OYAK’tan Hindistan'a stratejik yatırım

Hem Türkiye’de hem de yurtdışında yaptığı satın almalar ve yatırımlarla öne çıkan OYAK Grubu, Asya’nın parlayan yıldızı Hindistan’da stratejik bir yatırım yaptığını açıkladı. OYAK Grup şirketleri bünyesinde bulunan dünyanın en büyük alümina üreticisi Almatis, Hindistan'ın Falta bölgesindeki tabular alümina tesisini entegre hale getirdi. OYAK'tan yapılan açıklamaya göre, OYAK, bundan böyle yarı mamul üretiminin de gerçekleştirileceği Falta tesisi ile Güneydoğu Asya pazarında büyüyecek.

İlk kez bu köşeden sizlere bu yatırımın yapılacağını Temmuz 2018’de duyurmuştuk. 4 yıl önceki haberimizde Türk şirketlerinin Hindistan'da yeni arayışlar içinde olduğu, bazı firmalara tekliflerde bulunduklarını belirtmiş, OYAK Grubu’nun da Falta kentinde var olan yatırımlarını büyütme kararı aldığını vurgulamıştık. Aradan geçen sürenin ardından OYAK, Falta’daki bu yeni yatırımı devreye aldı.

40 MİLYON DOLAR KATKI SAĞLAYACAK

Toplam 32 bin 300 metrekare alana kurulu olan tesisi son teknolojilerle geliştirme süreci yaklaşık 2,5 yılda tamamlandı. Son dönemde faaliyet gösterdiği sektörlerde yurt dışı yatırımlara da ağırlık veren OYAK, Falta tesisinden ilk etapta ciroya 40 milyon dolar katkı sağlamasını bekliyor. Bu yatırım ile birlikte Almatis, daha önce üretiminin bir kısmını kendi küresel operasyonel ağı ile desteklediği ve 1995'ten bu yana faaliyette olduğu Hindistan'da, tabular alümina üretim sürecinin tamamını entegre hale getirmiş oldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, özellikli alümina ürün grubunda dünyada pazar lideri olan Almatis'in yeni yatırımının, OYAK'ın ortaya koyduğu vizyon ve büyüme stratejisinin bir sonucu olduğunu kaydetti.

OYAK'ın gelecek vizyonunu belirlerken, küresel oyuncu olma hedefini koyduklarını vurgulayan Erdem, "Son yıllarda büyüme stratejimize paralel şekilde bu hedefi gerçekleştirmek için güçlü adımlar attık. Bugün farklı sektörlerde 24 saat kesintisiz üretiyor, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda öncü rolümüzü sürdürüyoruz. Stratejik kararlarımızı uygulamaya alarak ulaştığımız başarıyla gurur duyuyoruz. Hindistan'da entegre hale getirdiğimiz üretim tesisimiz, OYAK'ın gücünün ve büyüklüğünün somut kanıtıdır” ifadelerini kullandı.

DEVLERİN YENİ GÖZDESİ OLUYOR

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Almatis’in bu yatırımıyla refrakter pazarında bakir alan sayılan Hindistan’daki üretim hacmini artıracağını aktararak, "Falta tesisini, dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olan Hindistan gibi büyük bir coğrafyada, ‘doğru pazara doğru yatırım’ anlayışıyla hayata geçirdik. Tesiste üretilecek tabular alümina ile Güneydoğu Asya pazarının taleplerini karşılayacağız" değerlendirmesinde bulundu. Hindistan pazarı son yıllarda Koç Holding, OYAK, Yıldız Holding, Şişecam gibi devlerin yeni stratejik pazarı oldu. Savunmadan havacılığa kadar çeşitli sektörlerde projeler üstlenen, yatırımlar yapan sektörünün öncüsü olan Türk şirketleri, yan sanayi firmalarına da öncülük edecek.