çiftalan…

Projede şu detaylar yer aldı:

· 678 bin metrekarelik alanın bir bölümünde az yoğunluklu konutlar yer alacak. Karadeniz tipi tek katlı ve iki katlı en az 1200 metrekare bahçeli evler tasarlanacak.

· Köy çarşısı, köy meydanı, özel hastane, özel okul, doğa oteli planlanacak.

· Rahmetli Süleyman Seba döneminden beri akıllarda yeri ayrı olan Beşiktaş Üniversitesi de burada hayata geçirilebilir.

· Kasabadaki toplam ekilebilir alan 200 bin metrekare olacak. Kasabanın asgari tarım ürünü ihtiyacı buradan karşılanacak.

· Orman arazisi ve terk alanının bir bölümünde hayvancılık-mandıra hayvancılığı gündeme gelecek. Kasabanın süt, yoğurt, peynir ihtiyacının karşılanması planlanacak.

· 2 kilometrelik sahil bandı olan bölgede bulvar, plaj alanları, yürüyüş, koşu, spor alanları düzenlenecek. Bir de denizde balıkçı barınağı planlanacak.

· Orman olarak görünen bölümün 180 bin metrekaresi golf sahası için kullanılabilir.

Proje hazırlandıktan sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan Ocak 2023’ün ilk günlerinde randevu alındı. Kurum, Hong-Kong’a yaptırılan maketi görüp, sunumu dinledikten sonra şu mesajı verdi:

- Projeyi Sayın Cumhurbaşkanımıza doğrudan anlatmanızda fayda var. Sayın Cumhurbaşkanımız bize müspet işareti verirse projenin önü açılır.

Beşiktaş yönetimi ve projeyi hazırlayan ekip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu talebinde bulundu. 5-6 Şubat 2023 gibi randevu beklenirken 11 ilimizi vuran Pazarcık ve Elbistan merkezli deprem felaketi yaşandı.

Deprem felaketinin üzerinden 2.5 ay geçtikten sonra Beşiktaş yönetimi ve “Çiftalan Projesi” ekibi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeniden randevu beklemeye koyuldu.

Erdoğan, seçim maratonu ortamında Beşiktaş’ın hayalindeki “Çiftalan Projesi” sunumunu dinlemeye zaman ayırabilir mi?

Dinledikten sonra seçimden önce projeye hemen yeşil ışık yakar mı?

Beşiktaş’ı planlandığı gibi borçlarından kurtarabilecekse, projeye kulak vermekte, dinlemekte yarar var değil mi?

Atıl duran alanda 30 bin kişinin yaşayacağı bir kasaba yaratılacak

BEŞİKTAŞ JK yönetimi ve “Çiftalan Projesi”ni geliştiren ekip, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a sunum yaparken şu noktanın altını çizdi:

- İstanbul’umuzun önemli merkezlerine en yakın iken en uzak konforda olan ve atıl duran 10 milyon metrekarelik alan, 30 bin kişinin yaşayacağı kendine yeten bir kasabaya dönüşebilecek.

Kasabanın enerjisi üzerinde de duruldu:

- Proje alanı içerisinde çatılarda ve uygun yerlerde güneş enerjisi panelleri kullanılarak kasabanın kendi enerjisini üretmesi de planlanıyor.

Genel kullanıma açık tutulacak alanlar için de şu mesaj verildi:

- Binlerce insana yaşam farklılığı yaratacak orman, sahil, rekreasyon, spor fonksiyonları ve fırsatları sağlayabilecek.

BAE ve Katarlı yatırımcılar ile ön görüşme de yapıldı

BEŞİKTAŞ JK yönetimi ve “Çiftalan Ekolojik Sürdürülebilir Çiftlik ve Kasabası” proje ekibi, hedefleri konusunda şu mesajı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a tekrar tekrar vermeye çalıştı:

- Bu proje, en büyük alacaklılarımız olan Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Maliye ve SGK’ya borçlarımızın ödenmesi için ciddi kaynak yaratacak. Kaynağın borçları karşılayacak bölümünün, doğrudan alacaklılara gitmesi konusunda kesin protokol imzalanacak.

Projenin Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan ile paylaşıldığı üzerinde duruldu:

- Projenin geliştirilmesi Halk GYO tarafından yapılıp tüm izinler alındıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katarlı yatırımcılar ile birlikte yatırıma girişilerek ülkemize önemli miktarda yabancı sermaye girişi sağlayabilecek ön görüşmeler de yapıldı.

Görüşmelerden alınan sinyal de aktarıldı:

- Dubaili inşaat ve yatırım firmalarıyla yapılan görüşmelerde ilginin büyük olduğu işareti de alındı. Dolayısıyla proje değerinin düşünülenin üzerine çıkmasının söz konusu olabileceği de anlaşıldı.

Proje alanındaki Hazine arazisinin de altı bir kez daha çizildi:

- Hazine, Çiftalan’daki atıl duran arazisinden milyonlarca dolar hasılat elde etme fırsatı yakalayabilecek.