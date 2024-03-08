"Bu yılın sonuna kadar 2 bin 602 konut, 405 ticari gayrimenkul teslim ediyoruz"

Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, “Yılsonuna kadar teslim edeceğimiz 6 projemizde 2 bin 602 konut, 405 ticari gayrimenkul var. Bu gayrimenkullerin inşaat alanı 821 bin metre kareyi buluyor. 2025’te de mevcut arsalarımızda yaklaşık 5 bin konutluk projelere başlamayı hedefliyoruz” dedi.

Avrupa Konutları markasıyla bugüne kadar yaklaşık 40 bin konut inşa edip teslim eden Artaş Holding, 2024 sonuna kadar da 6 projesinde teslimleri tamamlayacak. Bu projeler, Avrupa Konutları Saklıvadi, Esentepe, Artaş Ticaret ve Sanayi Merkezi, Avrupa Residence Yamanevler, Avrupa Konutları Ata ve Yenimahalle olmak üzere 821 bin metrekare inşaat alanı büyüklüğüne sahip. Projelerde 2 bin 602 konut ve 405 ticari gayrimenkul bulunduğunu belirten Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, “2025’te de kendi arsalarımızda yaklaşık 5 bin konutluk yeni projelerin inşaatına başlayacağız. Bunlardan iki tanesi Vadi bölgesinde, ayrıca Şişli ve Güneşli’de de projelerimiz olacak. Biz halkımıza, kaliteli, depreme dayanıklı sağlam, sosyal donatı alanları zengin konutlar üretiyoruz. Bu konuda 45 yıllık tecrübemiz var ve yaptığımız her projesinin de arkasındayız” dedi. Türkiye’de büyük konut projelerinin yolunun devletin 2004 yılından itibaren ‘hasılat paylaşımı yöntemini’ uygulanmaya başlanmasıyla mümkün hale geldiğini hatırlatan Süleyman Çetinsaya, İstanbul’da bir deprem yaşanmadan önce kentsel dönüşümün mutlaka tamamlanması gerektiğini vurguladı.

İnşallah 10 yıl deprem olmaz da dönüşüm tamamlanır

Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, inşaat sektörünün duayen ismi olarak kentsel dönüşümden, müteahhitlik kanununa kadar görüşlerini de açıkladı. 1960’lardan itibaren özellikle İstanbul’da aşırı göç ve gecekondulaşma sonucu çok kötü yapı stoku oluştuğunu hatırlatan Çetinsaya şöyle konuştu: “Önce bir, iki, üç katlı evler yapıldı. Sonra bu evlerin üzerine 3-4 kat daha eklendi. Böyle mahalleler şehirler oluştu. Bu niteliksiz, vasıfsız yapılar çok tehlikeli. 6 Şubat depremlerini yaşadık. 50 binden fazla insanımızı kaybettik, 100 milyar dolar zarar oldu. İnşallah İstanbul’da 10 yıl deprem olmaz da kentsel dönüşüm tamamlanır. Devlet dönüşüm için her şeyi hazırladı. Kanunu tamamladı, mali destek de başlattı. Hibe, kredi, kira desteği, taşınma parası hepsini veriyor. Her şeyi devlet yapsın, versin olmaz, bu anlayış yanlış. Bundan sonra hepimiz daha özverili olmalıyız ve kentsel dönüşümü yapmalıyız. Devletin, sağlık, eğitim, güvenlik ve daha pek çok konuda yapacağı şeyler var.”

İstanbul’da inşaatı durmuş 100 bin natamam konut var

Kentsel dönüşüm için devletin 50 bin rezerv konut inşa etmeye çaba harcadığını da hatırlatan Süleyman Çetinsaya, “Devlet ‘yapayım’ diye çırpınıyor ama biliyoruz ki İstanbul’da yaklaşık 100 bin natamam konut var. İnşaatları durmuş, teslim edilemiyor. Bunları yapan firmaların sayısı da öyle çok değil. Ben bu duruma çok üzülüyorum, soruyorum ‘neden bunlar tamamlanamıyor’ diye ‘yargıya intikal etmiş, sonuçlanmadan bir şey yapılamaz’ diyorlar. Neden yıllarca öyle beklesinler, bazıları yüzde 70-80 tamamlanmış, öylece beklerse çürüyecek. Bunlara hızlı çözüm bulunamaz mı” dedi. Bu inşaatları yapan fi rmaların sahiplerinin de pek sıkıntı yaşamadıklarını ama bunlardan konut alan vatandaşın mağdur durumda olduğunu belirten Çetinsaya şöyle konuştu: “Önümüzdeki dönemde inşaat sektörü için projelere sigorta şartı getirilsin. Bankalar da garantör olsun. Avrupa’da bu var. Medeni Kanunu aldık da bunu neden almıyoruz. Müteahhitlik kanunu da yeniden ele alınmalı. Şimdiki düzende ‘kartondan maketten sat, paraları topla, sonra kat al, yat al, yurt dışına git. 100 bin daire de öyle natamam kalsın. Bu çok üzücü bir durum ve bunları önlemek için çare bulunmalı.”

Deprem erken uyarı sistemine yatırım yaptık

Artaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya, Holding olarak Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurduklarını ve bazı teknoloji startup girişimlerine yatırım yaptıklarını söyledi. Serhan Çetinsaya, “İlk yatırımımızı deprem algılama sistemi teknolojisiyle ilgili bir girişime yaptık. Bu girişimin adı Edis Teknoloji ve büyümesi, sistemin yayılması için çalışıyoruz. Böylece bir deprem anında daha çok hayat kurtarılması sağlanabilecek” dedi. Çetinsaya önümüzdeki dönemde bu ve benzer konularda yeni yatırımlar yapacaklarını söyledi.

Kendi enerjimizi üretmeye başladık

Artaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Çetinsaya ise grup olarak kendi elektrik tüketim ihtiyaçlarını karşılamak için enerji yatırımlarına başladıklarını söyledi. Çetinsaya, “100 megawat’lık üretim için yola çıktık. Kayseri’de İlk 10 megawart’lık bölümün yatırımını tamamladık ve hizmete aldık. Ayrıca kendi projelerimizde şarj istasyonları kurulumlarımızı hızlandırdık. Çünkü önümüzdeki dönemde elektrikli araç sayısının hızla artacağını öngörüyoruz” dedi.