Azerbaycan’ın Paşa’sı Mandarin Hotel Bodrum’a ortak oluyor

Karabağ’ın 2 yıl önce Azerbaycan topraklarına tekrar katılması, Bakü ile Ankara arasında siyasi olduğu kadar ekonomik ilişkileri de güçlendirdi. 44 günlük savaş sürecinde Azerbaycan’a sonsuz destek sunan Türkiye, Karabağ’ın tekrar onarılma ve yeniden yapılanma sürecine de katıldı. Türk şirketler bu bölgede altyapı tesislerini yapmaya başladı, yeni yolların, köprülerin onarılmasına katıldı. Sadece altyapı değil, şans oyunlarından ilaç sanayiye kadar birçok alanda Türk şirketler Azerbaycan’da ihaleler üstlendi, projelere imza atmaya başladı. Türk firmaların Azerbaycan’da üstlendiği işler kadar Azerbaycan’daki firmalar da Türkiye’deki yatırımlarını güçlendirme ve artırma kararı aldı. İrili ufaklı onlarca şirket kuruldu. Önemli yatırımlar da gündeme alındı. Bunlardan birine de Azerbaycan’ın en büyük grubu olarak tanınan Pasha Holding de katıldı. Azerbaycan’ın en güçlü ailesi olarak bilinen Paşayev’e ait Pasha Holding, Türkiye’de önemli bir turizm yatırımına imza atmaya hazırlanıyor. Türkiye’de bankacılık alanında faaliyet gösteren Paşa Holding, Astaş Grubu ile masaya oturdu. Önce Paşayev Ailesi ve Paşa Holding hakkında kısa bir bilgi vermek gerekiyor. 2006 yılında kurulan Paşa Holding, Azerbaycan’da bankacılık dışında sigorta, inşaat, sanayi, turizm alanlarında faaliyet gösteriyor.

VARLIĞI 9.5 MİLYAR DOLAR

Bakü’deki ünlü Absheron Hotel’in sahibi olan Paşa Holding’in portföyünde Port Bakü Towers en dikkat çeken turizm yatırımlarından biri. Azerbaycan’ın yanı sıra Gürcistan’da faaliyet gösteren Pasha Bank, 2013 yılında Türkiye’ye geldi. 2021 Aralık ayı itibarıyla 15.5 milyar Manat yani 9.5 milyar dolar varlığı bulunan Pasha Holding, Azerbaycan bankacılık sektörünün yüzde 33’ünü tek başına yönetiyor. 2020 yılında 9 bin 500, 2021 yılında da 16 bin 500 çalışanı bulunan grup, Türkiye’de yatırım bankacılığı dışında bir de turizm alanında faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin en önemli enerji şirketlerinden Turcas’ın patronu Aksoy ve İpekçi ailesinden On-cue Turizm adlı şirketini satın almıştı. Şu anda 928 milyon TL’lik dev bir sermayeye sahip olan şirketin adı da PD Turizm ve Gayrimenkul Anonim Şirketi olarak değişti. PD Turizm’in Yönetim Kurulu Başkanı Pasha Holding Türkiye Yöneticisi Vugar Mustafayev ve Pasha Bank Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Cenk Eynehan.

İşte Paşayev ailesi, bu şirketle Türkiye’deki ikinci büyük operasyonuna imza atmaya hazırlanıyor. Bu ortaklığı ise Astaş Holding ile gerçekleştiriyor. Eğer taraflar anlaşırsa Paşayev Ailesi, Vedat Aşçı’nın yönettiği Astaş Holding’e ait Asta Cennetköy Turizm şirketine ortak olacak. Peki bu ortaklık ne anlama geliyor?

OTEL 650 MİLYON EURO’YA KURULDU

Edindiğim bilgilere göre Asta Cennetköy Turizm, Bodrum Ticaret Odası’na kayıtlı. Oda kayıtlarına göre de şirketin merkezi Gölköy Mahallesi’nde bulunan ultra lüks sınıftaki turizm tesisi olan Mandarin Oriental Hotel’in binası olarak ifade edilmiş. Yani edindiğim bilgilere göre Paşayev ailesi, bir anlamda Mandarin Oriental Hotel’e ortak olacak. Uzakdoğu kökenli lüks otel zinciri Mandarin Oriental’ın Türkiye’deki ilk oteli Mandarin Oriental, 2014 yılında Bodrum'da açıldı. 650 milyon Euro yatırımla Astaş Holding tarafından hayata geçirilen proje, Bodrum, Göltürkbükü Cennet Koyu’nda 600 dönüm arazi üzerinde yer alıyor. Dünyaca ünlü İtalyan mimar Antonio Cittero tarafından tasarlanan projede Rezidence at Mandarin Orientel adıyla lüks villalarda yer alırken bu villalardan aralarında Cem Yılmaz’ın de bulunduğu birçok ünlü mülk aldı. Paşayev Ailesi, Azerbaycan’ın en güçlü ailesi olarak biliniyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eşi ve Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mihriman Aliyeva da Paşayev ailesinin bir üyesi. Türkiye ile Azerbaycan arasında ekonomik ilişkiler giderek güçleniyor. İki ülke, tek millet mottosu daha anlamlı hale geliyor. Özellikle karşılıklı ekonomik ilişkiler arttıkça.