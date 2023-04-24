Bir dolar aşkıdır gidiyor ki sormayın. İhracatçısı bir yandan, tasarrufçusu diğer yandan… Seçimden sonra artacak beklentisi yüzünden herkesin diline dolar dolanmış durumda… Biliyoruz ki seçime kadar tutulacak. Ama birinci tur ile ikincisi arasında dahi zıplayabileceğine dair bahse giren bile var.

Bu ne dolar kardeşim seven sevene: Liranın başına gelen hazin heterodoks afeti ardından Merkez, ATM’lere lira yetiştiremeyince; dolarizasyon aşkının depreştiğini görüyoruz.

Bu ne dolar kardeşim alan alana; Şirketler döviz ihtiyacını bankalardan karşılayamıyor. Ekonomi yönetimi dövize dokunanın diline biber sürünce, Kapalıçarşı’ya nur yağıverdi, doları alan alana…

Bu ne dolar kardeşim satan satana; Kapalıçarşı adeta Türkiye’nin döviz bürosu haline geldi. Merkez bile buraya dadandı. Özel, kamu şirketi fark etmiyor, minibüslerle TL getiriliyor, döviz alınıp, çıkılıyor.

Bu ne dolar kardeşim basan basana; Tıpkı bizim Merkez’in seçim ekonomisine lira yetiştiremediği gibi ABD Merkez Bankası FED de dünya piyasalarına bastığı dolarları tıpkı bir mal gibi dağıtıp duruyor.

Bu ne dolar kardeşim tutan tutana; Döviz tevdiat hesapları bir ara çözülür gibi oldu. DTH sahipleri baktı ki doların istikbali (!) parlak ve mevcut ekonomi yönetim dolara bakmıyor, elindekini tutar oldu.

Bu ne dolar kardeşim yatan yatana; Enflasyon, yastık altını adeta parlattı. Eline geçen lirasını dolara çeviren, ya banka kasalarında ya da evdeki zulasında saklar, zor günler için üzerine yatar hale geldi.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Nereye kadar?

Görünen; seçimden sonraya kadar… Şimdilik… Gerisi? Hiç kimse tahminde bulunamıyor zira sandıktan kim çıkacak, hükümet nasıl kurulacak, kuran ne yapacak, faiz nasıl olacak bilen yok, tahmin eden yok…

Dövizi salacaklar mı?

Beklenen şu ki salmasalar dahi tutamayacaklar. Zira doların önündeki barajlar artık ne KKM ne de Merkez’in piyasadan 19,90’a alıp, 19,10’dan satışıyla tutulacak gibi değil.

NOT

BENDEN İSTENENDEN DAHA FAZLA KÖTÜLÜK YAPMADIM

Devlet Tiyatroları'nda sahnelenmiş bir eser vardı; Profesyonel... Dünyaca ünlü Sırp yazar Dusan Kovaçevic, Yugoslavya'da gücün el değiştirme sürecini anlatırken, bir edebiyat adamını izlemekle görevli polis komiserinin ağzından, muhteşem bir sözü sarf ediyor: "Benden istenenden daha fazla kötülük yapmadım..."

Bakıyorum da gerek deprem olsun gerek ekonomik deprem sürecinde, kraldan çok kralcı olanlar; gemi azıya almış. Onlardan istenenden daha fazla kötü olabiliyorlar. Hükümete hizmet eden bürokratlar, üst düzey yöneticiler; gözden düşmemek, trenden atılmamak için adeta çırpınıyorlar.

Derler ki köpek, kraldan daha tehlikeli olabilir. Zira kral ısırmaz ama köpeği ısırabilir. Hele ki taşları bağlayıp köpekleri saldığımız şu dönemde; ısırılmama gayretinde ve telaşında iş dünyası, namuslu bürokrasi, değer katan STK’lar ve daha iyi bir Türkiye sevdalıları…