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Borç ödememe piyasaları çökertir

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Türkiye’deki seçim gündeminden uzaklaşırsak, dünyada ABD’deki borç tavanı krizi konusu var. Süreç iyi yönetilmezse, ABD temerrüde düşebilir. Amerikan Senatosu’ndaki Demokratlar ve Cumhuriyetçiler birbirlerinden hoşlanmadıkları için, birkaç yılda bir ortaya çıkan gereksiz bir konudur.

Küresel finans sisteminin bel kemiği Amerikan tahvillerinden ve bonolarından oluşuyor. İş temerrüt boyutuna ulaşırsa, piyasalardaki çalkantı farklı bir hâl alır. Endekslerde yüzde 10’un üzerinde düşüşler görülür. Tahvil-bono piyasasındaki oynaklık seviyeleri çıldırır. Bu senaryoda, dünyanın her ülkesinde görülebileceği gibi, siyasetçi para kaybetmeye başlayınca panikler. Senato’da sorun çözülebilir. Ya da, faizlerdeki dalgalanma piyasaların dengesini bozacağı için, Fed devreye girer.

ABD’yi temerrüde düşürmenin hesabını kimse veremez. Tarihin en büyük kredi krizi yaşanır. Zaten Kongre’nin onayı olmasa da; Hazine’nin varlıklarını satması, Fed’in direkt veya aracı kurumlar üzerinden Hazine’yi finanse etmesi gibi çıkış yolları mevcuttur. Bıçak kemiğe dayanırsa, Fed seçeneği kullanılır.

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