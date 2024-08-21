‘Bunlar sabuncu’ bakışına ‘bu işi sevdik’ yanıtı, evlilikle o limanı Türkiye 3’üncüsü yaptı

1927 yılında küçük bir atölyede sabun üretimi ile yola çıkan Evyap Holding yönetimi, İstanbul’da bugün “Vadi İstanbul” olarak anılan bölgede üretimini sürdürürken 25 yıl önce yeni fabrika yatırımı kararı aldığında şöyle düşündü:

- En iyi sabun fabrikası deniz kıyısında olur…

Böylece İzmit Körfezi’nde daha sonra Evyapport adıyla iddialı limana dönüşen projenin de ilk adımları atılmış oldu:

- Önce kendi kullanımımız için yağ iskelesi kurduk. Sonra, “Bir de konteyner limanı hizmeti verelim” diye düşündük. Zamanla Türkiye’nin 5’inci büyük konteyner limanı konumuna yükseldik.

Derken COVID-19 pandemisinden önce Yarımca Limanı’nın sahibi olan DP World Türkiye, Evyap’ın kapısını çaldı:

- Sizin ana işiniz sabun ve o yelpazedeki ürünleri üretmek. Biz DP World olarak Türkiye’deki liman yatırımlarımızı, lojistik işlerimizi büyütmek istiyoruz. Evyapport’u bize satar mısınız?

İcra Kurulu Başkanlığını Mehmed Evyap’ın yürüttüğü Evyap Holding yönetimi şu yanıtı verdi:

- Doğru, biz sabuncuyuz ama liman işini de sevdik. O nedenle tamamını satıp çıkmayı düşünmüyoruz.

Mehmed Evyap, DP World’e kapıyı tümüyle kapatmak yerine aralık bırakmayı seçti:

- Stratejik ortaklıkla liman işlerimizi büyütmeyi düşünebiliriz.

Mehmed Evyap ve ekibinin bu yanıtı, DP World Türkiye CEO’su Kris Adams’la, iki limanı evliliğe taşıyan görüşmeleri başlatmış oldu.

Uzun süren görüşmelerin ardından iki limanın evliliğinin kuralları belirlendi:

- DP World Türkiye ile Evyapport, hisse takasıyla ortak olacak. DP World Türkiye, Evyapport hisselerinin yüzde 58’ini devralacak. Karşılığında Evyap’a DP World Yarımca’nın yüzde 42 hissesini verecek.

İzmit Körfezi’ndeki iki önemli limanı “DP World Evyap” şeklinde evlilik yolculuğuna çıkaran anlaşmayı konuşmak üzere bir grup meslektaşımla Mehmed Evyap ve Kris Adams’la buluştuk.

Kris Adams, iki limanın evliliği ile ilgili heyecanını şöyle paylaştı:

- İki taraf da varlıklarını birleştirerek benzersiz bir ortaklık gerçekleştiriyor. Pazar açısından ihtiyaç duyulan bir birleşmeyi sağlıyor.

İzmit'in bölge olarak Türkiye sanayisinin kalbinde yer aldığını vurguladı:

- Bu stratejik ortaklık bize 2 kilometrelik rıhtım uzunluğu sağlıyor. Pazardaki yerimizi daha üst sıralara taşıyor. Nitekim henüz tek şirket haline dönüşmüş olmasak da birlikte Türkiye’nin 3’üncü büyük limanı konumuna yükseliyoruz.

“DP World Evyap”ın Türkiye’nin liman kapasitesinin yüzde 10’unu oluşturduğunu kaydetti:

- Şirketi daha da büyütmeye devam edeceğiz. Otomasyon ve dijitalleşme yatırımları yapacağız. İki limanın kapasitesi en üst noktada kullanılacak. Daha çok müşteriye hizmet verir hale geleceğiz.

2 kilometrelik rıhtımın aynı anda 3 büyük gemiyi elleçleme olanağı yaratacağının altını çizdi:

- Böylece benzersiz bir yetkinliğe sahip oluyoruz. Aynı zamanda 17 vincimiz devreye girmiş oluyor. Vinçleri 2025 sonu itibariyle teslim alacağız.

Mehmed Evyap da, Evyap’ın Anadolu’nun bağrından çıktığını, 2027’de 100’üncü yılını kutlayacağını bildirdi:

- Liman işinde de iyi bir noktaya ulaşmıştık. Limanla ilgili geleceğe dönük en güçlü strateji oluşturma arayışımız sırasında yolumuz DP World ile kesişti. İki limanın bir araya gelmesinin hem bölge, hem de ekonomimiz için daha iyi değer üreteceğini düşünerek masaya oturduk.

Bu sürecin kendilerini, limanda küresel bir dev ile ortaklık noktasına taşıdığını vurguladı:

- Müzakere sürecinin uzun sürmesi birbirimizi çok iyi tanımamızı sağladı. İki taraf da bu işe gönül rahatlığıyla girdi. Şimdi, iki takımı tek takıma dönüştürme sürecindeyiz. Yani, küresel şirket ile aile şirketinin entegrasyonu yaşanmış olacak.

