ABD’li Iron Mountain, CBK Soft Yazılım'ın tamamını alıyor

Dünyanın en büyük veri depolama şirketlerinden birisi olan ABD’li Iron Mountain, Türkiye’de önemli bir işleme imza atmaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü şirketlerin, banka ve sanatçılarının bilgilerini, eserlerini koruyan Iron Mountain, elektronik belge, form ve süreç yönetim sistemi alanında Türkiye'nin en büyük firmalarından biri olan CBK Soft Yazılım’ın ana hissedarı oluyor, şirketin yönetimini devralıyor.

Boston merkezli Iron Mountain hakkında kısa bir bilgi vermek gerekiyor. Zira şirketin hikayesi oldukça ilginç. İlk olarak mantar yetiştiriciliği yaparak servet kazanan Herman Knaust, 1936 yılında New York’ta tükenmiş bir demir cevheri madenini satın aldı. 100 dönümlük alanda bulunan bu madene Iron Mountain yani Demir Dağ adını veren Knaust’un hedefi, burada maden çıkarmak değil, mantar depolamaktı. 1950’lerde mantar pazarında yaşanan değişimle Knaust, İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında yaşanan Soğuk Savaş’ın yarattığı bilginin korunmasının önemini fark etti. Özellikle Atom Bombası’na ait formüllerinin Sovyetler’in eline geçmesi bu kararının ana nedenlerinden biri oldu. Nükleer saldırı ve diğer felaketlerin kurumsal bilgilerin korunmasında iş fırsatı oluşturduğunu fark eden Knaust, 1951’de Iron Mountain Atomic Storage Corporation’ı kurdu. İlk yer altı kasalarını devreye aldı. İlk müşterisi de zırhlı araçlarda mevduat kayıtlarının mikrofilm kopyalarını ve imza kartlarını kopyalayan East River Savings Bank'tı.

DEV FİRMALARIN VERİLERİNİ KORUYOR

1996’da hisseleri New York Borsası’nda işlem görmeye başlayan şirket, satın almalarla büyüdü. Listenin en önemli alımı ise Avustralyalı veri koruma hizmetleri sağlayıcısı Recall Holdings oldu. Bu şirketi 2.2 milyar dolara 2015’te bünyesine kattı. Şu anda dünyanın 5 kıtasında bulunan 58 ülkede 220 binden fazla müşterinin verilerini koruyan Iron Mountain, Fortune 1000’de yer alan şirketlerin 940’ına hizmet veriyor. Dünya genelinde 1.500’den fazla yer altı veri depolama merkezi bulunan şirketin, tesisleri arasında madenler, füze bataryaları ibi ilginç yerler var.

SANATÇILARIN, YAZARLARIN VE LİDERLERİN VASİYETLERİNİ SAKLIYOR

Şirketin ilginç müşteri ve portföyü bulunuyor. Örneğin Microfost’un patronu milyarder iş adamı Bill Gates, Corbis fotoğraf koleksiyonunu yerin 67 metre altındaki soğutulmuş bir mağarada tutuyor. Bu tesiste aynı zamanda dünyaca ünlü müzik şirketi Universal Music Group'un verileri var. ABD’deki kamu çalışanlarının emeklilik belgeleri, Prenses Diana, ünlü yazar Charles Dickenn, Charles Darwin gibi dünyanın yakından tanıdığı liderler, sanatçılar, yazar ve bilim insanların vasiyetleri, Frank Sinatra’nın orijinal kayıtları işte bu yer altı madenlerindeki kasalarda tutuluyor. Hatta dünyanın en önemli film şirketlerinin de arşivleri yine bu tesislerde saklanıyor.

YÖNETİM, ABD’Lİ ŞİRKETE GEÇİYOR

Gelelim ABD’li veri devinin aldığı Türk şirketi CBK Soft Yazılım’a. Ankara'da 2004 yılında Alpaslan Coşkun, Abdurrahman Battal ve Salih Kanlı tarafından kurulan Türk şirketi CBK’nın merkezi Bilkent Cyberpark'ta bulunuyor. 70 çalışanı olan CBK Soft, 2014 yılında Orta Doğu ile Afrika pazarının en önemli bilgi ve belge yönetimi çözümleri sağlayıcısı InfoFort ile birleşme kararı aldı. 2015 yılında da CBK Soft’un yüzde 51’ini InfoFort tarafından satın aldı. Şubat 2021'de Infofort'un yönetimi değişti ve ABD’li Iron Mountain’e geçti. Yani anlaşma sağlanır ve resmi kurumlardan gereken onay verilirse ABD’li Iron Mountain, Türk şirket CBK Soft’un tamamını almış olacak. Türkiye dışında Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa'da faaliyet gösteren CBK Sfot’un referansları arasında BAE Başbakan Ofisi, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, Devlet Malzeme Ofisi, EPDK, ÖSYM, TÜBİTAK, TÜLOMSAŞ, TPAO, TRT gibi kurumlar mevcut.