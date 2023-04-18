Bursa’nın OSB’leri enerjisini Karaman’dan alacak…

Ülke olarak dış ticaret açığı verdiğimiz en büyük kalem şüphesiz enerji. Üretimin olmazsa olmazı enerjinin dünyada maliyetinin artması üreticinin rekabet gücüne büyük darbe vuruyor. Çin-ABD soğuk savaşı ve pandemi ile birlikte Türkiye özellikle Avrupalı alıcılar ve ABD pazarında öne çıkmıştı. Ta ki Rusya Ukrayna’ya savaş açana dek. Savaşla birlikte enerji maliyetlerindeki öngörülemeyen artış Türk üreticisinin uluslararası alandaki rekabetini de olumsuz etkiledi.

Sanayici yüksek enerji maliyetleri karşısında ciddi arayış ve çaba içinde. Özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmaktan başka çare görülmüyor. Son yıllarda bu konuda özellikle GES yatırımları dikkat çekiyor. Bursalı sanayicilerin de gündeminde GES yatırımları var. Enerji maliyetlerindeki artışın ardından GES yatırımlarının dönüşünde sürenin azalması bu yatırımlara olan talebi artırmış durumda. Bireysel yatırımların yanında konsorsiyum yatırımları da hayli önemli. Bursa’da 16 OSB’nin ortak olduğu kısa adı BOSBİR olan Bursa Organize Sanayi Bölgeleri Birliği Enerji AŞ de GES yatırımlarını gündemine aldı. Başkanlığını Ersan Özsoy’un yaptığı BOSBİR, Amasya’da 3,5 MW kurulu güce sahip GES yatırımının ardından şimdi de Karaman’da önemli bir yatırım için kolları sıvadı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından enerji endüstri bölgesi ilan edilen Karaman’daki arazi için BOSBİR adına DOSAB’ın enerji şirketi DOSEN üzerinden başvuruda bulunuldu. DOSEN ve ardından aynı bölgeye başvuran TEKNOSAB, BOSBİR lehine taleplerinden vazgeçecek.

Karaman’daki bu alan yaklaşık 15 milyon metrekare ve tamamı hazine arazisi. Daha önce özel bir firmaya tahsisi yapılmış ancak firma taahhütlerini yerine getiremediği için tahsis iptal edilmiş. İptali öğrenen BOSBİR yöneticileri harekete geçmiş ve yatırım için başvurmuş.

Bursa’nın 16 OSB’nin büyük oranda ihtiyacını karşılaması beklenen yatırım son derece önemli. Eğer tahsis gerçekleşir ve yatırıma dönüşürse Bursalı sanayicinin rekabet gücü artacak ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması adına da önemli bir adım atılmış olacak. Burada en önemli görev de Bursa’dan milletvekili adayı gösterilen Bakan Mustafa Varank’a düşüyor. BOSBİR yöneticilerinin en kısa zamanda Bakan Varank’a konuyla ilgili dosya sunması bekleniyor. Unutmayalım ki yenilenebilir enerji yatırımları, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltması, üreticilere rekabette yaratacağı sinerji ve karbon ayak izinin sıfırlanması adına son derece önemli.