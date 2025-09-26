Boeing’e off set şartı gündemde

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altındaki Türkiye-Amerika İş Konseyi (TAİK) Başkanı Murat Özyeğin, Ağustos ayı başlarında ekibine sordu:

- 22-24 Eylül 2025 tarihlerine New York’ta düzenleyeceğimiz “17. Türkiye Yatırım Konferansı” kapsamındaki toplantılarımıza ABD’den katılım teyitleri nasıl gidiyor?

TAİK Direktörü Nil Sarıtepe, TAİK Koordinatörü Ramazan Tepe ve TAİK’in Washington’daki temsilcisi Melikşah Göncüoğlu, toplantılar bazında yanıt verdi:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Prof. Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu’nun katılacağı “Yuvarlak Masa” toplantısı için davet ettiğimiz 25 CEO’dan 17’si teyit verdi.

JP Morgan ev sahipliğinde gerçekleşecek, daha çok finans kuruluşlarını davet ettiğimiz toplantıya teyit verenler de 135’i buldu.

Murat Özyeğin, hemen notlarından geçen yıl aynı tarihlerde verilen teyitlere baktı:

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın katıldığı “Yuvarlak Masa” toplantısı için geçen yıl 10 Ağustos’ta 7 teyit alınmıştı. Bu yıl 17 teyit olması önemli.

Geçen yıl Goldman Sachs’ın New York’taki merkezinde düzenlediğimiz toplantı için 10 Ağustos’ta finans kesiminden 75 kişi teyit vermişti. Bu yıl JP Morgan’la organize ettiğimiz toplantıya 135 teyidin olması da dikkat çekici.

DEİK Başkanı Nail Olpak ve TAİK Başkanı Murat Özyeğin ile JP Morgan’ın ev sahipliğinde uluslararası finansçılarla gerçekleştirilen, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın katıldığı toplantıyla noktalanan “17. Türkiye Yatırım Konferansı”nı değerlendirmek üzere sohbet ettik.

Nail Olpak, New York’taki toplantılara 13’üncü kez katıldığının, bunların önemli bölümünde de DEİK Başkanı şapkasıyla bulunduğunun altını çizdi:

- Son iki yıldır “Türkiye Yatırım Konferansı”nı daha odaklı şekilde gerçekleştiriyoruz. Önceki yıllarda 300 kişinin katıldığı bir büyük toplantı ile noktayı koyardık. O toplantının verimsizliğini fark ettik, modeli değiştirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı “Yuvarlak Masa” toplantısını anlattı:

- Amaç, davetli 25 uluslararası şirketin CEO’su veya yönetim kurulu başkanını konuşturmak, sayın Cumhurbaşkanımızla diyaloglarını sağlamaktı. Moderatörlüğü Murat Özyeğin yürüttü. 1.5 saat planladığımız toplantı 15 dakika uzadı. 25 misafirin tamamı konuştu.

Murat Özyeğin araya girdi:

- 10’uncu konuşmacıda sürenin yetmeyeceğini düşünerek, konuşmaların 1.5-2 dakikayı geçmemesi ricasında bulundum.

Nail Olpak sürdürdü:

- Sayın Cumhurbaşkanımız, “Murat, insanları sıkıştırma. Bırak rahat rahat konuşsunlar” dedi. Böylece toplantı ortamı yumuşadı. Toplantı oldukça pozitif bir havada geçti. Şikayet ileten olmadı. Sadece bir kurumun ülkemizdeki dijital sektör vergisiyle ilgili talebi oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın Citi Group ev sahipliğinde gerçekleşen, enerji sektöründen 40 temsilcinin katıldığı toplantının da oldukça doyurucu geçtiğini vurguladı:

- JP Morgan’ın organize ettiği finans kesimine dönük toplantıda Sayın Şimşek ve Merkez Bankası Başkanımız Karahan’a yoğun sorular oldu. Hepsi de doyurucu cevapları aldı.

Murat Özyeğin, 10 Ağustos’ta toplantılara katılım teyitlerini gördükten sonra bu yıl daha iyi geçeceğinin işaretini aldığını kaydetti:

- Teyitlerin erkenden verilmesi, ülkemize hem uluslararası yatırımcıların hem de finans tarafının ilgi gösterdiğini ortaya koymuştu. Toplantıların tamamında bu ilgiyi gördük. “Yuvarlak Masa”ya katılan şirketlerden 3’ü Türkiye’ye yakın dönemde yatırım yapmıştı.

