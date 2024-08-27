Bizde paketlerin üzerinde isim ve logomuz yer almaz yoksulluk duygusu yaratmayız

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Belediye Başkanlığı görevine ikinci dönemde seçilen Mehmet Murat Çalık, esnaf ziyaretleri yaparken vatandaşlarla da sohbet ediyordu. Bir kadın yanına yaklaştı:

Başkan, Beylikdüzü’ne daha fazla park yapma…

Çalık, talebi anlamaya çalışırken kadın sürdürdü:

İlçemizde her yaptığınız park, buradaki konutların değerini artırıyor. Dolayısıyla kiralar da artıyor. Kirayı ödeme gücümüz kalmıyor.

Bu sözler üzerine Beylikdüzü ile iç içe geçmiş Esenyurt ilçesini irdeledi:

Beylikdüzü’ndeki işyerlerinde çalışanlar arasında Esenyurt’ta ikamet edenlere sıkça rastlıyoruz. Çünkü, Esenyurt’ta kiralar Beylikdüzü’ne oranla biraz aşağıda.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Kent Konseyi ve El Ele Yaşam Derneği Başkanı Elif Necla Türkoğlu ile birlikte gazetemizi ziyarete geldi.

Başkan Çalık ve Elif Necla Türkoğlu’nu Rüştü Bozkurt, Ömer Türkdönmez ve Mustafa Kemal Çolak’la birlikte kısa süre önce vefat eden yazarımız Faruk Türkoğlu’nun kitaplarının yer aldığı kütüphanemizde ağırladık.

Çalık, Beylikdüzü’nün nüfusunun 406 bin olduğunu belirtti:

İlk 5 yıllık dönemimde toplam 252 proje hayata geçirdik. Projeleri yaparken çocuklar konusunda çok hassasiyet gösterdik. İlk 5 yılımızda Beylikdüzü’nde 10 kreş açıldı. 3’ünü İstanbul Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdi.

İlçede toplam 11 kreş olduğunu kaydetti:

Ayrıca iki de “anne-çocuk merkezi”miz hizmet veriyor.

2023 yılında hizmete giren “Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Salonu”ndan söz ederken, bu ismi belirlemelerinin öyküsünü de anlattı:

Fedai Altun, atanamayan öğretmenlerdendi. Çalıştığı inşaatta elektrik trafosu boyarken hayatını kaybetti. En son yazdığı mesajlardan biri, “Hayallerimi kaybettim” şeklindeydi. Kapalı spor salonumuz hep atanamayan öğretmenleri anımsatacak.

Mayıs 2023’te temeli atılan “Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi”nin son görüntülerini ekrana yansıttı:

Aziz Bey, betonarme yapı istemedi. Biz de gemilere yüklenen konteynerlerden kullandık. Çocuklar bilim ve sanatla buluşsun, bu topraklar yeni Aziz Sancar’lar çıkarsın istiyoruz.

Bu merkez için İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Aziz Sancar Vakfı’yla protokol imzaladıklarını bildirdi:

Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’nde fen, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik laboratuvarı, atölyeler ve öğrenci konaklama alanları yer alıyor. Ayrıca ilçemizde bir de “Prof. Erdal İnönü Fizik Parkı” planlıyoruz.

5 yılda 241 bin haneye sosyal yardımlarla ulaştıklarının altını çizdi:

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 98 bin gıda alışveriş kartı verdik. Ayrıca erzak yardımlarımız da 26 milyon liralık bir değere ulaştı.

Şu noktaya özellikle vurgu yaptı:

Bizim dağıttığımız erzak paketlerinde belediyemizin veya benim adım yer almaz. Logomuz bile bulunmaz. Logo, isim koyarak vatandaşlarımızda, “yoksulluk duygusu” oluşturmak istemiyoruz.

İhtiyacı olan ailelerin ilkokul çağındaki çocukları için beslenme çantası hazırladıklarına işaret etti:

2022 yılından beri beslenme saati uygulamamız devam ediyor. Çocukların beslenme çantaları diyetisyenler gözetiminde hazırlanıyor. Beslenme çantalarında da herhangi bir logo, isim yer almıyor.

