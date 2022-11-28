ABD’li ortağıyla 180 MW’lık santral kuracak

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal sürecinde Moskova Yönetimi’ni destekleyen açıklamalarda bulunan Sırbistan, son dönemde Kosova ile yaşadığı siyasi sorunlar ile de Avrupa gündemindeki yerini koruyor. Her ne kadar Belgrad Yönetimi, Rusya’ya olan desteğinde yumuşamaya gitse de sınır komşusu Kosova ile yaşadığı gerilimli süreç, 90’lı yılların başında Yugoslavya’nın dağılma sürecinde yaşanan askeri çatışmaların tekrar nüksetmesi noktasında korkulara neden oluyor. Türkiye ise bu süreçte dış politikada öne çıkan açıklamalardan uzak dursa da ekonomik anlamda iki ülke arasındaki gelişmeler siyasi sorunlardan uzak kalmaya devam ediyor. Türk otomotiv yan sanayi ve tekstil şirketlerinin Avrupa’da en fazla yatırım yaptığı ülkelerin başında gelen Sırbistan, bu kez enerji alanında bir Türk şirketinin yatırımına ev sahipliği yapacak. Yakın dönemde Erenli, Teklas, Cengiz Holding gibi sektörünün öncüsü olan şirketlerin madencilikten lastik üretimine kadar farklı sektörlerde üretim yaptığı, tekstilde binlerce kişiye istihdam sağlayan fabrikaların kurulduğu Sırbistan’da yenilenebilir enerji alanında önemli bir yatırım hayata geçiyor. ABD ve Türk şirketlerinin ortaklığında kurulan Windflow East adlı şirket, ülkedeki en büyük rüzgar santrallerinden birini hayata geçiriyor. Geçen yıl Mayıs ayında Türk şirketi Vulcanus Enerji Yatırım A.Ş. ile ABD merkezli Sunflow Holding LLC’nin ortaklığında kurulan Belgrad merkezli Windflow East şirketi Sırbistan’ın doğu kesiminde yer alan Petrovac na Mlavi kasabasında 180 MW’lık kurulu güce sahip rüzgar enerjisi santrali kurmak için resmi çalışmalara başladı.

PROJENİN BEDELİ 200 MİLYON EURO CİVARINDA

Projede her biri 6 MW’lık kurulu güce sahip 30 adet rüzgar türbini kullanılacak. Rüzgar türbinleri de Alman devi Siemens tarafından sağlanacak. Belgrad yönetimi, proje için gerekli izinlerin alınması adına çalışmayı başlattı. Projenin yaklaşık 200 milyon Euro civarında bir maliyete sahip olacağı ifade ediliyor. Hakkı Barış Karaca tarafından kurulan Vulcanus , enerji alanında yatırımları bulunan İstanbul merkezli Invest East & West adlı şirketin şemsiyesi altında bulunuyor. Avrupa ve Afrika’daki 10 ülkede çalışmalar yürüten Türk şirketi şu ana kadar 200 MW’tan fazla projeyi hayata geçirdi.

■ Yunanistan ve Zimbabwe’de ofisi var

Türkiye’de Adana’da da ofisi bulunan Vulcanus, Yunanistan ve Zimbabwe’de teknik merkezlere sahip. 2015’te Antalya Futbol Stadyumu’na 1,4 MWp’lik güneş paneli kuran Vulcanus, aynı yıl Ege Orman Vakfı ile birlikte zeytinyağı üretiminin elektrik maliyetlerini düşürmek için EBRD fonu alarak güneş enerjisi tarlasını hayata geçirdi. Türk şirketi Vulcanus’un ABD’li ortağı Sunflow Holding LLC ile birlikte hayata geçireceği Sırbistan’ın en büyük güneş santrali hayata geçirilirse Türk firmalarının Avrupa’da bu alanda yapacağı yatırımlar için de cesaret verici bir gelişme olacak. Son yıllarda bu alanda önemli gelişmeler yaşanıyor. Hollanda’da, İngiltere’de, ABD’de şirket kuran, buralarda ihaleler alan firmalara yenileri de eklenmiş olacak. Özellikle enerjinin tedariki sürecinde artan riskler ve sıkıntıların olduğu bir dönemde...