Özyeğin, ABD ile Türkiye arasındaki ticaretin dengeli şekilde yürüdüğüne dikkat çekti:

- Geçen yıl biz 16.3 milyar dolarlık ihracat yaptık. ABD’den ithalat 16.2 milyar dolar oldu. Yani, 100 milyon dolar artıdaydık. Bu yıl ilk 7 ayda ABD’den 9.9 milyar dolarlık ithalata karşın ihracatımız 9.4 milyar dolarda kaldı. Yine de başa baş bir durum var.

Türk Hava Yolları’nın (THY) Boeing’ten uçak alımı, ayrıca ABD’den LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ithalatı konusu üzerinde durdu:

- Pegasus geçen Aralık ayında 200 uçak siparişine imza atmıştı. THY’nin 250 uçak alımı için imza söz konusu. Dolayısıyla ithalatımıza uçak alımından 8 milyar dolar yıllık ek gündeme gelecektir. LNG ithalatı da yıllık 2 milyar dolar ekleyebilir.

ABD’den ithalat rakamına bu anlaşmalarla yıllık toplam 10 milyar dolar ekleneceğini hesapladı:

- Bu durumda ihracatımızın ABD’den ithalatla başa baş sürdürülebilmesi için yeni yol haritası çizmemiz lazım. İhracatımıza da 10 milyar dolar ekleyebilmek için hangi sektörlerin öne çıkabileceği üzerinde çalışacağız.

THY’nin Boeing’le uçak alım imzası ve LNG anlaşması hızla devreye girerse, 2026’da ABD’den ithalatımız 26 milyar doları aşacak. Bir anda karşılıklı dış ticaret 42 milyar doların üzerine çıkacak.

İhracatçılarımız ABD’ye dönük satışlarına 10 milyar dolar ekleyebilirse, aramızdaki dış ticaret hacmi 52 milyar doları da aşabilecek…

Boeing’ten Türkiye’ye 11 milyar dolarlık yatırım sinyali geldi

TÜRK Hava Yolları’nın (THY) şimdiki ve geçmiş dönem yönetimleri, Boeing ve Airbus’tan her yüklü uçak alımı sırasında masaya şu kartı koymayı ihmal etmedi:

- Türkiye’de daha fazla uçak parçası ürettirmenizi bekliyoruz. Bunu şartımızı sözleşmelerimize koymak istiyoruz.

Aynı şart, Boeing’ten 250 uçak alımıyla ilgili sözleşme görüşmelerinde de masaya konuldu. Boeing Global Başkanı Brendan Nelson, Türkiye-Amerika İş Konseyi’nin (TAİK) New York’taki “17. Türkiye Yatırım Konferansı” çerçevesinde katıldığı toplantılarda şu sinyali verdi:

- Türkiye’ye doğrudan yatırımı gündemimize alıyoruz. Yatırımımız kademeli olarak 10-11 milyar doları bulabilir.

40’ıncı Amerika-Türkiye Konferansı 22-23 Ekim’de Washington’da gerçekleşecek

TÜRKİYE-Amerika İş Konseyi (TAİK) Başkanı Murat Özyeğin, iş ve finans dünyasının yanı sıra ABD’de kongre ve senato üyeleriyle bağlantıyı güçlendirme çabası içinde olduklarını belirtti:

- Türkiye’de ağırladığımız her kongre üyesi ve senato üyesinin ülkemize bakışı daha olumluya dönüyor. Bunu tecrübelerimizle görüyoruz.

Özyeğin, New York’ta gerçekleşen “17. Türkiye Yatırım Konferansı”nın ardından 22-23 Ekim 2025’te Washington’da “40’ıncı Amerika-Türkiye Konferansı”nı düzenleyeceklerini bildirdi:

- Amerika-Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısı (ATBR) ve ABD Ticaret Odası’yla birlikte düzenlenecek konferansa ülkemizden ilgili bakanlarımız katılacak.

Ülke ekonomisini geliştirecek her adıma destek veririz

TAİK yönetiminde de bulunan Çolakoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve TEB Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Çolakoğlu, New York’ta başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı iş dünyası toplantıları olmak üzere etkinliklerde yerini aldı.

Çolakoğlu, New York’ta katıldığı toplantılar vesilesiyle TEB’le ilgili şu mesajı verdi:

- TEB, ülkemiz ekonomisini geliştirecek her adıma yurt içinde ve dışında destek veriyor. Ülkemiz ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkılar sağlıyor. TEB, girişimcilikten ihracata kadar geniş bir yelpazede destek veriyor.