Son 20 yıllık dönemde sosyal yardım paketleri, Ramazan’da kurulan iftar çadırlarındaki ikram paketlerinin üzerinde belediye başkanlarının resimleri yer alıyordu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın “Bizim paketlerde başkan resmi, adı, belediyenin adı veya logosu yer almaz” tutumu, doğru bir adım olarak öne çıkıyor…

Kentsel dönüşüm ‘ada’ değil mahalle bazlı olmalı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Şehir Plancılığı bölümünden 1997 yılında mezun olduğunu belirtti:

Beylikdüzü’nde 3 mahalle, 42 bin bağımsız birimin yenilenmesi gerekiyor. 150 bin nüfusu ilgilendiren bu kentsel dönüşümün faturası 4.5 milyar doları bulabilecek gibi görünüyor.

Kentsel dönüşümle ilgili şu düşüncesini paylaştı:

Kentsel dönüşümün “Ada” bazlı değil “mahalle” bazlı olması daha doğrudur.

Bu yılın sonuna kadar kentsel dönüşümle ilgili adımları atmayı hedeflediklerini bildirdi:

2029’a kadar kentsel dönüşüm konusunda önemli yol alınmasını istiyoruz. Ya dönüşümü biz yapacağız ya da doğa kendisi yıkacak.

‘Dost Eller’le veren ‘alan’ı görmüyor

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Elif Necla Türkoğlu’nun başkanlığını yürüttüğü “El Ele Derneği”yle işbirliği içinde “Dost Eller” adlı mağazaları üzerinden yürüttükleri gıda bankacılığına değindi:

Beylikdüzü Belediyesi, gıda bankacılığı uygulamasına 2015 yılında geçti. Tüketilebilir özelliği kaybolmamış, son tarihi yaklaşan ürünleri marketlerden, üreticilerden alıp ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönlendiriyoruz.

“Dost Eller” mağazası uygulaması sayesinde “veren elin alanı görmediğini” vurguladı:

Metro, Migros, Carrefoursa, A101, İstegelsin, Getir, MNG Kargo, Nestle gibi kuruluşlarla anlaşmamız var. Ürünler bir yazılımla işleniyor. İlçemizdeki 32 mağazadan ürün çekiyoruz. Etten yoğurda birçok ürün “Dost Eller”e ulaşıyor.

Beylikdüzü Belediyesi’nin “yaşam bahçeleri”ne işaret etti:

O bahçelerde yetişen sebzelerden de “Dost Eller” mağazasına gönderiliyor. Ayrıca, tekstil, hazır giyim ürünleri de bazı firmalar tarafından bu mağazalara iletiliyor.

“Dost Eller”den ihtiyacını karşılayan aile sayısının 4 bine kadar çıktığı dönemlerin olduğunu kaydetti:

Şu anda 753 aile “Dost Eller”den yararlanıyor.

“Dost Eller”den yararlanma sınırı konusunda da şunları anlattı:

Yasal asgari ücretin 4’te biri düzeyi gibi bir sınırımız var. Haneye giren toplam geliri, hanede yaşayan nüfusa bölüyoruz. Hanede 6 nüfus varsa, toplam gelir 6’ya bölünüyor.

Bu konuda şu mesajı verdi:

Ülkemizde ekonomik krizin yaşandığı ortamda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım etmeyi sürdüreceğiz. Bunu da ilçemizdeki dayanışma ruhunu güçlendirerek yapıyoruz.

“Yaşam Bahçeleri” üzerinde durdu:

“Yaşam Bahçeleri” ile kendine yeten belediye olma yolunda ilerlemeye çalışıyoruz.

‘Beylikdüzü aklı’yla afet yönetim modeli

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, afet ile ilgili stratejilerini paylaştı:

Afet konusunu, “Afet Öncesi, Afet Anı ve Afet Sonrası” olmak üzere 3 ana başlıkta ele alıyoruz. Hedefimiz Beylikdüzü’nü daha dirençli hale getirmek.

Şehir plancısı olduğunu anımsattı: