Bu cümle 2024 Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası sahibi olan Prof. Dr. Mete Atatüre’ye ait.

Prof. Dr. Mete Atatüre Kuantum optiği ve kuantum teknolojileri alanında çalışıyor. 2007’de katıldığı Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümü Cavendish Laboratuvarı’nın 2023’ten beri başkanlığını yürütüyor. Madalya Prof. Dr. Atatüre’ye sunduğu öncü çalışmalarıyla kuantum sistemlerinin temel prensiplerinin anlaşılmasına ve bu alandaki bilgi birikiminin derinleşmesine sağladığı olağanüstü katkıları nedeniyle takdim edildi.

Atatüre, konuşmasında rol model olmanın önemine değinerek “Türkiye’den aldığım bu ödül benim için çok kıymetli. Bu vesileyle bir öğrenci daha bilime ilgi duysa benim için en büyük ödül bu olur. ”yorumunu yaptı.

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, düzenlenen törende Prof. Dr. Mete Atatüre’nin araştırmalarının sağlık ve enerji gibi kritik alanlarda dönüşüm yaratma potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti. Koç Üniversitesi Rahmi Koç Bilim Madalyası sayesinde, Türkiye’den çıkmış önemli bilim insanlarımızın dünya çapında tanınan çalışmalarının ülkemizde de tanınmasını ve onların bizimle olan bağlarını daha da güçlendirmesini hedeflediklerini vurguladı.

Bilim rol modellerine ihtiyaç var

Teknoloji bilim eğitimini önemini artırıyor, ancak ne yazık ki Türkiye’de gençlerin Fen, Matematik hatta okuduğunu anlama ve kendini ifade etme becerileri çok zayıf.

Gelecekte tüm sektörlerde “STEM” Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik becerileri yüksek olan çalışanlara olan ihtiyaç daha da artacak. Gençleri STEM alanına yönelmeleri, Fizik, Kimya, Matematik gibi bilim dallarını seçmeleri konusunda cesaretlendirmek gerekiyor.

Dilerim, Prof. Dr. Mete Atatüre’nin, Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası sahibi bilim insanlarının ve tüm akademisyenlerimizin çalışmaları gençlerimize ilham kaynağı olur, binlerce öğrenci bilime gönül verir ve bilim insanlarının yolundan ilerlemeyi seçerler.

Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası sahibi 9 öncü

Koç Üniversitesi’nin 2016 yılında bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla başlattığı Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası,

Türkiye’nin yetiştirdiği yurt içinde veya dışında evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmuş henüz 50 yaşını tamamlamamış başarılı ve öncü bilim insanlarına takdim ediliyor. Madalya dönüşümlü olarak bir yıl Fen, Mühendislik ve Tıp Bilimleri ve sonraki yıl da İdari, Sosyal, İnsani Bilimler ve Hukuk alanlarında veriliyor.

- Prof. Dr. Aydoğan Özcan-2016 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Biyomühendislik

- Prof. Dr. Daron Acemoğlu-2017 – Ekonomi

- Prof. Dr. Metin Sitti-2018 --- Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Robotik

- Prof. Dr. Filiz Garip-2019 – Sosyoloji

- Prof. Dr. Hatice Altuğ-2020 – Biyomühendislik

- Prof. Dr. Ali Hortaçsu-2021 – Ekonomi

- Prof. Dr. Bilge Yıldız-2022 – Nükleer Bilim ve Mühendisliği, Malzeme Bilimleri ve Mühendisliği

- Prof. Dr. Ayşe Zarakol-2023 – Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi

- Prof. Dr. Mete Atatüre-2024 – Fizik

Gastro-turizm ve gastro-diplomasiye yönelik çalışmalar artıyor

Tüm dünyada deneyim ekonomisinin en önemli unsuru olan gastronomiye olan ilgi artıyor. Ülkemizde de yeme-içme sektöründe yeni yatırımlar yapılıyor. Başarılı şefler ve özgün restoranlar çoğalıyor.

Bu yıl ikinci edisyonu tanıtılan Gault&Millau Türkiye Rehberi 2025 gibi çalışmalar özellikle yabancı turistler için önemli bir kaynak oluşturuyor.

Türkiye’nin dünyaca kabul edilen platformlarda temsilinin artması ülkemizin turizmine ve dolayısıyla ekonomiye katkı sağlıyor.

Gault&Millau, 55 yıllık geçmişiyle dünyanın en önemli gastronomi rehberlerinden biri. Sözen Group CEO’su ve Gault & Millau Türkiye Direktörü Gökmen Sözen’in verdiği bilgiye göre, rehberin denetçileri bu yıl 10 şehirde çalışarak 280’den fazla restoran seçti.

Gastro-turizm ve gastro-diplomasiyi güçlendiren çalışmalar

Gault&Millau 2024 ödüllerinin takdim edildiği gecede konuşan Gökmen Sözen Gault&Millau benzeri çalışmaların ülkemizin gastro-turizm ve gastro-diplomasiyi güçlendirdiğini, yerel şeflerimizi ve restoranlarımızı uluslararası alanda tanıttığına dikkat çekerek, yatırımlarına devam edecekleri bilgisini verdi.

Ödül listesinin kısa bir özetini aşağıda paylaşıyorum:

Gastronomi yazarı ödülü

- Ahmet Örs

- Teoman Hünal

Sektöre Katkı Sağlayanlar Ödülü

- Gamze Cizreli, BigChefs Kurucusu

- Ayhan Çarıkçılar, Midpoint Kurucusu

- Yorgi Sabuncu, Kıyı Lokantası Kurucusu

- Cüneyt Asan, Günaydın Et & Restoran Grubu Kurucu Ortağı

- Vedat Başaran, Türk Mutfağı Araştırmacısı & Şefi

- Barış Tansever, Sunset Grill & Bar Kurucusu

Yüzyıllık İşletmeler Ödülü

- Hacı Abdullah Lokantası, Abdullah Korun

- Şekerci Cafer Erol, Hakan Erol

- Beyaz Fırın, Nathalie Stoyanof

- Yanyalı Fehmi, Ergin Sönmezler & Can Sönmezler

- İmam Çağdaş, Burhan Çağdaş

En iyi sürdürülebilirlik ödülü

- Telezzüz, Bahtiyar Büyükduman

- Teruar Urla, Osman Serdaroğlu

- Apartıman Yeniköy, Burçak Kazda

En iyi uluslararası başarılı şef ödülü

- Maksut Aşkar

En iyi şef ödülü

- Fatih Tutak, TURK Fatih