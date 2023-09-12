Bir yılda iki basamak yükseldik, 2025’te 5’inci seviyeye çıkarız

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, Güney Kore’nin Incheon kentinde gerçekleşen “Airport Council International- ACI” (Uluslararası Havacılık Konseyi)kongresinde sohbete dünyadaki havalimanlarının 5 seviye ile sınıflandırıldığından girdi:

- Biz doğal olarak ilk açıldığımızda 1’inci seviye ile yola çıktık. Pandemiye rağmen bir yılda iki seviye birden yükseldik, 3’üncü seviyeye çıktık.

Hedeflerinin 5’inci seviye olduğunu belirtti:

- Dünyada 5’inci seviyede olan tek havalimanı Seul’deki Incheon Havalimanı. Her yıl bir basamak çıkarak 2025’te 5’inci seviyeye yükseleceğimize inanıyoruz.

Incheon Havalimanı’nın 23 yaşında olduğunu vurguladı:

- Biz oldukça genç bir havalimanıyız. Ona rağmen 1’den 3’e, 1 yılda yükseldik. 5’inci seviye için de kendimizi oldukça hazır hissediyoruz.

Bunun İstanbul Havalimanı’nın ülke projesi olmasından kaynaklandığını kaydetti:

- ACI’nin belirlediği bu seviyelerde basamakları yukarı doğru çıkabilmek için havalimanındaki paydaşlarla uyum içinde olunması gerekiyor.

Türkiye’nin havayolunu stratejik sektör olarak belirlediğine işaret etti:

- Bizim kısa sürede yukarı doğru yol almamızda ülkemizin bayrak taşıyıcısı, bizim ana taşıyıcımız Türk Hava Yolları (THY), DHMİ gibi paydaşlarımızla uyumumuz önemli rol oynadı.

Havalimanının özellikleri ve hizmetleri açısından önemli bir eksiklerinin olmadığına dikkat çekti:

- Müşteri memnuniyetinden, “lounge” (özel yolcu salonu) sayısına kadar birçok kritere bakılıyor. İncelemeleri ACI adına bağımsız bir kuruluş yapıyor.

5’inci seviyeye yükselmeyi dünyada bir gösterge olması açısından önemsediklerinin altını çizip ekledi:

- Tabiİ ki bizim için önemli olan müşterinin ihtiyacına karşılık verebilmek. Yoksa 5’inci seviyeye yükselmenin bir anlamı kalmaz.

İstanbul Havalimanı’nın yeme- içme bölümlerinde fiyatların yüksekliğinden şikayetlerin olduğu konusunu açtık, iddialı konuştu:

- Bizim havalimanında her keseye uygun nokta var. Her havalimanında lüks markaların yer aldığı bölümler olur. Örneğin suyu, ana ihtiyaç olduğu için ücretsiz sunuyoruz.

Kadri Samsunlu, ACI’nin düzenlediği “Müşteri Deneyimi Global Zirvesi”nde Korn Ferry International’ın Havacılık ve Uzay Bölümü Kıdemli Ortağı Michael Bell’in yönettiği “Müşteri Odaklı Kültürü Yerleştirmek İçin Gereken Liderlik” panelinde konuşmacı olarak yer aldı.

Panelin diğer konuşmacıları Cincinati-Kuzey Kentucky Uluslararası Havalimanı CEO’su Candace McGraw, Fas Havalimanları İşletmesi Genel Müdürü Habiba Laklalech, Atlanta Uluslararası Havalimanı CEO’su Balram Bheodari’den oluştu.

Samsunlu, dünyada birçok havalimanının en önemli gündeminin kapasite olduğu üzerinde durdu:

- Kapasiteyi ancak imkan varsa artırabilirsiniz. İnovasyon, teknoloji fark etmez. Eğer bir havalimanında uzun kuyruklar varsa eliniz kolunuz bağlıdır. Hiçbir şey yapamazsınız.

İstanbul Havalimanı ilk açıldığında 60 havayolu şirketinin seferlerinin gerçekleştiğini anlattı:

- Şu anda 95 havayolu şirketi İstanbul Havalimanı’na uçuyor. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı. Biz de sefer yapan havayolu şirketi sayısını yıl sonuna kadar 100’e tamamlamayı hedefliyoruz.

Sefer düzenleyen havayolu şirketinin sayısındaki artışta yolcu memnuniyetinin büyük payı olduğuna vurgu yaptı:

- İnsanlar artık kişiselleştirilmiş hizmet almak istiyor. Bu durumda esneklik çok önemli. Teknolojiyle kişiselleştirilmiş hizmeti vermek daha mümkün.

Teknoloji düzeyi ne olursa olsun hizmette insan unsurunun büyük önem taşıdığını bildirdi:

- Biz İstanbul Havalimanı’nda çalışanlarımıza “yolculara evinize gelen misafir gibi davranın” diyoruz. Çünkü, havalimanları sadece gelip geçilen yerler değil. Yolcuların aynı zamanda aileleriyle, arkadaşlarıyla vakit geçirdikleri, hediye seçtikleri mekanlar.

