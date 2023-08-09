Küresel piyasalarda ‘‘carry trade’’ olarak bilinen, düşük faizli para birimlerinden borçlanıp yüksek getirili para birimlerine giriş yapılan yatırım stratejisi için müsait bir ortam var.

Dünyadaki günlük foreks işlemlerinin yüzde 30’u EUR/USD paritesi üzerinden yapılıyor. Kısacası en önemli çapraz kur bu. Bu paritenin bir aylık oynaklığı, son 1,5 yılın en düşük seviyesine indi. Yani piyasa profesyonelleri, EUR/USD’da sert inişler ve çıkışlar beklemiyorlar. Tabii ‘‘carry trade’’ stratejisi için, likiditesi bol, düşük faizli, majör bir para birimi olması gerekiyor. Doların, euronun, sterlinin faizleri yüksek. Yüzde 0 civarı faizle Japon Yeni borçlanılabiliyor. Sonra da yüksek faizli bir para biriminde alım pozisyonuna geçiliyor. Bazı ülkelerin, sıcak veya soğuk fark etmez, para girişine ihtiyacı var.

İçeride, yavaş ama doğru ekonomi politikalarıyla ilerliyoruz. Üç yıllık rahatlık dönemi bitti. Dışarıda böyle bir atmosfer var. Para, gelişen ülkelere akıyor. Porchia, ‘‘Boşluğu ancak doldururken fark ediyoruz’’ demiş. Türkiye piyasalarına para girişi başlarsa, her şey farklı olur.