Cep uyur hacker uyumaz!

Günümüz dijital çağında kişisel bilgimiz veya şifremiz belki de en sıkı korumamız gereken varlığımız ve bu koruma mekanizması ve tedbirlerimiz de her geçen gün artıyor.

Dolandırıcılar günümüzde yeni yöntemlerle karşımıza çıkıyor. Siber saldırı sonucu son dönemlerde mobil banka kullanıcılarının uyku esnasında hesaplarını ele geçiriyor.

İnternet üzerinden de ceplerimize ulaşabiliyor, aslında hiç var olmayan ya da kendilerine ait olmayan mal veya hizmetleri satmak için reklam yapıyorlar.

Gerçek bir şirket gibi kendilerini görünür kılıyor, bilinen markaların internet sitelerini taklit etmeye çalışıyorlar.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte vatandaşların internet üzerinden yaptığı işlemleri hedef alan dolandırıcılar, finansal yollarla hesaplarımıza ulaşmayı hedeflerken de birçok yol ve yönteme başvuruyorlar.

Günümüzde en çok kullanılan yöntemlerin başında kişisel bilgilerin ele geçirilip kullanıldığı, bilişim ve internet dolandırıcılığı geliyor.

Kimlik bilgileri kullanılarak oluşturulan sahte belgelerle bankalarda işlem yapmak, ATM’lere yerleştirilen aparatlarla kart bilgileri kopyalanarak para çekilmesi de en sık görülen dolandırıcılık yöntemleri olarak göze çarpıyor.

Sahte çağrı merkezleriyle kişisel bilgilerin ele geçirilmesi de dolandırıcıların başvurduğu bir başka yöntem olarak biliniyor.

Geçmiş yıllarda dünya genelinde yaşanan pandemi sürecinde oluşan koşullar nedeniyle vatandaşlar banka şubelerine gitmeyi tercih etmediler.

Bu süreçte ise telefon ve internet üzerinden yapılan işlemlerde dolandırıcılık suçlarında yaşanan mağduriyetler hızla arttı.

Ülkede son yıllarda banka dolandırıcılığının hızla artması, özellikle dijitalleşmenin hız kazanması büyük bir endişe kaynağı haline geliyor.

Hacker’lar, vatandaşların banka hesaplarına erişerek hesaplarını boşaltması, limitlerini yükseltmesi ve onlar adına habersiz kredi çekmesi, kişileri finansal olarak zor durumda bırakıyor.

Vatandaşların haberi olmadan gerçekleşmiş olan bu işlemlerden dolayı bankalar sorumluluk almaktan kaçınıyor.

Dünya genelinde yaygınlaşan ve siber suç unsuru haline gelen bu saldırılar için uzmanlar, bankaların güvenlik önlemlerini artırmasını ve vatandaşların bu konuda bilinçlenmesinin acil ve gerekli olduğunu vurguluyor.

Hacker’lar güvenilir görünen sahte e-postalar, SMS’ler veya sosyal medya mesajlarıyla vatandaşlardan kişisel bilgileri, şifreleri veya kredi kartı bilgilerini elde etmeye çalışıyor. “Hesabınız tehlikede, hemen giriş yapın!” gibi cümleler kurarak vatandaşı panikletip sahte bir web sitesine yönlendiriyorlar. Vatandaş da heyecanla farkında olmadan bilgilerini siber saldırganlara veriyor.

Kötü amaçla kullanılan yazılımlar da başka bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor.

Hacker’lar, fark edilmeden vatandaşın cihazına yüklenen zararlı yazılımlarla şifreleri kırabilir, ekran görüntüleri alabilir ya da bankacılık işlemlerini izleyebilir.

Siz uyurken banka hesabınız boşaltılabilir

İnternet bankacılığının oldukça sık kullanıldığı günümüzde, siber dolandırıcılık olaylarına bir yenisi daha eklendi. Son zamanlarda özel bir bankanın müşterilerinin hesaplarından gece geç saatlerde şifresiz para çekimi yapıldığı iddia edildi. Bu durum bankanın müşterilerinde endişe yarattı.

Siber dolandırıcılar tehlike saçıyor…!

Artış gösteren siber saldırılar mobil bankayı yoğun kullanan vatandaşları korkutmuyor değil. Uzmanlar ve bankalar da vatandaşları bu konuda sıklıkla uyarıyor.

Siber dolandırıcılar, vatandaşları genellikle derin uykuda hedef alıyor ve gece saatlerinde kredi çekme veya havale işlemlerini yapıyor. Vatandaşların özellikle gece saatlerindeki işlemler için dikkatli olması ve hesaplarını sıklıkla takip etmesi uzmanlar tarafından da öneriliyor.

Cebinize gelen kod, hayatınızı da kodlamasın…!

Siber saldırganlar, bilinen bankaların sitelerini birebir kopyalayarak vatandaşların tüm bilgilerini alıyor.

Cebinize gelen mesajdaki kod ile tüm işlemleri yapıyorlar. Gelen ödeme kodunu dolandırıcılara verince vatandaşın adına para çekimi ve kredi alımına kadar birçok işlemi gerçekleştiriyorlar.

Uzmanlar, vatandaşların güvenli sitelere girmesi gerektiği ve cihazlarına mutlaka antivirüs yazılımı yüklemeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Mail adreslerine gelen linklere ve iletilere de dikkat edilmesinin önemine değiniyor.

