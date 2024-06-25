Bir yılda 90 bin mikro ihracatçının yolunu açtı, hedefi 300 bine çıkardı

UEFA Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın Türkiye’den tek partneri, Futbol Milli Takımları’nın resmi sponsoru Trendyol Group Başkanı Çağlayan Çetin’in davetiyle Türkiye-Portekiz maçı için Dortmund’a giderken, THY’den kiralanan uçaktaki konuklardan iş dünyası temsilcilerine baktım.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, LASİAD Başkanı ve İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Gıyasettin Eyyüpkoca, Uludağ İçecek ortaklarından Levent Kızıl vardı.

Dönüşte Trendyol’un kiraladığı uçaktaki iş insanları listesine Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken de katıldı.

Uçaktaki konuklar arasında Trendyol’da ürünlerini pazarlayan, e-ihracata yönlendiren şirket ve markalarıın temsilcileri Taç Ev ve Mutfak Eşyaları Yönetim Kurulu Başkanı Esra Kuştemir, Galeri Kristal-Aryıldız Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kaynakçı, English Home Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Başol, Monnster Global Satış Direktörü Salim Tütüncü, Madame Coco e-Ticaret Direktörü Osman Erkut Gündüz, Evle’den Muammer Büyükalim, Ricottarz Moda Ticaret’ten Kemal Mengülüpoğlu, Mnk Baby’den Mustafa Muhacır, Dusaks’tan Huzeyfe İspir, Anatolian Puzzle’dan Hakan Karlar, Algorand Home’dan Vahit Akçay, Huawei Avrupa Başkan Yardımcısı Wenming Yao, Korkmaz’dan İsmail Hakkı Korkmaz, Philips Kişisel Bakım Ürünleri Türkiye ve Güney Afrika Ülke Yöneticisi Sinan Kebapçı da yer aldı.

Dortmund’da Trendyol Group Başkanı Çağlayan Çetin’le sohbet ettik. Çetin’e Trendyol Satış ve İş Geliştirme Direktörü Özkan Çokaygil, Modadışı Kategoriler Global Lideri Tuğçe Karlı, Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz ve Brand PR Lideri Hakan Başaran eşlik etti. Çetin, sohbete şu mesajla girdi:

- Türk üretici, esnaf ve satıcılarını sınır ötesi ticarette güçlendirmek, ülkemiz ve küresel e-ihracat ekosistemini büyütmek hedefiyle yurtdışı yolculuğumuza son yıllarda hız kazandırdık.

Trendyol’un ilk yurtdışı pazarının Almanya olduğunu belirtti:

- 2022 yılında girdiğimiz bu pazara kısa sürede 200’den fazla Türk markasının, tümü Türkiye’de üretilen binlerce ürününü taşıdık. 3 milyonu aşkın aktif müşteriye ulaştık.

Yurtdışına ikinci adımı Azerbaycan’la attıklarını kaydetti:

- Azerbaycan’ın önde gelen gruplarından Pasha Holding ile bu pazar için ortaklık yaptık. Azerbaycan pazarında birinci yılı tamamladık. Ülkenin en çok indirilen ve kullanılan platformu olduk. 1.5 milyonu aşkın müşteri Trendyol’u aktif kullanıyor.

Yurtdışında en son açıldıkları pazarın Körfez ülkeleri olduğunu bildirdi:

- 2023 Eylül ayında girdiğimiz bu pazarda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Suudi Arabistan’ın en büyük perakende ve yaşam tarzı ekosistemi oyuncusu Cenomi Grup ile stratejik işbirliğimiz var.

Yurtdışı pazarlarına bu yıl Doğu Avrupa’yı eklediklerini ifade etti:

- Romanya, Yunanistan, Macaristan, Çekya, Polonya, Slovakya ve Bulgaristan’da operasyonlarımıza başladık.

Saydığı ülkelerin yanısıra 2021 yılından buyana 27 Avrupa ülkesinde kendi platformlarıyla hizmet verdiklerinin altını çizdi:

- Ayrıca 2023 yılında 100’den fazla uluslararası e-ticaret platformu üzerinden 100’ü aşkın ülkede “Made in Türkiye” etiketli 6 milyonu aşkın ürünü tüketicilerle buluşturduk.

