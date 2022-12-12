Çebi Ailesi, KRK Holding’in enerjideki amiral gemisini alıyor

Türkiye’den son dönemde en dikkat çeken yatırım alanlarından biri de yenilenebilir enerji. Özellikle rüzgar, güneş gibi alanlarda yabancılar kadar yerli şirketler arasında da satın almalar, ortaklıklar ve yeni yatırımlar öne çıkıyor. PwC’nin raporuna göre 2021 yılında Türkiye'de enerji piyasasında 40 birleşme ve satın alma işleminin tahmini toplam değeri 2.8 milyar doları aştı. 2020 yılına göre artış yüzde 115 olarak belirlendi. Bu yıl henüz sona ermese de enerjide hareketlilik devam ediyor. Sadece satın alma veya birleşme değil, yatırım konusu da gündemdeki yerini koruyor. Yeo Enerji, Kontrolmatik gibi firmaların da hem enerji ekipmanları hem de mühendislik işlemlerine yönelik yatırım haberleri gelecek yıl da sektörün hareketli olacağının işareti. 2022 yılı bitmeden enerjinin ‘yenilenebilir’ alanında önemli bir satış süreci tamamlanmak üzere. Türkiye’nin en büyük altyapı müteahhitliği şirketlerinden biri olan Çebi Ailesi’ne ait Makyol İnşaat, KRK Holding’in enerjideki en büyük şirketini satın almayı hedefliyor.

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Cahit Karakullukçu’nun yaptığı KRK Holding, sahibi oluğu iştiraki Zigana Enerji’nin tüm hisselerini Çebi Ailesi’nin şirketi Makyol’a devrediyor. Aynı zamanda Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanvekilliğini de yürüten Karakullukçu’nun yönettiği KRK Holding’in enerji firması Zigana Enerji, toplamda 59 MW’lık kurulu gücü bulunan güneş enerjisi santrallerine sahip.

4 şehirde santrali bulunuyor

İnşaat, turizm, sigorta gibi alanlarda faaliyet gösteren KRK Holding, enerji sektörüne 2007 yılında Omega Enerji ve Yatırım adlı şirketi ile girdi. Bu şirketin Konya, İzmir ve İstanbul’da toplamda 7.3 MW’lık kurulu gücü var. Enerjideki en önemli yatırımını ise Zigana Enerji ile yaptı. 2015 yılında kurulan Zigana Enerji’nin Afyon, Kütahya, Uşak ve Elazığ’da olmak üzere 17 farklı lokasyonda güneş enerjisi santrali bulunuyor. Bu 4 şehir arasında en önemli portföyü ise toplam 30.7 MW’lık 8 santral ile Kütahya oluşturuyor. Elazığ’daki santrallerin büyüklüğü 7.7, Afyon’daki 10, Uşak’taki proje ise 10 MW kurulu güce sahip. Yani bir anlamda anlaşma sağlanır, resmi onaylar verilirse KRK Holding, enerjideki en büyük yatırımını Makyol’a devretmiş olacak.

Dünya liginde 151’inci sırada

KRK’nın enerjideki amiral gemisi Zigana’yı almak için görüşen Makyol ise 1965 yılında Saffet Çebi tarafından kuruldu. 1980’li yılların başında Trakya’da altyapı tesisleri inşa ederek adını duyuran Makyol, 1990’lı yıllarda da otoyol projeleriyle öne çıktı. 2000’de ilk yurt dışı projesi olan Arnavutluk Qukes-Qafe Thane Yolu yapımını üstlenen şirket, 2003’te Afrika’da, 2004’te de Irak’ta önemli çalışmalara imza attı. 2005 yılında havalimanı inşasına yönelen şirketin ilk işi 139 milyon dolar olan Bursa Yenişehir Havaalanı projesi. Dünyaca ünlü Engineering News-Record (ENR) dergisinin düzenlediği en büyük 250 müteahhitlik şirketi sıralamasında Makyol, 2019’da 231’inci, 2020’de 227’nci, 2021’de 185’inci, bu yıl da 151’inci sırada gösterildi.