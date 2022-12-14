 Arton Capital, İstanbul’da ofis açtı, Türkiye’nin zenginlerini hedefliyor

Karabağ’ın 30 yılın ardından tekrar Azerbaycan toprağı olması için verilen 44 günlük savaşta Türkiye’nin Bakü’ye verdiği destek yaptırım sürecini de beraberinde getirmişti. Ermeni kuruluşları Türk ürünlerine karşı boykot çağrısı yapmıştı. Azerbaycan’ın yanı sıra Türkiye’yi hedef gösteren Ermeni diasporası milyar dolarları yöneten dünyaca ünlü fonlar başta olmak üzere savunma, teknoloji şirketlerini ambargoya uymaları konusunda ikna etmişti. Bu süreçte başta ABD ve Kanada olmak üzere birçok ülkeden şirket ve kuruluşlar diasporanın da etkisiyle Türkiye’ye karşı ambargo uyguladı. Ermeni diasporasının boykot ve ambargo sürecinde en güçlü destekçilerinden biri Global Citizen Foundation (GCF) oldu.

Armand Arton (solda), geçen yıl dönemin Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile başkent Erivan'da görüşmüştü.

Kanada merkezli GCF’nin resmi sitesine bakıldığında da hem sözde Ermeni soykırımı hem de Karabağ Savaşı sürecinde Azerbaycan ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamaları görmemiz mümkün. Hatta savaş sürecinde Diaspora Felci adlı bir toplantı düzenleyen Global Citizen Foundation’ın Kurucu Başkanı Armand Arton, "Ermeni diasporamızın dünyanın birçok yerinde bir araya gelerek Dağlık Karabağ davasını küresel sahneye taşıyan birlik gücünü görmek dikkate değer. Dünyanın hikayemizi duymasının ve diplomasinin çok fazla yıkım görmüş bölgeye geri getirilmesinin zamanı geldi" açıklamasında bulunmuştu. Kuruluşun bir diğer kurucusu ise Hrant Boghossian.

Bu bilgileri vermemin nedeni ise Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef gösteren GCF’nin kurucusu ve Başkanı Armand Arton’un Türkiye’de iş yapmaya karar vermesi.

Yurtdışında oturum verecek

Armand Arton’un Kanada merkezli şirketi yabancı vatandaşlık ve yatırım danışmanlığı şirketi Arton Capital, İstanbul’da sessiz sedasız bir ofis açtı. Akaretler’de açılan merkez, bu yıl Vietnam dışında Arton’un açtığı ikinci ofis oldu. Arton Capital’in resmi sitesinde duyurulan haberde şirket “Dünya vatandaşlığı misyonunu Türkiye'nin kültürel ve ekonomik merkezine taşıyor” açıklaması yapıldı.

Açıklamada şu bilgiler yer aldı: “Türkiye'nin Yatırım Yoluyla Vatandaşlık programının artan popülaritesine yanıt olarak Arton, Türk emlak müteahhitleri, avukatları ve yetkilileriyle doğrudan ortaklık kurarak Türkiye'deki varlığını sağlamlaştırdı. Arton şimdi İstanbul, Bodrum, Antalya gibi gözde bölgelerde 100'ün üzerinde nitelikli gayrimenkul portföyü sunuyor.”

Yani deyim yerindeyse Armand Arton’un sahibi olduğu Arton Capital Türk yatırımcılarına yabancı vatandaşlık imkanı sunarken, 400 bin dolarlık gayrimenkul yatırımı karşılığında da yabancılara da Türkiye’de vatandaşlık satışı yapmaya başladı. Özetle; birçok yabancı Türkiye’den vatandaşlık karşılığında gayrimenkul alırken, Türkler de Portekiz, Malta gibi ülkelerden oturum almanın peşine düştü. Hızla artan bu talep Ermeni diasporasının önde gelen isimlerini bile dikkatini çeker hale geldi.