Türkiye’nin üretim gücü, tedarikçileri, markaları, ürünleriyle ve lojistik avantajlarıyla dünyada rekabet edecek güce sahip olduğunu vurguladı:

- Global bir oyuncu olarak e-ihracatı, Türk ürün ve satıcıları için sürdürülebilir hale getiriyoruz. Bu doğrultuda sunduğumuz mikro ihracat çözümleri ile son bir yılda 90 bini aşkın satıcımızı e-ihracatçı hale getirdik.

Dijitalleşen KOBİ’ler ve üreticilerin e-ihracatta 2023 yılında 750 milyon doları yakaladığını aktardı:

- Trendyol olarak 300 binden fazla satıcımızın tamamını e-ihracatçı hale getirmek istiyoruz.

Bu çerçevede e-ihracatı kolaylaştırma adımları attıklarına vurgu yaptı:

- Gümrük süreçleri, finansal süreçler, iade ve iptal opsiyonları gibi konularda e-ihracatı kolaylaştıracak ve herkes için erişilebilir hale getirecek yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Lojistik ağımızı genişletiyoruz.

Trendyol Express’i de yurtdışına açtıklarını irdeledi:

- İlk teslimatlarımızı Azerbaycan’a gerçekleştirdik. Trendyol Express International’ı Körfez ülkelerine taşıma hedefiyle çalışmalarımız sürüyor.

Bir yılda 90 bin mikro ihracatçıya rehberlik etmesi, 750 milyon dolarlık ihracatı tetiklemesi, Trendyol’un KOBİ’lerin e-ihracatı artırmalarında önemli rol oynayacağını gösteriyor…

UEFA Euro 2024’te Türkiye’yi temsil etmek büyük gurur

Trendyol Group Başkanı Çağlayan Çetin, Dortmund’daki sohbetimizde sporla ilgili sponsorluklarına değindi:

- UEFA Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın tek Türk partneriyiz. Turnuvada ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyoruz.

Spora ve sporculara verdikleri desteği “Paris 2024 Yaz Olimpiyatları”nda farklı bir noktaya taşıdıklarını kaydetti:

- 130 yıllık Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarihinde bir ilke imza attık ve resmi “e-ticaret hizmet partneri” olduk. Bunu Türk markası olarak başarmak bize gurur veriyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile olimpiyata özel bir koleksiyon için anlaştıklarını vurguladı:

- Bu proje ile yerli ürün ve üreticilerimizi dünya ile buluşturuyoruz. Anadolu’nun dört bir yanında üretilen “Made in Türkiye” etiketli olimpiyat koleksiyonu dünya pazarlarında yerini aldı. Lozan’daki Olimpiyat Müzesi’ne de bu ürünler girdi.

Ardından ekledi:

- Ürünler Türkiye’de Trendyolmilla uygulamamız üzerinden Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’da uluslararası satışa sunuldu.

2021 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) resmi sponsoru olduklarını anımsattı:

- Ülkemizi dünyanın en büyük spor organizasyonlarında temsil ederken, Türk sporunun gelişimine de katkı sağlamayı sürdürüyoruz.

Futbol tarafındaki sponsorluklarına döndü:

· 2021 yılından bu yana Futbol Milli Takımları’nın resmi sponsoruyuz.

· Ayrıca Kadın Milli Takımlar ve Erkek Milli Takımları’nın da resmi sponsoruyuz.

· Geçen yıldan buyana Süper Lig ve 1. Lig isim sponsoruyuz.

Filenin Sultanlarının Olimpiyatlarda da başarılı olacağına inanıyoruz

Trendyol Group Başkanı Çağlayan Çetin, 2022 yılından bu yana Türkiye Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru olduklarını vurguladı:

· Geçen yıl Milletler Ligi Şampiyonluğu ve Avrupa Şampiyonlukları ile hepimize büyük gurur yaşatan “Filenin Sultanları”nın kupaya uzanan yolculularında yanlarında yer aldık. Takımımızın Olimpiyatlarda da başarılı olacağına inanıyoruz. Biz de onların yanında olacağız.

· Türk sporunun sürdürülebilirliğine katkı doğrultusunda Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından kurulan ve 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybolla tanıştırmayı, lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefleyen TVF Fabrika Voleybol Okulları’nı da destekliyoruz.