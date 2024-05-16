HABER ANALİZ / BIST KOBİ SANAYİ ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSI

Borsada KOBİ’lerin getirisi 4,5 ayda yüzde 159 oldu

BIST KOBİ Sanayi endeksinde yılbaşından bu yana getiri yüzde 100’ü aştı. 9 Şirketin getirisi yüzde 159 oldu. Kobiler borsa performansının üzerinde kazandırdı.

BIST KOBİ Sanayi endeksinde ağırlığı yüksek olan dokuz hisse, yılbaşından bu yana yatırımcılarına ortalama %159 getiri sağladı. Bu hisseler arasında Bayrak Taban Sanayi ve Tetamat Gıda dikkat çekiyor. Bayrak Taban Sanayi, yılbaşından bu yana %320,24 getiri sağlarken, Tetamat Gıda %253,79 gibi yüksek bir performans sergiledi.

Tekstil sektöründe Rodrigo Tekstil

Tekstil sektöründe Rodrigo Tekstil dikkat çekici getiriler sağladı. Rodrigo Tekstil, yılbaşından bu yana %135,40 getiri sağlarken, son bir yıl içinde %244,73 oranında yatırımcılarına kazanç sundu.

Gıda sektöründe Selçuk Gıda ve Yaprak Süt



Selçuk Gıda %130,53, Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri ise %125,14 yıllık getiri oranları ile BIST KOBİ Sanayi endeksinde öne çıkan şirketler oldu. Selçuk Gıda, son bir yılda %844,71 getiri sağladı. Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri ise son bir yılda %1.096,17 getiri sağladı.

Burçelik ve Lüks Kadife'nin çıkışı

Burçelik %122,04, Lüks Kadife ise %119,65 yıllık getiri oranlarına ulaştı. Burçelik, son bir ayda %35,64 artış gösterdi. Lüks Kadife, son bir ayda %25,86 artış gösterdi. Bu şirketler, yatırımcılara güçlü getiriler sunarak sektör endeksinde önemli bir rol oynadı.

Ersu Gıda ve İzmir Fırça'nın performansı

Ersu Gıda %113,26, İzmir Fırça ise %106,69 yıllık getiri oranlarına ulaştı. Ersu Gıda, son bir yılda %309,38 getiri sağladı. İzmir Fırça ise %246,94 oranında getiri sağladı. Bu şirketler, yatırımcılara güçlü getiriler sunarak endekste önemli bir rol oynadı.

Endekse Etki Oranları

Bu hisseler, sektör endekslerindeki ağırlıkları ile de dikkat çekiyor. Tetamat Gıda %8,76, Bayrak Taban Sanayi %2,59, Selçuk Gıda %1,51, Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri %2,80, Burçelik %1,94, Lüks Kadife %0,99, Ersu Gıda %0,91 ve İzmir Fırça %1,66 oranında endekse etki ediyor.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER



Reysaş GMYO (#RYGYO): 7 gündür sürekli yükseliyor. Yıllık bazda %263 yükseldi.

Nurol GMYO (#NUGYO): 6 gündür sürekli yükseliyor. Yıllık bazda %103 yükseldi.

Lokman Hekim Sağlık (#LKMNH): 5 gündür sürekli yükseliyor. Yıllık bazda %425 yükseldi.

CVK Maden (#CVKMD): 5 gündür sürekli yükseliyor. Yıllık bazda %329 yükseldi.

Fenerbahçe Futbol (#FENER): 4 gündür sürekli yükseliyor. Yıllık bazda %152 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER



Ersu Gıda (#ERSU ): 9 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %45,88 geriledi.

Saray Matbaacılık (#SAMAT): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %20,57 geriledi.

Emlak Konut GMYO (#EKGYO): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %19,80 geriledi.

Ditaş Doğan (#DITAS): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %29,03 geriledi.

Tetamat Gıda (#TETMT): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %18,52 geriledi.

NE OLDU?

Merkezi Yönetim bütçe dengesi Nisan'da 177,8 milyar TL açık verdi.

2023'te doğurganlık nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldı.

Ücretli çalışan sayısı Mart'ta yıllık %2,6 arttı.

Dört ayda bütçe açığı 691 milyar TL oldu.

Cari denge Mart'ta 4,54 milyar dolar açık verdi

NE OLACAK?

Japonya'da 1. Çeyrek GSYH verileri açıklanacak.

Türkiye'de Nisan ayında Tarım ÜFE verileri izlenecek.

ABD'de Nisan ayında konut başlangıçları takip edilecek.

