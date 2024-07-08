Borsa 30'da 10 hissede yıllık yüzde 100 kazanç

Borsada BIST 30'da 10 hisse yıllık bazda yüzde 100 üzeri getiri sağladı. Yükselen sektörler yıl sonuna kadar bu ivmeli hareketini sürdürebilir.

Borsada BIST 100 Endeksi 10.851 seviyesinde bulunuyor. Endeks 11.000’deki direncini aşarsa yükseliş trendi devam edecek. Zira endeksi taşıyan hisselerde endeks ağırlığı yüksek olan bankalar öne çıkıyor. BIST 30’da yer alan 10 hisse yıllık bazda yüzde 100 üzeri kazandırdı.

Garanti Bankası, BIST 30’da en yüksek getiriyi sağlayan hisse oldu. Yıllık %280,9 getiri oranıyla yatırımcılara yüksek kazanç sağladı. Akbank ise %233,91 yıllık getiri oranıyla Garanti Bankası’nı yakından takip ediyor. İş Bankası, %191,61 yıllık getiri oranıyla üçüncü sırada yer alıyor. Yapı ve Kredi Bankası ise %161,41 getiri oranıyla sektördeki diğer güçlü oyuncular arasında yer alıyor. Bankalar düşük PD/DD oranları ile ilgi görmeye devam ediyor. Bu hisseler performansını korur. Perakende sektörünün önde gelen ismi Bim Mağazalar, yıllık %209,52 getiri oranıyla yatırımcılara yüksek kazanç sağladı.

Enflasyonist ortamda yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü hisselerden biri oldu. Turkcell, telekomünikasyon sektöründe yıllık %173,93 getiri oranıyla dikkat çekiyor. Tüpraş, %128,17 getiri oranıyla öne çıkıyor. Aselsan ise %104,59 yıllık getiri oranıyla öne çıkanlar arasında bulunuyor. Kurumların öneri listelerinde bu hisseler yer almaya devam ediyor.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

●Türk Telekom (#TTKOM): 4 gündür sürekli yükseliyor. Yıllık bazda %133 yükseldi.

●T.S.K.B. (#TSKB ): 4 gündür sürekli yükseliyor. Yıllık bazda %150 yükseldi.

●Anadolu Efes (#AEFES): 4 gündür sürekli yükseliyor. Yıllık bazda %283 yükseldi.

●Sabancı Holding (#SAHOL): 4 gündür sürekli yükseliyor. Yıllık bazda %124 yükseldi.

●Pegasus (#PGSUS): 4 gündür sürekli yükseliyor. Yıllık bazda %70 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

●Şekerbank (#SKBNK): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir haftada %10,22 geriledi.

●TAB Gıda (#TABGD): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir haftada %9,06 geriledi.

●Türkiye Sigorta (#TURSG): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir haftada %9,20 geriledi.

●Reeder Teknoloji (#REEDR): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir haftada %8,71 geriledi.

●1000 Yatırımlar Hol. (#BINHO): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir haftada %2,87 geriledi.

NE OLDU?

●ÇAYKUR, kuru çay fiyatlarına %22 zam yaptı.

●ABD’de Haziran’da işsizlik oranı %4,1 (Beklenti %4,0, önceki %4,0)

●Hububat ihracatı ilk 6 ayda 5,9 milyar dolar oldu.

●Demir ve demir dışı metaller ihracatı ilk yarıda %6,6 azaldı.

●Japon emeklilik fonu hisse senedi yatırımlarından 21,4 trilyon yen kazandı.

NE OLACAK?

●Bugün Almanya Dış Denge verileri açıklanacak.

●Gün içerisinde Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güven Endeksi gelecek.

●Çarşamba günü Türkiye Sanayi Üretimi verileri izlenecek, işsizlik verileri takip edilecek.

●Perşembe günü Türkiye Perakende Ticaret verileri açıklanacak.

●Cuma günü Türkiye Cari Denge verileri açıklanacak.

ZEYNEP’E SOR / BRÜT GETİRİ Mİ, NET GETİRİ Mİ?

Brüt getiri; yatırımın performansının başlangıç noktası, daha basittir, yüksek potansiyeli sahip olanı belirlemeye yarar. Görünen kârlılık, eksik bilgi, yanıltıcı olma özelliği.

Net getiri; gerçek kârlılık, detaylı değerlendirme, doğru karar alma, vergi ve masraf yönetimi. Karmaşıktır, veri gerektirir, zaman ve çaba ister, kişiye göre değişebilir.