DP World ile yıllarca aynı bölgede iki rakip olarak faaliyet gösterdiklerini irdeledi:

- DP World’le ilk rekabet gündeme geldiğinde kolay rakip olmadıklarını biliyorduk. Yıllar sonra iki rakip evlilik noktasına geldi.

Kris Adams, birleşmeyle birlikte 1.4 milyon TEU’luk konteyner kapasitesi oluştuğunu paylaşıp ekledi:

- Yapacağımız yatırımlarla kapasite 2 milyon TEU’ya yükselecek. Yatırım 50 milyon doları bulacak.

DP World’ün Evyapport’u satın alma planıyla çıktığı yolculuk, İzmit Körfezi’nde Türkiye’nin 3’üncü büyük limanını oluşturan ortaklığa dönüştü…

DP World Evyapport, evlilikle birlikte Türkiye sıralamasındaki yerini daha yukarı taşımak için kolları sıvamış görünüyor…

Türkiye’de zorluklar ve fırsatlar bir arada

DP World Türkiye CEO’su Kris Adams, Türkiye pazarını ve iş yapma ortamını şöyle yorumladı:

- Türkiye ekonomisinin kendine özgü dinamikleri var. Bu da beraberinde bazı zorlukların yanı sıra aynı zamanda fırsatları da beraberinde getiriyor.

2025 yılı bütçesini oluşturma sürecinin ortalarında olduklarını belirtti:

- Elimizde bir cam küre yok. Ancak, uzun vadede Türkiye pazarı için iyimser olduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü, Türkiye’de potansiyel var.

DP World’ün dünyada birçok ülkede iş yaptığını vurguladı:

- DP World olarak gittiğimiz, bulunduğumuz ülkelerde işe uzun vadeli bakıyoruz. Türkiye’nin genç ve üretken bir nüfusu var. Yani, temel özellikleri aynen devam ediyor.

Normalde stratejik ortaklık yerine satın almayı tercih ettiklerini kaydetti:

- İzmit’te açıkçası çetin bir rakip gördük. Bu çetin rakibin belki ana faaliyet konusu liman değildi ama bu işe tutkuyla bağlı olduğunu anladık. O yüzden rakibimize saygı duyarak stratejik ortaklığa yöneldik.

Türkiye’nin liman ve lojistik pazarını yakından izlediklerinin altını çizdi:

- Büyümek için her zaman fırsatları değerlendiriyoruz. Ege, Akdeniz, Marmara yani pazarın her tarafına bakıyoruz. Özelleştirme süreçleri ile de yakından ilgileniyoruz.

Evyap Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmed Evyap araya girdi:

- Türkiye’deki büyüme arayışlarına birlikte devam ederiz. Yurt dışında öyle bir hedefimiz yok. Çünkü zaten DP World’ün kendisi dünyada önde gelen bir oyuncu.

DP World Türkiye Avrupa’da öne çıktı

Kris Adams’a DP World Türkiye’nin dünya sıralamasındaki yerini sorduk, yanıtladı:

- Biz küçük limanları pek sevmiyoruz. Çünkü, küçük limanlarda verimlilik düşük kalabiliyor. Türkiye’deki işlerimizi Avrupa ile karşılaştırmak daha doğru olur. Avrupa ile kıyaslandığında Türkiye’de büyüklüğümüz önemli boyutlara ulaşmış bulunuyor.

Dünyada 80’e yakın terminal işlettiklerini kaydetti:

- Dünyada işlettiğimiz terminallerde sahadaki en iyi uygulamaları oluşturmuş durumdayız. Türkiye’deki yeni yapıya da bunu yansıtacağız.

Fabrika birleştirirken biri kapatılır işçi azaltılır, liman birleşmesi farklı

Evyap Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmed Evyap, şirket evlilikleriyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

- Fabrikaları birleştirmede tam bir kapitalist düzen çalışır. Fabrikalardan birini kapatır, işçileriyle vedalaşırsınız.

Liman evliliğinde durumun farklı olduğunu belirtti:

- Liman evliliğinde az sayıda personelin açığa çıkma olasılığı vardır.

DP World Türkiye CEO’su Kris Adams araya girdi:

- Bizde zaten 60 kişi dolayında açık olan, eleman baktığımız pozisyon var. Türkiye’de istihdama da önemli katkımız oluyor.

Birleşme ile oluşan istihdama işaret etti:

- DP World Evyapport’un 1000 kişilik bir kadrosu var. Her yıl 100’ü aşkın elemanı şirketimize kazandırıyoruz.

Adams, ayrıca şu noktanın altını çizdi:

- DP World Evyapport, global ile lokalin evliliğinin gerçekleştiği bir yapı olarak ortaya çıktı.