Euro Bölgesi Sanayi üretim verileri ve Tüketici Fiyat Endeksi verileri takip edilecek.

Mayıs ayında Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi izlenecek.

ZEYNEP’E SOR

GERİ DÖNÜŞÜM SÜRESİ Mİ, GETİRİ SÜRESİ Mİ?

Geri dönüşüm süresi; daha hızlı sermaye geri dönüşü, daha fazla yatırım imkanı, daha az risk. Düşük getiri, uzun vadeli yatırıma uygun değil.

Getiri süresi; yüksek getiri potansiyeli, uzun vadeli yatırıma uygundur. Yüksek getiri, dalgalanmalardan etkilenir, daha uzun zaman ufku gerektirir.

Maliyetleri baskılayınca kâr arttı. Ama her zaman böyle olmaz. Yavaşlayan geliri büyütmeli

Türk Traktör’ü almadığıma çok pişman oldum. Sizce bu saatten sonra alınır mı? Hisseyi kaçırdım mı?/Doğuş Taran

Doğuş, borsada fırsatlar hiçbir zaman bitmez. Yeter ki değerlendirmesini bil. Kaçırdığını düşündüğün hisse ya da bir başka hisse, sana her zaman yeni bir fırsat tanıyacaktır. Yeter ki o firmayla alakalı beklentiyi gör. Görmek, büyümeyi tahmin edebilmektir. Eğer şirketin ilerde büyüyeceğini gözlemleyebiliyorsan hissesini almak için güçlü bir nedenin var demektir. Borsada kaçırılan fırsatlara ait hikayeler çok anlatılır. Oysaki kaçırdığına hayıflanmak yerine gelecektekini kaçırmamaya odaklanmalısın. Sorduğun Türk Traktör, 2019’dan bu yana oldukça güçlü bir çıkış sergilerken hissede pozisyonlarını bozmayanlar ciddi kazançlar elde etti.

Şirket, geçtiğimiz yıl da güçlü bir kâr büyümesi gerçekleştirdi. Cirosunu %41 büyütürken dönem sonu net kârı %117 arttı. Kârdaki yüksek artışta, cirodaki artışa ilave olarak maliyetlerini baskılaması etkili oldu. Ancak maliyet kalemini her zaman kontrolde tutma imkanı olmayacağını bilmek gerekiyor. Bu nedenle asıl önemli olan gelirleri büyütebilmektir. Geçtiğimiz yıl firmanın gelirinin büyümesinde özellikle yurt içinin katkısı oldu. Yurt dışı ise %1,3 katkı ile hayli zayıf kaldı. Firmanın yurt dışı pazarına daha fazla ağırlık vermesi büyümenin sürdürülebilirliği açısından önemli.

Geliri düşüyor. Kârı ise Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar kalemine bağlı

Borusan Yatırım Pazarlama’da terse düştüm. Ben aldım hisse düşmeye başladı. Sürekli de geriliyor. Zararı kabul edip satayım mı? Ne yapacağımı bilemedim. Yardımcı olur musunuz?/Tercan Bulut

Tercan, eğer bireysel yatırımcıysan kısa vadede borsadaki dalgalanmalardan istifade etmeye çalışma. Kısa zaman aralığında dalgalar arasında sörf yapar gibi birinden diğerine geçerek sürekli kazanç elde etmek kulağa hoş gelebilir. Fakat pratikte bireysel yatırımcı için bunun manası, daha çok zarar etmektir. Profesyonellerin günlük ya da kısa süreli alım satımla işlem yaparak kazanç sağlaması olağan bir durumdur. Neticede bunun gerektirdiği mesai ve teknoloji ve birikime sahipler. Bireysel yatırımcıların bu rakipler karşısında istikrarlı bir kazanç elde etme şansı hayli zayıf.

Borusan Yatırım, 2024’ün ilk çeyrek mali verilerini yatırıcısı ile paylaştı. Şirket geçtiğimiz 2023 faaliyet döneminde kârını artırırken bu yılın ilk çeyreğinde ise %56 oranında düşürdü. Dönem sonu kârı 263,8 milyon TL’ye geriledi. Yılın ilk çeyreğinde hasılattaki düşüşe ilave olarak Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar kaleminin zayıf kalması kârın düşmesinde belirleyici oldu. Oysaki firma geçtiğimiz yıl da hasılatını düşürmüştü. Ancak Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar kalemindeki gelirle yıl sonu kârını artırmayı başarmıştı. Esas faaliyetini güçlendirebilmeli.

