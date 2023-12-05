Borsa kazanmak, altın korunmak amaçlıdır

Finansal piyasalardaki kaotik süreçler, yatırımcıları bildikleri enstrümanlara sığınmaya iter. Şimdi de altın dönemindeyiz. Altının ons fiyatı, FED’in faiz indirimine yönelik beklentilerle tarihi rekorunu 2.148 $’a taşırken; gram altın; zirvesini yeniledi ve 2000 liraya yaklaştı. Adeta zıplayarak gidiştir bu…

Fed’in ultra şahin olarak nitelendirilen adımları varlık fiyatlarının üzerinde etkisini gösteriyor. Tecrübe etmişizdir ki; “borsa kazanmak amaçlıdır, altın ise korunma amaçlı” tutulur. Spekülatif kazanç peşinde koşanlar ise olağanüstü dönemler ve kriz dönemlerinde altını şişirmeye başlar. Zira boğa eğilimlerinin olduğu dönemlerde bütün volatil hareketlerin önü açıktır.

YATIRIMCI ALTINI KORUNMAK İÇİN TUTAR

Yatırımcılar için altın korunma limanıdır. Zira sadece sarı bir metal değil aynı zamanda ziynet eşyasıdır. Üretimi kıttır. Kaynakları azdır. Likite en yakın enstrümanlardandır. Merkez bankalarından tutun da evlenecek çiftlere kadar tercih edilen bir emtiadır. Kaldı ki küresel risklerden etkilenir. Tarih göstermiştir ki jeopolitik riskler arttığında altın fiyatları bundan etkilenir ve tırmanır. Ayrıca merkez bankaları da altın toplamaya başlar. Bu durum, arzın sınırlı olduğu süreçlerde fiyatları yukarı doğru iter. Bunun yanı sıra belirsizliğin hâkim olduğu piyasalarda altına olan teveccüh, aşırı tırmanır.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Altın ne olur?

Nakit altın candır. Altının olsun. Yanında olsun. Altını olan bozmasın. Altını olmayan da KKM’den çıkacakların da altına bir yolu düşsün. Oran mı? Belki de uygun oran; %20 ile 30 arası olabilir.

Altını besleyen hangi gelişmeler olacak?

Belirsizlikler altını güçlü tutacak. Savaşın getirdiği küresel riskler yüksek. Merkez Bankalarının adımlarına ilişkin öngörülememezlikler var. Altın yatırımcıları boşlukları sever. Çekilir ve bekler.

not

ALTINI OLAN, KURALI KOYAR

Altın karar vericidir. Altını koyan kuralı da koyar. Altının dönem dönem yaptığı büyük çıkışlar, istikrarlı olarak değerini koruması, ister istemez halk hafızasında yer etmesine neden olmuştur. Altını en fazla besleyen ekonomik faktörlerden biri, enfl asyon olmuştur.

2024 yılının hiç kolay geçmeyeceğini biliyoruz. Bunu ben değil, bizzat Hazine ve Maliye Bakanımız söylüyor. Faiz artıyor söylemlerine rağmen parasını oradan oraya taşımak istemeyenler yine kendi kanallarında kalacaktır. Biliyoruz ki ülkemiz ihracatla büyüyor. Kurlar en az enfl asyon kadar değerlenir böyle bir durumda altın yine kendini korur. Altını portföy çeşitlendirmesi için tutanlar olduğu kadar, seçim dönemleri de altın dönemleridir.

Bu arada ihmal edilmemesi gereken, yastıkaltı gerçeğidir. Bizler 30 yıldır yastıkaltındaki altını çıkarmak için uğraşa duralım, şimdi döviz dahi yastıkaltına doğru gitme eğilimi göstermektedir. Bu arada hükümet, “yastıkaltındaki altını ekonomiye kazandıracağız” söylemi, son derece boş ve itibar edilmeyen bir projedir. Defalarca denenmiş fakat fazla itibar görmemiştir. Kanılmaması gerekir. Altın, atıl yatırım olabilir fakat unutulmasın ki zor zamanların limanı olagelmiştir ve yine öyle kalacaktır. Altına yatırım yapanların uzun süre cazip gelir elde edemediğini gündeme getirenlerin unutmaması gereken; insanların belirsizliğe karşı en büyük kozlarının altın olduğu tarihi gerçeğidir.