İstanbul Havalimanı, yer seçimi, ihale sonrası kod seviyesinin düşürülüp hafriyatın azaltılması, fazla büyük planlandığı, taksi süresinin uzunluğu gibi tartışmalar arasında dünyada giderek öne çıkıyor.

Sefer düzenleyen havayolu şirketi sayısının 95’e çıkması, “ACI Ligi”nde 1 yılda 3’üncü seviyeye yükselip, 2025’te zirveyi, yani 5’inci seviyeyi hedeflemesi bunu ortaya koyuyor…

İstanbul Havalimanı ‘ACI Zirvesi’nde 3 ödüle birden uzandı

ULUSLARARASI Havalimanları Konseyi’nin (ACI) Güney Kore’nin Incheon kentinde düzenlediği “Müşteri Deneyimi Global Zirvesi”nde dünyanın çeşitli bölgelerindeki havalimanları farklı kategorilere göre ödüllendirildi.

Zirve ve ödül törenine dünyanın çeşitli bölgelerinden havalimanlarının 500’ü aşkın temsilcisi katıldı. İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu’ya “ACI Zirvesi” ve ödül töreninde İGA İstanbul Havalimanı Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Fırat Emsen, Havayolu ve Kargo Pazarlama Direktörü Majid Khan, Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül, Havayolu Pazarlama Müdür Yardımcısı Gökhan Dölek ve Kurumsal İletişim Müdür Yardımcısı Nigar Şeyda Yılmaz eşlik etti.

Kadri Samsunlu, ACI’nin ödüllendirme sistemiyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

■ ACI, seyahatleri esnasında yolcularla yapılan görüşmelere dayanan küresel bir araştırma çalışması olan “Havalimanı Hizmet Kalitesi-ASQ” anketindeki yolcu memnuniyeti puanlarına dayanarak havalimanlarını farklı kategorilerde ödüllendiriyor.

■ ASQ programı kapsamında dünya çapında 465 bin kişiyle yapılan ankette, havalimanlarını kullanan yolculara check-in, gezinme kolaylığı, temizlik, alışveriş ve yemek gibi faktörler soruluyor.

İGA İstanbul Havalimanı’nın zirvede “Airport Service Quality- ASQ” (Havalimanı Hizmet Kalitesi) ödüllerinde “40 milyon yolcu üstü kategorisi”nde aldığı 3 ödül şöyle sıralandı:

■ Avrupa’nın En İyi Havalimanı

■ Avrupa’nın En Keyifli Havalimanı

■ Avrupa’nın En Temiz Havalimanı

Ankara Esenboğa Havalimanı 2 ödül aldı

İGA İstanbul Havalimanı’nın davetiyle gittiğimiz Güney Kore’de Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin (ACI) Incheon kentinde düzenlediği “Müşteri Deneyimi Global Zirvesi”nde Ankara Esenboğa Havalimanı’nın ödül almasına da tanıklık ettik.

TAV Havalimanları Holding’in işlettiği Ankara Esenboğa Havalimanı ACI’nin“Havalimanı Hizmet Kalitesi- ASQ” anketi sonucu belirlenen ödüllerde iki kategoride kendini gösterdi.

TAV Havalimanları Havalimanı İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı Kürşad Koçak, Ankara Esenboğa Havalimanı’na verilen şu iki ödül için sahneye çıktı:

■ 5-15 milyon yolcu ağırlayanlar arasında Avrupa’nın En İyi Havalimanı

■ En Keyifli Havalimanı

TAV Havalimanları ayrıca işlettiği Zagreb Havalimanı ve Üsküp Havalimanı ile de üçer ödüle uzandı. Üsküp Havalimanı kendi kategorisinde “Avrupa’nın En Temiz Havalimanı” seçildi. Zagrep ve Üsküp Havalimanları ayrıca yine kendi kategorilerinde “En Özel Personele Sahip Havalimanı” ve “En Kolay Yolculuk” ödüllerine uzandı. Zagreb Havalimanı’nın ödüllerini Zagreb Havalimanı CEO’su Hüseyin Bahadır Bedir aldı.

Limak ve Summa, Dakar Havalimanı ile ödülü yakaladı

ULUSLARARASI Havalimanları Konseyi’nin (ACI) Güney Kore’nin Incheon kentinde düzenlediği “Müşteri Deneyimi Global Zirvesi”nde ödül alanlardan dikkatimizi çeken bir başka havalimanı da Senegal’in başkenti Dakar’daki oldu.

Limak ve Summa İnşaat’ın birlikte inşa edip, işletmesini sürdürdüğü Dakar Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı kendi kategorisinde 3 ödül aldı.

Törende sahneye çıkan işletmeci şirket LAS’ın Genel Direktörü Aşkın Demir’e şu 3 ödül takdim edildi:

■ 2-5 milyon yolcu kategorisinde Afrika’nın En İyi Havalimanı

■ En Keyifli Havalimanı

■ En Temiz Havalimanı