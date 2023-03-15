BMC Power’ı Ankara’ya kuruyoruz, ‘Yeni Altay’ nisan sonu vitrine çıkıyor

TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’nın rehberliğiyle Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut, Osmaniye OSB Başkan Yardımcısı Şerif Tosyalı, Hakan Güldağ ve Şeref Oğuz’la gittiğimiz Hatay’dan dönerken BMC konusunu açtım.

Fuat Tosyalı’ya sordum:

- 2021 yılı ortalarında yüzde 50.1 hissesini aldığınız BMC’de durum nasıl?

Yanıta şöyle girdi:

- BMC’nin cirosu dolar bazında ikiye katlandı…

İhracatla sürdürdü:

- Kara araçları ihracatında açık ara lider olduk. Eski bağlantıları olmazsa BMC’nin satışlarının yüzde 100’ü ihracata dönüşecek.

Mevcut ihracatlarının cironun yüzde 60’ı düzeyinde olduğunu belirtti:

- Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) gidip “Bize şunu verin, bunu verin” gibi taleplerde bulunmuyoruz. Katarlı ortaklarımıza da pazarlama yaptırıyoruz.

BMC’nin 2022 cirosunun 500 milyon dolar olduğunu kaydetti:

- 2023 yılı ciromuz 800 milyon doları bulacak gibi görüyoruz.

Üretilen araçlardan örnekler verdi:

- Tulga, balistik korumalı sivil görünümlü bir araç. Aslında zırh kapsülü yapılıyor, sonra yürüyen aksam üzerine oturtuluyor.

Tulga’nın bir de pikap modelinin geliştirildiğini bildirdi:

- Böylece arkasına makineli tüfek yerleştirilebilecek bir araç olacak.

İddialı oldukları modelleri Kirpi’ye işaret etti:

- Kirpi’de 2 yıllık sıra söz konusu. Kirpi’de hava savunma sistemi de yer alıyor.

Bunları anlatırken şu noktanın altını çizme gereği duydu:

- Biz taşıt üreticisiyiz. Silahı üretmiyoruz da, satmıyoruz da. Silahla işimiz yok bizim.

Sakarya Karasu’da daha önce başlayan yatırımdan vazgeçmeleri sonrası rahatladıklarını ifade etti:

- BMC Power’ı Ankara’da kuruyoruz. 1200 ve 1500 beygir motor geliştirdik. Yerli motorun adı da “Tuna” olarak belirlendi.

Altay Tankı’nın hangi aşamada olduğunu merak ettim, anlattı:

- Tank artık “Yeni Altay”… Daha önce üretilen prototipten daha farklı hale geldi. 5 bin saat koşması gerekiyor. Şu anda o testler sürüyor.

Hedeflenen takvimi paylaştı:

- Yeni Altay Tankı nisan ayı sonunda vitrine tam anlamıyla çıkacak…

Tosyalı Holding’in yüzde 50.1’lik hisseyi devralması sonrasında BMC CEO’su olan Murat Yalçıntaş, Temmuz 2022’deki sohbetimizde şu mesajı vermişti:

- Karasu’yu iptal ettik ama askeri motoru 2023’te üreteceğiz…

Murat Yalçıntaş, BMC CEO’luğu görevini üstlendikten kısa bir süre sonra şirketin ortaklarına şu sunumu yapmıştı:

- Karasu’da başlayan yatırım BMC için fizibl değil. Yakın çevresinde savunma sanayi kümelenmesi yok. Karasu’da üretimin maliyeti yüksek olur. O yatırımı durduralım, savunma sanayi kümelenmesi olan bir yer bulalım.

Tosyalı ve Katarlı ortakları Yalçıntaş’ın uyarısını dikkate almış, Karasu’da yatırımı durdurup, tahsisli arazinin iadesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde harekete geçmişlerdi.

Fuat Tosyalı’yla Hatay’dan dönüş yolunda yaptığımız sohbet, BMC’de hem motor, hem de “Yeni Altay Tankı” üretimine dönük adımların kararlılıkla sürdüğünü ortaya koyuyor…

KGF işlemlerinde fatura istenmesini EBRD’ye benzetti

2013 yılı yaz aylarıydı… Kıvanç Tekstil, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) 3.5 milyon Euro kredi kullanmak üzere adımlarını atmıştı.