Bor’daki devam eden yatırımı için kredi aldı. Gelirdeki zayıflama sorununu çözmesi gerekiyor

Tukaş hissesindeki düşüş sizce daha devam eder mi?/Günay Deniz

Günay, bir yatırımcının temel gayesi hissenin yönelimini tespit edebilmektir. Eğer hissenin eğilimini görebiliyorsa getiriyi de büyük olasılıkla garanti etmiştir. Hissenin fiyatı üzerinde kuşkusuz çek değişkenli faktörler olabilmekte. Bununla birlikte temel faktörün gelir ve kâr olduğunu unutmamalısın. Şirketin eğer gelir ve kârı ilerleyen zaman diliminde büyüyecekse fiyatının da peşi sıra artması olağan bir durumdur. Neticede hissenin değeri, şirketin büyümesiyle alakalıdır. Kasasına daha fazla gelir sağlayan ve kârını düzenli büyüten şirketin değeri kaçınılmaz olarak artacaktır. Tukaş geçen yıl gelirini %13 geriletti. Dönem sonu net kârı da %38 azalarak 1,16 milyar TL’ye indi. Açıkladığı 2024 ilk çeyrek dönemde ise gelirdeki düşüş %1 seviyesinde kaldı. Dönem sonunda da zarar açıkladı. Hissenin fiyatı ise Eylül 2023’te zirve seviyelerine çıktıktan sonra geriledi. Şimdilerde 7 TL bölgesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Şirket, geçtiğimiz nisan ayında ise Niğde Bor’da devam eden yatırımıyla alakalı dondurulmuş patates hattı için Hollanda Eximbank kaynaklı Akabank ile 32.233.000 euro kredi anlaşması imzaladı. Kredinin 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli olduğu belirtildi.

Borçlanma araçlarının halka arzıyla, ne zaman işlem göreceği KAP'tan takip edebilirsin

Önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak özel sektör tahvil ve bonolarını görebileceğim bir yer var mı?/Armağan Gürsel

Armağan, sermaye piyasaları sadece hisse senetleri pazarından ibaret değil. Şirketler, hisselerini halka arz ederek kaynak temini yoluna gidebildikleri gibi tahvil, finansman bonosu gibi farklı borçlanma araçlarını da ihraç ederek sermaye piyasasından kaynak temin edebilmekteler. Aynı şekilde hisse senetlerinin halka arzında olduğu gibi borçlanma araçlarının halka arzı da SPK’nın onayına tabi bulunuyor. SPK, onay verdiği borçlanma araçlarını haftalık yayınladığı bültende açıklıyor. Bültene SPK’nın sitesinden ulaşabilir ve düzenli takip ederek izin verilen borçlanma araçlarını öğrenebilirsin. SPK’nın bülteninde, izin verilen şirketlerin borçlanma araçlarına ilişkin miktar ve koşullar yer alır. İzin alan firmalar ise belli bir süre sonra borçlanma araçlarını ihraç ederler. Çoğunlukla nitelikli yatırımcılara yönelik olan ihraçlar tahsisli olabilir veya halka arz yoluyla da gerçekleşebilir. Ayrıca halka arzdan sonra ne zaman işlem göreceğini de yine KAP’tan takip edebilirsin. Öte yandan veri yayın kuruluşları farklı kaynaklardaki haber ve verileri toplayarak abonelerine verir. Bu itibarla çalıştığın aracı kurum ya da bankanın veri terminalinden de bu bilgileri takip etmen mümkün.

YATIRIM FONLARI

Sürdürülebilirlik fonlarına olan ilgi, çevresel ve sosyal sorumluluk bilincinin artmasıyla birlikte giderek büyüyor. En yüksek yatırımcı sayısına sahip sürdürülebilirlik fonları arasında İş Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu öne çıkıyor.

EMEKLİLİK FONLARI

Borçlanma araçları emeklilik fonları son bir yılda ortalama yüzde 41,59 kazandırdı. Yatırımcı sayısı yüksek olan borçlanma araçları emeklilik fonlarının performansını incelediğimizde, özellikle belirli fonların öne çıktığını görüyoruz. Türkiye Hayat ve Emeklilik Kamu Borçlanma Araçları EYF (ZHG), yatırımcı sayısında ilk sırada yer alarak 404,761 yatırımcıya hizmet vermektedir. Bu fonun yılbaşından bu yana getirisi %14,15 iken, son bir yıl getirisi %17,74 oldu. Fon, toplamda 2,268 milyon TL’lik bir portföy değerine sahiptir. Fonun portföy değeri açısından en yüksek değere sahip fon ise AgeSA Hayat ve Emeklilik Karma Borçlanma Araçları EYF (AVB) olmuştur.

DÖVİZ PİYASASI

TÜFE ve Dolar/TL’nin seyri

Haziran ayı aylık TÜFE yüzde 1,64 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 71,6 olarak gerçekleşti. Dolar kurunun zayıf seyri enflasyonun seyri üzerinde etkili. Kurdaki zayıf seyir sürmekle birlikte yılın son çeyreği güçlenecektir. Bu süreçte baz etkisi ile enfl asyon aşağı yönlü seyrini koruyacak.

TAHVİL

İnfo Yatırım, TLREF+%4,5 faizden bono ihraç etti

İnfo Yatırım, nitelikli yatırımcılara 05.07.2024 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 300.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4,5 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek.

TLREF+%4.5 YILLIK FAİZ

Bononun vadesi ise 04.07.2025 olacak. 5 Temmuz tarihli TLREF %52,41 seviyesinde bulunuyor. İnfo Yatırım’ın çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %4,5 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFINFM72518 ISIN kodu ile işlem görecek.”