YATIRIM FONLARI

Yılbaşından bu yana en fazla kazandıranlar

Hisse ve sektör fonları gözde

Yılbaşından bu yana en fazla kazandıran 15 fonun yıllık ortalama getirisi yüzde 150 oldu. Bu fonların yılbaşından bu yana getirileri ise ortalama yüzde 59,8 seviyesinde. Bu fonların risk değeri 7. Yüksek risk alarak kazançlarını artırmak isteyenlerin sayısı artıyor.

Yüksek getiriler

A1 Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF), yılbaşından bu yana %81,92 getiri sağladı. Bu fonun portföy değeri 173 milyon TL olup, yatırımcı sayısı 301'dir.

Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF), %62,54 yılbaşından bu yana getiri ve %161,05 yıllık getiri sağladı. Fonun portföy değeri 159 milyon TL olup, yatırımcı sayısı 2,979'dur.

İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF), yılbaşından bu yana %61,63 getiri ve %167,87 yıllık getiri sağladı. Fonun portföy değeri 2,625 milyon TL, yatırımcı sayısı ise 47,882.

EMEKLİLİK FONLARI

Emeklilikte yılbaşından bu yana en yüksek kazançlar

Öne çıkan 15 fon ve getirileri

Emeklilik fonlarında yılbaşından bu yana 15 fon yüksek getirileri ile dikkat çekiyor. Bu fonların ortalalama getirisi yüzde 55,45 oldu. En yüksek getiriyi sağlayan emeklilik fonları ve getirileri şöyle:

BNP Paribas Cardif Em. OKS Agresif Değ. EYF (BPI), yılbaşından bu yana %66,99 getiri ve son bir yılda %191,26 getiri sağladı. Fonun portföy değeri 90 milyon TL olup, 1.094 yatırımcısı bulunuyor.

QNB Sağlık Hay. Sigorta ve Em. OKS Atak Değ. EYF (CHO), %66,28 yılbaşından bu yana getiri ve %155,30 yıllık getiri sağladı. Bu fonun portföy değeri 26 milyon TL olup, yatırımcı sayısı 220'dir.

QNB Sağlık Hay. Sigorta ve Em. OKS Dengeli Değ. EYF (CHA), %60,99 yılbaşından bu yana getiri ve %123,28 yıllık getiri sağladı. Fonun portföy değeri 13 milyon TL olup, yatırımcı sayısı 151'dir.

QNB Sağlık Hay. Sigorta ve Em. OKS Agresif Değ. EYF (CHG), %59,65 yılbaşından bu yana getiri ve %172,76 yıllık getiri sağladı. Bu fonun portföy değeri 211 milyon TL olup, yatırımcı sayısı 396'dır.

15 Emeklilik fonunun son bir yıl getirisi yüzde 166 oldu. Bu fonların 519.512. Bu fonların toplam portföy değeri ise 28 milyar 468 milyon TL oldu.

DÖVIZ PIYASASI

USD, Euro ve TL üzerinden açılan mevduatlar

Yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle TL mevduat faiz oranlarında büyük dalgalanmalar ve genel bir artış trendi var.

EUR ve USD Üzerinden Açılan Mevduatlar: Daha stabil ve düşük faiz oranlı. Ancak, belirli dönemlerde ani artışlar ve düşüşler mevcut.

TAHVİL

%50,20 YILLIK BASİT GETİRİ



Enerjisa, %60,48 yıllık bileşik faizden tahvil ihraç etti

Enerjisa, 14 Mayıs 2024 günü nitelikli yatırımcılara tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 1,000,000,000 TL olan tahvilin yıllık basit faizi %50,20, bileşik faizi ise %60,48'e denk geliyor. 364 gün vadeli tahvil, 3 aylık kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise %12,52 olacak. Tahvilin vadesi ise 13 Mayıs 2025.

14 Mayıs tarihli TLREF 51,34 seviyesinde bulunuyor. Enerjisa’ın çıkardığı tahvilin yıllık %50,20 basit faiz oranı TLREF’in yaklaşık 1,14 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi açısından makul olarak değerlendirilebilir.

ŞİRKET PANOSU/Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

BİM MAĞAZALAR

Hedefini açıkladı. Bu yıl gelirde artış güçlenecek. Geçen yıl geliri artmış kârı ise düşmüştü

BİM Mağazalar, 2024 yılı için satışlarda %75 civarı artış bekliyor. Ayrıca 5 puan aşağısı ya da yukarısı azalıp artma opsiyonunu saklı tutuyor. FVAÖK marjının %7,5 ile %8,0 arasında olmasını bekliyor. Yatırım harcamalarının ise satışlara oranının %3 ile %3,5 arasında gerçekleşmesini bekliyor. Açıklamada hedeflerin Enflasyon Muhasebesi etkisini içermediği belirtildi.

