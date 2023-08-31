Biz yola çıktığımızda ‘ürünüm internete düştü’ korkusu vardı

1969 Uşak doğumlu Halil Erdoğmuş, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirip, aynı fakültede işletme yüksek lisansı yaptıktan sonra 1991 yılında Türk Mitsui Bank’ta çalışmaya başladı. Aynı yılın sonunda Uşak’taki aile şirketi Erteks Tekstil’e Genel Müdür Yardımcısı olarak geçti.

1992 yılında Uşak’ın ilk, Türkiye’nin 6’ncı radyosunu kurdu. Radyo o günlerde “ilk kapatılan” oldu, Halil Erdoğmuş da “radyo kurmak”tan yargılandı. Yaşadığı haksız yargılamayı Türkiye’deki yaygın büyük gazetelerin haber yapmamasına çok bozuldu.

1997 yılında Boyner Holding’e ait Benkar’da görev yaptı. 1999’da Ermet Mensucat’ta Genel Müdürlük görevinde bulundu. Derken 2001 krizi sırasında girişimciliğe soyundu:

- enucuz.com.tr adlı bir site kurmak istedim. Jenerik diye izin vermediler.

Ardından bebek ürünleri pazarına odaklandı:

- bebek.com’u kurdum. Ziyaretçi sayısının artmasıyla reklam da çekeceğimi, oradan para kazanabileceğimi düşündüm. Reklam alamadım.

İşi e-ticarete dönüştürme konusunda plan yaptı:

- e-ticaret ile ilgili yazılım nerede, nasıl yapılır, onu bile bilmiyordum.

e-bebek’e dönüşen siteye ilgi arttı, ancak fiziki mağaza açma gereği ortaya çıktı. İlk mağazayı 2002’de açtı. Mağazaların devamını getirmek için 20-30 bin dolara ihtiyacı vardı. Parayı nasıl bulacağını düşünürken Benkar’da 3 ay yanında çalışma şansı yakaladığı Lübnan asıllı Amerikalı Kamal Anthony Hatoum aklına geldi.

Cem Boyner, Hatoum’u Mc- Kinsey’den transfer etmişti. Hatoum, Türkiye’de 5 yıl görev yapmış, bu dönemde Erdoğmuş ile dostlukları gelişmişti.

Sıkışıklığını Hatoum’a açtı, para kısa sürede hesabına geçti. Rahata erince borcunu ödemek için adım attı, Hatoum kabul etmedi. Bunun üzerine ebebek’in yüzde 5 hissesini Hatoum’a verdi.

2011 yılında ebebek’in mağaza sayısı 18’i bulabilmiş, şirket yeniden sıkışıklık yaşamaya başlamıştı. 10 milyon Euro dolayında zarar söz konusuydu. Tekrar Hatoum’un kapısını çaldı:

- ebebek’i satmaya karar verdim.

Hatoum, bunun üzerine Erdoğmuş’un BİM’in büyük hissedarı Mustafa Latif Topbaş’la bağlantısını kurdu. Topbaş, ebebek’e ortak oldu:

- ebebek’in yüzde 51’ini Topbaş Ailesi’ne verdik.

Halil Erdoğmuş’un ve ebebek’in öyküsünü Aralık 2019’da Ahmet Eler’in başkanlığını yürüttüğü Keşanlı Yönetici ve İşadamları Derneği’nin (KEYİAD) düzenlediği “Keşan Ekonomi Forumu”nda yönettiğim panelde dinlemiştim.

Erdoğmuş, panelde ebebek’in ulaştığı mağaza sayısı ve hedeflerini de paylaşmıştı:

- 52 ilimizde 154 mağazamız var. 2020 Ocak ayında Keşan’da mağaza açacağız. 2022 hedefim 250 mağaza, toplam 200 bin metrekarelik mağaza alanı. Son birkaç yıldır dışa açılma planları da yapıyoruz. Yurt dışında şirket satın almak da seçenekler arasında.

Halil Erdoğmuş ve ebebek Genel Müdürü Can Karadeniz’le şirketin hisselerinin halka arzı vesilesiyle buluştuk. Erdoğmuş, 2001 yılını anımsadı:

- 2001 yılında piyasada, “Ürünüm internete mi düştü?” korkusu vardı. Birçok marka sahibi, “Ürünlerimiz internetten satılırsa işimizin büyüsü bozulur” diyordu.

Şirketin mevcut ortaklık yapısını ortaya koydu:

- ebebek’in yüzde 80’i Topbaş Ailesi’nin. Yüzde 5 hisse de Hatoum’un. Kalanı da benim.