Krediye onay çıkmış, kullanım aşamasına gelinmişti. Ancak, EBRD parayı doğrudan şirketin hesabına geçmiyor, kredinin kullanıldığı işlere dönük harcamaların karşılığında alınan faturaları istiyordu. Fatura gönderilince EBRD kredisi doğrudan onun karşılığını muhatap şirkete gönderiyordu.

Bu işlem hep tekrarlanınca Kıvanç Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç sinirlendi, kardeşlerine aklından geçeni söyledi:

- Yahu altı üstü 3.5 milyon Euro kredi veriyorlar, her şeyi didik didik ediyorlar. Vazgeçelim bu krediden boşuna uğraşmayalım, işimize bakalım.

Kardeşlerinden biri uyardı:

- EBRD’den kaynak kullanmak şirketimizin kredibilitesini artıracak. Adamların çalışma sistemi bu. Kayıt dışı bir iş yaptığımız yok. İstedikleri belgeleri, faturaları önlerine dökeriz.

Aradan bir süre geçti, Akbank’ın üst yönetimi Kıvanç Tekstil’i ziyarete gitti. İlk sordukları soru şu oldu:

- EBRD’den kredi kulanmışsınız. Nasıl gerçekleşti bu işleminiz?

Zeki Kıvanç, Akbank üst yönetiminin Kıvanç Tekstil’i ziyaretiyle EBRD’den kredi kullanmalarının farkını anladı. Bu durumdan çok da memnun oldu.

Geçen hafta Hakan Güldağ, Yener Karadeniz, Alper Bakır ve Güray Erdoğan ile birlikte İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen Texhibition İstanbul Kumaş, İplik ve Tekstil Aksesuarları Fuarı’na gittik.

Fuarı İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahinler, Yönetim Kurulu Üyesi ve ASKON Başkanı Orhan Aydın’la birlikte gezdik.

Fuar turu sırasında Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç ve Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş’la karşılaştık.

Özlem Kumaş ve Karınca Tekstil’in stantlarının bulunduğu noktada gerçekleşen karşılaşma, 10 dakikalık sektör zirvesine dönüştü. Kaynak kullanımında yaşanan sıkıntılar ortaya konuldu. KGF konusu gündeme geldi. Şu yakınma söz konusu oldu:

- KGF’de işlemler artık fatura karşılığı yürüyor. Bu da işlemi uzatıyor.

Zeki Kıvanç, bu yakınma üzerine 10 yıl önceki EBRD kredisi kullanımları örneğini anlatıp ekledi:

- EBRD kredisini kullandığımızda da hep işlemler fatura karşılığı yürüdü. Para bizim kasaya hiç girmedi. KGF’de de fatura karşılığı işlem en doğrusu…

Çocuklarının ve eşinin acısını dağlamak için fuarda işine odaklandı

İSTANBUL Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, Texhibition İstanbul Kumaş, İplik ve Tekstil Aksesuarları Fuarı’na katılan 425 firmadan 50’sinin deprem bölgesindeki kentlerden olduğunu belirtti.

Kendisi de Kahramanmaraş merkezli Kipaş Holding’in ortağı olan Öksüz, girdiğimiz stantlardan birinden ayrılırken anımsattı:

- Kahramanmaraş’ta önemli bir tekstil şirketinin ortağı olan bu arkadaşımız, eşini ve iki çocuğunu depremde kaybetti. Cenazelerini kendileri çıkardı.

Hakan Güldağ ile ben iş insanını ve şirketini Kahramanmaraş’ta daha önce ziyaret ettiğimizi belirttik. Öksüz, deprem bölgesinden 50 şirketin fuara katılmasını ayrıca önemsediğini vurguladı:

- Memleketim Kahramanmaraş’ta depremden aile fertlerini, akrabalarını kaybetmeyen yok gibi. Yaşadığımız acıları unutmamız mümkün değil ama şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırabilmemiz için hep birlikte çalışmaktan başka çaremiz yok.

Eşini ve iki çocuğunu depremde kaybeden Kahramanmaraşlı iş insanı da acısını biraz olsun dağlayabilmek için aynı yaklaşımla fuara katılma yolunu seçmişti…