BİM Mağazalar’ın paylaştığı hedeflere göre gelirde büyüme devam edecek. Firma geçtiğimiz 2023 faaliyet döneminde gelirini %17,61 oranında artırarak 328,4 milyar TL’ye çıkardı. Aynı süre içinde net kârını ise %7 gerileterek 15,4 milyar TL’ye düşürdü.

CVK MADEN

Yurtdışıyla yeni bir anlaşma yaptı. Anlaşma gelirini destekleyecek. Gelirini 2023’te azaltmıştı

CVK Maden, yeni bir bağlantı sağladığını duyurdu. Yurt dışında yerleşik bir müşteriyle maden cevheri satışı konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmanın toplam değeri 2.007.500 dolar olarak açıklandı. Tutar güncel kurdan yaklaşık 64.548.000 TL’ye denk geliyor. Gerçekleştirilecek satış firmanın cirosuna pozitif bir katkı sağlayacak.

Şirket son açıkladığı 2023 finansal tablolarında gelirlerini %6,2 düşürerek 1,78 milyar TL’ye geriletti. Satışları içinde önemi bir ağırlığı teşkil eden yurt dışı satışları ise aynı süre içinde %19,5 gerileyerek 1,38 milyar TL’ye indi. Yurt dışı satışları güçlendirmesi kârlılığını da destekleyecektir.

VBT YAZILIM

Unvanını paylaşmadığı bankayla anlaştı. Bankanın arşiv altyapısını modernize edecek

VBT Yazılım, unvanını açıklamadığı Türkiye'de faaliyet gösteren özel bir banka ile yeni iş ilişkisi geliştirdiğini duyurdu. Sözleşme kapsamında şirket, bankanın ana sistem yedekleme ve arşiv altyapısını modernize edecek ve tapeless yazılım çözümleri sağlayacak. Sözleşmenin toplam bedeli 1.540.000 dolar olarak belirlendi. Tutar güncel kurdan yaklaşık 50 milyon TL’ye denk geliyor.

Gerçekleştirilen işbirliği, VBT Yazılım'ın teknoloji portföyünü genişletmesine ve finans sektöründe daha geniş bir müşteri tabanına ulaşmasına olanak tanıyacak bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Şirket son açıkladığı 2023 finansal tablolarında cirosunu %81 artırarak 2,1 milyar TL’ye çıkardı.

UZERTAŞ BOYA

Kendisi boya sektöründe, yönelimi teknoloji. Yazılım firmasının çoğunluk payını satın aldı

Uzertaş Boya, teknoloji ve yazılım alanında faaliyet gösteren Probel Yazılım’ın %51 çoğunluk paylarını satın aldı. Söz konusu satın alma, şirketin teknoloji sektörüne yönelik ilgisinin güçlenerek devam ettiğinin işareti olarak değerlendirilebilir. Firma, ayrıca Innosa Yazılım’ın da %100 hissedarı konumunda bulunuyor.

Uzertaş Boya, satın aldığı Probel Yazılım’ın çoğunluk payı için 117.500.000 TL ödeme yaptı. 1998 yılından bu yana teknoloji ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren iştirak, 221 personeli ile sektörde tanınmış bir konuma sahip olduğu ifade edildi. Satın alma işlemi, şirketin teknolojiye yatırımını destekliyor.

OFİS YEM

Ankara Bala’daki GES projesinin hem kapasitesini hem de kurulu alanını genişletiyor.

Ofis Yem, Ankara Bala’daki GES projesinin kapasite ve alanı genişletildi. Mevcut santralin kurulu gücü 14,014 MWp/11 MWe'ye yükseltilirken santralin toplam alanı da 16,88 hektara genişletildi. Genişletme çalışmaları kapsamında, hazırlanan ÇED raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunuldu. Rapor 3 Haziran 2024 tarihli İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısında ele alınacak.

Ofis Yem, bu girişimiyle yenilenebilir enerji üretimini artıracağı gibi maliyetlerini de düşürme imkanı bulacak. Şirket son açıkladığı 2023 mali tablolarında yıl sonu net kârını %57,5 oranında gerileterek 134,1 milyon TL’ye düşürdü.