Banka hesabınızın boşaltılmaması için almanız gereken tedbirler

Alışverişten eğitime, iletişimden eğlenceye, ekonomiden iş yaşamına kadar pek çok alanda internetten destek alıyoruz ve zamandan tasarruf ediyoruz. Ancak internet, sadece iyi ve faydalı amaçlar için kullanılmıyor. Kişisel güvenliğimizi tehdit eden internet dolandırıcılığı, vatandaşların maddi ve manevi anlamda zarar görmesine de neden oluyor

Peki bu olay vatandaşın başına nasıl gelir?

Siber dolandırıcılar, gerçek gibi görünen fakat sahte bir internet sitesi yaratıyorlar.

Ödemelerinizi, doğrudan banka hesaplarınıza gönderiyor ve işlemi yapmanızı istiyorlar.

Bir başka husus, kart bilgilerinizi isteyip ödeme yapmanızı istiyorlar fakat kart bilgilerinizi ele geçirerek sizin mağdur olmanıza sebep oluyorlar.

İnternet dolandırıcılığına karşı nasıl önlem alınabilir?

Günümüzde birçok uygulama ve yöntemle online hizmetlerden yararlanan vatandaşlardan maddi ve manevi şekilde yararlanmayı hedefleyen internet dolandırıcılığı farklı türlerde karşımıza çıkıyor.

Bu dolandırıcılığa karşı kimlik doğrulama yönteminin oldukça önemli olduğunu belirten uzmanlar:

Mobil bankacılık uygulamasında vatandaşlar giriş yaptığında doğrulama kodu gibi ekstra güvenlik adımı kullanılmasını,

Güvenli olmayan mobil uygulamaların indirilmesinden kaçınılmasını,

Güvenli antivirüs yazılımların kullanılmasını,

Vatandaşların işletim sistemi ve mobil uygulamalarını sürekli güncel tutması noktasında uyarıyor.

Günümüzde covid sonrası hibrit çalışma ortamının yaygınlaşmasıyla birlikte vatandaşlar kafelerde ya da ortak alanlarda çalışabiliyor fakat bu ortamlarda bankacılık işlemlerini yapmak riskli olabilir.

Vatandaşların çalıştığı ortamlarda Wi-Fi ağlarının güvenli olmasına dikkat etmesi önemli. Güvenliği zayıf Wi-Fi ağına bağlanan vatandaşın, bu ağ üzerinden birçok verisini izleyebilen hackerler şifrelerine ulaşabilirler. Şifrelerin kolay tahmin edilecek türde olmaması, doğum günü, ayı ve tarihi içermeyen ve şifrelerin periyodik olarak değiştirilmesi, aynı şifrenin başka platformlarda kullanılmaması da basit ve güvenli önlemler olabiliyor.

Ekstra güvenlik önlemleri, özellikle biyometrik doğrulama yöntemleri olan parmak izi, yüz ve ses tanıma gibi teknolojiler bu tip saldırıların önüne geçiyor.

Mobil bankacılık uygulamasına dikkat…!

Dijital dünyada hızla gelişen teknolojiler sonucu siber saldırıların finans alanında yoğunlaşması da göze çarpıyor.

Mobil banka uygulamalarının telefon üzerinden kullanımıyla vatandaşların bir takım bilgileri de ele geçirilebiliyor.

Vatandaşın kendi güvenliğini sağlaması ve mağduriyet yaşamaması için öncelikle dikkatli olması gerekiyor.

Banka hesabınız boşaltılınca yapmanız gerekenler

Son zamanlarda siber saldırganlar tarafından vatandaşların bir sabah uyandıklarında banka hesaplarının boşaltıldığı haberleriyle karşılaşıyoruz.

Gece geç saatlerde vatandaşların hesaplarından onay kodu ya da bildirim gelmeden kredi çekilmiş oluyor.

Mobil bankacılık uygulamalarına giren siber saldırganlar vatandaşlar adına kredi çekiyor ve bu tutarları kendi hesaplarına aktarıyorlar.

Mağdurlar ise bir lirasını bile kullanmadığı krediyi ödemek zorunda kalıyor. Banka müşterisi de soluğu savcılığın kapısında alıyor. Çekmediği kredinin taksitlerini ödemek zorunda kalıyor.

Mağdurların hesaplarından çekilen krediler 'Bankanın güvenlik açığı mı var?' sorusunu da beraberinde getiriyor.

Bu yaşanan olumsuzluklara karşı Tüketici Mahkemesi’ne başvuran vatandaşlara mağduriyetini giderecek kararlar da çıkıyor.

Bankanın güvenliğe yönelik tüm tedbirleri alması gerekiyor.

İnternet bankacılığı üzerinden dolandırılmada bankanın sorumluluğu var mı?

Bankacılık uygulamaları, vatandaşların yatırımlarını güvenli bir şekilde emanet ettikleri sistemler olarak biliniyor.

Bankaların, kişi veya kurumların haklarını korumak için tüm tedbirleri alması gerekiyor.

Bankalar, bu dolandırıcılık işlemlerine karşı yapay zekâ uygulamalarını kullanabilmelidir. Hiçbir işlem yapmayan vatandaş adına havale işlemini veya kredi çekme işlemini şüpheli işlem olarak belirleyip hesaba bloke koyabilmelidir.