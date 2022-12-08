Arçelik’ten sonra Yeşim Tekstil’den Mısır’a 1,3 milyar liralık yatırım kararı   

Türk dış politikası, son 10 yıldır eşine pek rastlanmayan bir süreçte ilerliyor. Katar ablukası, Filistin sorunu ve Arap Baharı ile birlikte Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn ve İsrail ile bozulan ilişkiler son bir yıldır tekrar rayına oturma sürecine giriyor. Bu ülkeler arasında en dikkat çekeni ise Mısır oldu.



İplerin gerildiği Kahire ile Ankara atılan diplomatik adımlara şimdilerde ekonomi de eklenmeye başladı. İki ülke arasında geçmiş yıllarda kurulan köprüler tekrar canlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda bununla ilgili önemli bir haberi sizlerle paylaşmıştık. Hatırlayacağınız üzere bu köşeden verdiğimiz haberde Koç Holding’e ait Arçelik’in Mısır’da ilk yatırımının temelini atmaya hazırlandığını duyurmuştuk. O haberde Arçelik’in Mısır’da 100 milyon dolar, yani bugünün kuruyla yaklaşık 1,9 milyar TL’lik yatırımla yeni bir tesis kuracağını, bu fabrikada da 2 bin kişinin doğrudan istihdam yaratacağını ifade etmiştik. Haberimizin sonunda da Arçelik’in Mısır’a gidişinin diğer şirketleri de cesaretlendireceğini, yeni yatırımların da olacağını kaydetmiştik. İşte bu yeni yatırımlara Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Yeşim Tekstil de katılıyor.

İstihdam edilenlerin sayısı 12 bine çıkacak

Bir dönem Cavit Çağlar tarafından yönetilen Yeşim Tekstil, 2008 yılında Mısır’da ilk yatırımını devreye almıştı. Ülkeye giren ilk Türk tekstil şirketlerinden biri olan Yeşim Tekstil, ilk tesisini İskenderiye’ye kurmuştu. Toplam 3 farklı şehirde üretim tesisi bulunan Yeşim Tekstil, bu fabrikalara 150 milyon dolarlık yatırım yapmıştı. İşte o tesislere bir yenisi daha ekleniyor. Edindiğim bilgilere göre Yeşim Tekstil CEO’su Selim Şankaya, 1,7 milyar Mısır Lirası (70 milyon dolar) yani bugünkü kurla 1,3 milyar TL bir bütçeyle yeni bir tesisi hayata geçirecek. Şirketin Mısır’daki toplam yatırımı da yeni planla 220 milyon dolara ulaşacak. Yeni yatırımla ülkedeki toplam istihdam gücü de 12 bine ulaşacak. Mısır medyasında yer alan bilgilere göre de, şirketin CEO’su Şankaya Mısır hükümeti tarafından gerçekleştirilen yasama ve yürütme reformlarından yararlanmak için Mısır’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Mısır pazarındaki genişleme planlarını görüşmek üzere Şankaya, Yatırım ve Serbest Bölgeler Genel Otoritesi (GAFI) CEO’su Mohamed Abdel Wahab ile görüştü. 1800’lü yılların Avrupa tarihine yön veren isimlerinden biri olan Lord Palmerston’ın sözü aradan geçen iki aşıra rağmen hala gücünü ve yeterliliğini koruyor. “Politikada ebedi dostluk ve ebedi düşmanlık yoktur. Çıkarlar vardır” sözünü söyleyen Palmerston, küresel siyasetteki durumu özetliyor aslında. Mısır ile Türkiye arasında siyaset kadar ekonomi de yeniden dizayn ediliyor. Koç Holding, Yeşim Tekstil gibi firmaların aldığı kararlara yenileri eklenecek. Önümüzdeki günlerde yeni gelişmeleri yine bu köşeden sizlere duyurmaya devam edeceğiz.