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

DOĞUŞ OTOMOTİV

Distribütörlük anlaşması yaptı. Denizcilik sektöründeki ürün gamını çeşitlendirip genişletecek

Doğuş Otomotiv, Aerofoils ile yeni bir iş ilişkisine başladı. 5 Temmuz günü imzalanan distribütörlük sözleşmesi, «Aerofoil” marka “e-foil ürünleri”nin Türkiye›deki satış ve servis hizmetlerinin Doğuş Otomotiv tarafından yürütülmesini kapsıyor. Yeni iş ilişkisi, Doğuş Otomotiv›in denizcilik sektöründeki ürün gamını çeşitlendirme ve genişletme hedefine hizmet edecek. Sözleşmenin önemli koşullarına dair detaylar açıklanmadı. Ancak gerçekleştirilen iş birliği, Doğuş Otomotiv’in denizcilik sektöründe pazar payını artırmasına olanak verirken gelirini de artırmasını desteklemesi bekleniyor. Şirket 2024’ün ilk çeyreğinde ise gelirlerini %2 artırdı.

ARÇELİK

İngiltere deki kurutucu fabrikasını kapatıyor. Faaliyetini etkilemeyecek. Amaç verimlilik

Arçelik, Avrupa’daki faaliyetlerinde verimliliği artırmak ve sinerji sağlama gayesiyle İngiltere’deki kurutucu fabrikasını kapatacak. Fabrikanın kapatılması toplam üretim ve satışlarına herhangi bir etkisi olmayacak. Söz konusu kurutucu fabrikasının kapatılmasıyla yaklaşık 150 çalışanın iş sözleşmeleri feshedilecek. Ödenecek kıdem ve ihbar tazminatlarının toplamı, görüşmeler sonucunda netleşecek. Şirket, geçtiğimiz yıl ise gelirlerini artıramadı. Son açıkladığı 2024 üç aylık mali tablolarındaysa satış geliri %5 arttı. Dönem sonunda da kârı %69 gerileyerek 395,11 milyon TL’ye indi. Kârın bu denli düşmesinde finansman giderlerinin 6,17 milyar TL’den 11,1 milyar TL’ye çıkması etkili oldu.

KOZA MADENCİLİK

Dolaylı bağlı iştirakinin paylarının satışına TMSF onay verdi. Satış şirkete nakit girişi sağlayacak

Koza Madencilik, geçtiğimiz haziran ayında %99,04 oranında sahibi olduğu ATP İnşaat’ın %99 bağlı ortaklığı ATP Havacılık’taki paylarının tamamını Koza İpek Holding’e 1.750.000.000 TL karşılığında satma kararı aldığını duyurmuştu. TMSF Fon Kurulu, Genel Kurul yetkisine sahip olarak, satış işlemini onayladı. Onayla birlikte, Koza Madencilik’in ATP Havacılık’taki payların devri tamamlandı. Gerçekleştirilen satış işlemi, Koza Madencilik’in finansal yapısını güçlendirirken ileriye dönük projelerini gerçekleştirmede kaynak sağlamış olacak. Henüz ilk çeyrek mali verilerini paylaşmayan şirketin, son açıkladığı 2023 yıl sonu gelir tablosunda satışları %26 gerilediği görülüyor.

AYDEM

Yeterli verimlilikte görmediği iki HES projesinin lisansını iade etti. EPDK iade talebini onayladı

Aydem Enerji, %100 sahibi olduğu Ey-tur Enerji ile Başat Elektrik şirketlerinin çatısı altında yer alan Yağmur HES ve Armağan HES projelerinin verimli olmadığını belirtti. Şirket, her iki projenin yeterli olmaması ve mevcut yatırımlara göre daha az verimlilik içermeleri nedeniyle EPDK’ya üretim lisanslarını iade etmişti. Yeni açıklama ile EPDK’nın söz konusu lisans iadesini onayladığı belirtildi. Açıklamada iadelerin büyüme planlarını etkilemeyeceği ifade edildi. Karar, Aydem’in verimliliğini artırma ve kaynaklarını daha etkin kullanma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şirket, son paylaştığı 2024 üç aylık mali tablolarındaysa satışlarını %20 büyüterek 1,71 milyar TL’ye çıkardı.

KOTON MAĞAZACILIK

Büyüme planlarını hayata geçirmek istiyor. Macaristan'da sekiz yeni mağaza için harekete geçti

Borsaya yeni gelen Koton Mağazacılık, halka arz izahnamesinde yer alan Macaristan pazarına giriş planlarını hayata geçirmek için harekete geçtiğini duyurdu. Şirket, Macaristan’ın önde gelen gayrimenkul yatırım fonu Adventum ile iş birliği yaparak, 8 mağaza açmayı hedefl ediğini belirtti. Planlanan mağazalardan 3’ü Budapeşte’de olmak üzere, Adventum’un yönettiği AVM’lerde yer alacak. Açılışlar, bu yılın son çeyreğinde başlayacak ve 2025’in sonuna kadar tamamlanacak. Şirket, Macaristan pazarında pay almak ve uluslararası alanda büyümek istiyor. Şirkete ait hisselerin fiyatı ise işlem görmeye başladığı mayıs ayından bu yana geriliyor.