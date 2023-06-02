Bize döviz lâzım, turizme odaklanmalı…

Bize döviz lazım... O da hemen lazım. Türkiye’nin döviz ihtiyacı her geçen gün büyürken turizme odaklanma zorunluluğu daha da artıyor. Pandemi sonrası Rusya-Ukrayna savaşı ile sıkıntıya giren sektör, şimdi yeniden ilginin merkezi halinde. Üstelik döviz kıtlığı her birimizi zorlarken…

Bunun da haklı gerekçesi var zira bulunduğumuz coğrafyada sunduğumuz imkânlar ve kur hareketlerinin etkisi ile iyice ucuzlamış hizmet, yabancı için odak noktası haline getiriyor Türkiye’yi... Burada bize düşen, oluşan bu fırsat penceresinden maksimum faydayı temin etmek olmalıdır.

100 MİLYAR DOLARLIK DÖVİZ MAKİNESİ

Rahmetli Turgut Özal’ın vizyonuyla ihdas edilen turizm teşvikleri, girişimcilerimizin gayreti ve yığınca hatayı göğüsleme pahasına, yılda 30-35 milyar dolar döviz üreten bir makinemiz var… Bize maliyeti kabaca 100 milyar $ olsa da artık altın yumurtlayan tavuk gibi bir sektör bu…

Bu alanda seyahat acenteleri ile oluşturduğumuz ağ, bu sayede kurduğumuz temaslar, Türkiye’nin kazancıdır. Sadece katma değer üreten döviz kaynağı değil, dış politikadan ülke algısına dek yığınca faydanın da üreticisidir. Ancak salgın, yangın, afetlerin de turizmi baltaladığı bir gerçeğimiz.

TURİZM İÇİN 3 ÖNEMLİ HAMLE

1- Ekonomiye döviz taşıyan bir kaynak olan turizm ivedilikle eski sağlıklı koşullarına taşınmalı.

2-Salgının, ekonomik krizin, siyasi belirsizliklerin, doğa olaylarının dışına çıkarak güzelliklere, zengin coğrafyaya vurgu yapılacak reklamlarla ziyaretçiler çağrılmalı.

3-Tur operatörleri ile daha iyi iletişimle riskler; avantaja dönüştürülmeli, turizm diplomasisi yapılmalı.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Turizmde bu yıl hedeflere ulaşılır mı?

Bu yıl beklentim; 2019 turizm rakamlarını açık ara geçmemizdir. Bu arada odağımızı turist sayısından turist başına harcamaya çeksek, daha fazla turizm geliri elde edeceğiz. İhracatta ciro, turizmde turist sayısı gibi nicelikleri terk edip ihracatta kilogram değeri, turizmde turist başına gelir artışına odaklanmalıyız.

Turizmde tüm kötü günler geride kaldı mı?

Henüz değil… Zira salgının açtığı yaraları sardık ama bu defa yüksek enflasyonun işletmeye yüklediği zorluklar devreye girdi. Ancak bilinmesi gerekir ki turizm sektörü bizim nitelikli döviz kaynağımızdır ve en kötüsünün geride kaldığından emin olmalıyız ki ülke döviz nakit akışından darbe yemesin. Yine de bu yıl için turizm gelirimizin 50 milyar $’a koşacağını düşünüyorum.

NOT

ALTIN YUMURTLAYAN TAVUKTAN DARI ESİRGENMESİN

Bacasız sanayi tanımı yetmez turizme… O aynı zamanda ülkenin tanıtımında, diplomaside sıcak güç olmaya dek varan geniş spektrumlu antibiyotik gibidir. Hele ki ekonominin sıkıntıda olduğu bu süreçte ona bel bağlamış durumdayız. Fakat sanki pek umursamıyormuşuz gibi davranıyoruz.

İhracatın performansı ortada… Kaldı ki onların dövizinin %40’ını da “getir bana yatır” diyerek işlerini zorlaştırıyoruz. İthalata bağımlı yapısıyla zaten ihracattan umulan faydanın limitlerindeyiz. Ancak turizm, net döviz kazancı açısından bakıldığında berrak bir kaynak… Turizme odaklanmak bu yüzden hayatidir. Altın yumurtlayan tavuğun önüne koyulacak darının hesabına takılıp kalmayın.