Mevcut mağaza sayılarını merak ettik, yanıtladı:

- 220 mağazamız var. Hepsi de şirketimize ait. Yurt dışında henüz mağazamız yok. İngiltere’de internet sitemiz var.

Can Karadeniz araya girdi:

- Şu anda 61 ilimizde mağazamız var. Diyarbakır’da 3 mağaza ile hizmet veriyoruz. Batman ve Bitlis’te varız. Kars’ta yeni açtık. Iğdır’da da mağaza açacağız.

Erdoğmuş, bu noktada şu bilgiye dikkat çekti:

- ebebek, 2001 yılından bu yana toplam 15 milyon bebeğe dokundu…

Halka açılma fikrinin kime ait olduğunu sorduk, aktardı:

- ebebek’in halka açılmasını büyük hissedarımız Topbaş Ailesi istedi…

ebebek’in talep toplama süreci 29 Ağustos’ta başladı, bugün ve yarın sürecek. Yüzde 25’inin Borsa İstanbul’da işlem görmesi hedeflenen şirketin hisselerinin halka arz bedeli 46.5 lira olarak belirlendi.

22 yılda 15 milyon bebeğe dokunan ebebek, bakalım Borsa İstanbul’da kaç yatırımcıya uzanacak?

Halka arz gelirini içerde ve dışarıda mağazaya yatıracak

EBEBEK Grup CEO’su Halil Erdoğmuş, halka açılma konusunda şu mesajı verdi:

- Halka açılmayla 22-23 yılda attığımız güçlü temeli daha da genişletmeyi, yeni pazarlara girişi hızlandırmayı ve yatırımcılarımıza değer yaratmayı hedefliyoruz.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine önem verdiklerini belirtti:

- Şirketimizin bu yanı halka arzla birlikte daha da güçlenecek.

Halka arzla elde edilecek kaynakla ilgili şunları dile getirdi:

- Halka arzdan elde ettiğimiz fonun büyük kısmını yurt içi ve yurt dışı mağazalaşma ve online kanal yatırımlarına ayıracağız. Bunlar, yüzde 55’lik bir oranla fonun en büyük dilimini oluşturuyor.

Şu noktanın altını çizdi:

- Müşterilerimizin beklentilerini karşılamak ve aşmak için sürekli yeni ürünler ve yenilikçi çözümlerle sektördeki trendleri yakından takip ediyoruz.

İlk sırada bebek bezi satışları var

EBEBEK Grup CEO’su Halil Erdoğmuş ve ebebek Genel Müdürü Can Karadeniz’le sohbet ederken en çok satılan ürünü merak ettik, şu bilgiyi aldık:

- En çok bebek bezi satıyoruz.

Can Karadeniz, şirketin geçen yılki cirosunu paylaştı:

- Geçen yılı 4.5 milyar liralık ciroyla kapatmıştık. Halil Erdoğmuş, “emzirme noktası” hizmetine dikkat çekti:

- 30 ilimizde 130’a yakın noktada bedelsiz emzirme danışmanlığı hizmeti veriyoruz.

11 bin 300 ürünün 8 bini tekstil ağırlıklı

EBEBEK Grup CEO’su Halil Erdoğmuş, pazarladıkları ürün sayısının 11 bin 300 dolayında olduğunu belirtti:

- Ürünlerin 8 bin adedi tekstil ağırlıklı. 50’den fazla şirket bize üretim yapıyor. Müşterilerimiz ürünü internetten inceleyip mağazadan almayı tercih ediyor. Şu anda satışlarımızın yüzde 17’si online, yüzde 83’ü mağazadan gerçekleşiyor. İngiltere’deki internet sitelerinin Kasım 2022’de devreye girdiğini ve ilk siparişlerini almaya başladığını kaydetti:

- İngiltere’de kendi depomuzdan ve kendi platformumuzdan e-ticaret faaliyetlerimiz devam ediyor. Biz e-ticarette Türkiye'de ilk 20’de yer alıyoruz.

Planlı ve sürdürülebilir şekilde büyüdüklerini vurguladı:

- Yurt içindeki deneyimimiz bize yurt dışında da başarıya ulaşabileceğimizin işaretlerini veriyor. Almanya’da kurduğumuz şirket aracılığıyla pazaryeri denemelerimizi gerçekleştiriyoruz.

Körfez ülkeleri gibi potansiyel pazarlar için de durum değerlendirmesi yaptıklarını bildirdi:

- Önümüzdeki yıllarda ebebek markasının global arenada daha da güçlenmesini ve farklı coğrafyalarda faaliyet göstermesini hedefliyoruz.