‘Cer’de 250 milyon doları yakaladı, 7 milyar liralık yatırımla yola devam ediyor

HAKAN Güldağ, Şeref Oğuz, Didem Eryar Ünlü, Servet Yıldırım, Handan Sema Ceylan ve Sadi Özdemir’le birlikte Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı ile buluşmak üzere “Cer İstanbul”a giderken 11 Kasım 2018 tarihli yazıma baktım:

· Cer Atölyelerinde 10 bin metrekare eksik imar kullanıyor…

Kabadayı, 2018 yılı Kasım ayı başlarında Yedikule Hisarı’nın yanıbaşındaki alanı göstermişti:

- Bu mekanda gördüğünüz eski binalar, 1871 yılından itibaren Yedikule Demiryolu tesisleri olarak kullanılmış. Burada demiryolu araçlarının bakım ve onarımı yapılmış, “Cer Atölyeleri” olarak adlandırılmış.

Projenin ayrıntılarını şöyle aktarmıştı:

- 5’i eski eserlerin restorasyonu 5’i de yeni olmak üzere 10 blok yapacağız. Yükseklik zemin artı 3 katı geçmeyecek. Burada butik otel, müze, apart ünite ve konut olacak. 1453 metrelik rayları koruyarak peyzaj alanı yapacağız.

Şu noktanın altını çizmişti:

- Burada imar hakkımızdan 10 bin metrekaresini eksik kullanıyoruz. 31 bin metrekarelik özel peyzaj tasarımlı alanımız olacak.

“Cer İstanbul”daki buluşmamızda Kabadayı’ya yatırım maliyetini sorduk, yanıtladı:

- “Cer İstanbul”a yaptığımız yatırım 140 milyon doları buldu.

Projenin Emlak Konut’la hasılat paylaşımı modeline dayandığını bildirdi:

- Yerleşim başlasa da projemizin devam eden bölümleri var.

Ege Yapı’nın devam eden ve önümüzdeki dönem için planladığı projelerle ilgili şu veriyi paylaştı:

- 750 bin metrekarelik planlanan ve devam eden projemiz var. Bunların 250 bin metrekaresi devam edenlerden oluşuyor.

Önümüzdeki dönemde projelerine 7 milyar liralık yatırım öngördüklerini kaydetti:

- Urla’da (İzmir) iki proje yapacağız. Çekmeköy’de bir projemiz var. İzmir Alsancak, Dikili, Ispartakule, Hasköy, Esenyurt, projelerimizin adreslerinden bazıları. Bu projeler genelde konut, bir de otelden oluşacak.

Kağıthane’de bir kentsel dönüşüm projesine girdiklerine değindi:

- Kentsel dönüşüm projeleri genelde ağır yürüyor. Biz şu anda hızlı yol alıyoruz.

İstanbul’daki gayrimenkul pazarıyla ilgili şu benzetmeyi yaptı:

- İstanbul’da bir elmas var. Siliyorsun, temizliyorsun, bambaşka bir şey çıkıyor ortaya. Bir Hazine gibi…

Gayrimenkul sektörü, bir yandan İstanbul’da “elmas” gibi olan projeleri sürdürse, diğer taraftan belediyeler ve Çevre Bakanlığı desteğiyle kentsel dönüşümü hızlandırsa iyi olur değil mi?

Türkiye’nin önde gelen jeologlarından Prof. Naci Görür, sürekli uyarıyor, beklenen İstanbul depremi için son 5 yılın içinde olduğumuzun altını çiziyor.

Bu durumda artık herkesin elini çabuk tutması gerekiyor.

7.5 milyar dolarlık dış ticarete hizmet verdi 65 milyon doları buldu

ASSET Global Logistics Yönetim Kurulu Başkanvekili Uğur Tekin ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Uzun geçenlerde gazeteye uğradı, Hakan Güldağ ve Ferhat Polat’la birlikte sohbet ettik.

Uğur Tekin, abisi Oğuz Tekin’in temellerini attığı şirketin ilk aşamada gümrük müşavirliği ile yola çıktığını belirtti:

- Şirketimiz 2003’te kuruldu. Gümrük müşavirliği ülkemiz dış ticaretine hizmet işleri arasında önemli yer alıyor. Daha sonra yine dış ticarete hizmette önemli rol oynayan lojistik tarafına da yöneldik. Şimdi iki alanda birden güçlü şekilde yerimizi almış durumdayız.

Uğur Tekin - Fatih Uzun

Fatih Uzun araya girdi:

- Ben eski gümrük müfettişiyim. Yani, kamuda çalışıyordum. Asset Global Logistics’de göreve 2.5 ay önce başladım.

Uğur Tekin, önde gelen yerli ve yabancı şirketlerin müşterileri arasında yer aldığını bildirdi:

- Gümrükleme tarafında ilk 5’e girme hedefimiz var. Lojistikte de ekspres kurye üzerine ciddi yatırımlar yapmaya başladık.

Bu noktada 7 yaşındaki oğlunun yaptığı işlemlerin lojistik tarafına bakış açısını değiştirdiğini kaydetti:

- 7 yaşındaki oğlum bir gün dünyanın önde gelen online alışveriş sitelerinden birinden telefon siparişi verdi. 7 yaşındaki bir çocuğun oralarda işlem yapabilmesi benim kimyamı değiştirdi.

Lojistikte hava yolunu da iyi kullandıklarına işaret etti:

- IATA’da hava kargo sıralamasında ilk 23’te yer alıyoruz. Hedefimiz ilk 10’a girmek. Bu hedefe 1-2 yılda ulaşabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Köln’de (Almanya) 5 bin metrekarelik depo alanı bulunan bir operasyon merkezi kurduklarını aktardı:

- Avrupa ülkelerine dağıtımı oradan yapıyoruz. İstanbul’da da Yenibosna ve Tuzla’da depolarımız hizmet veriyor.

Türkiye’nin ilk 500 ihracatçısından 45’inin hizmet verdikleri şirketler arasında yer aldığını aktarınca içinde yer aldıkları dış ticaret işlemlerinin boyutunu merak ettik, paylaştı:

- Geçen yıl 7.5 milyar dolarlık dış ticaret işlemi bizden geçmiş oldu. İthalat ve ihracat işlemlerinin payı yarı yarıyadır. Yani, yüzde 50’si ihracat, yüzde 50’si ithalat şeklinde seyretti.

Şirketlerinin toplam cirosunu sorduk, yanıtladı:

- Geçen yılki ciromuz 65 milyon dolar dolayında gerçekleşti. Bu yıl 100 milyon doları yakalayacağımızı öngörüyoruz.

7.5 milyar dolarlık dış ticaret işleminin içinde yer almak, yıllık 100 milyon dolar ciroya doğru yol almak, Asset Global Logistics’in iddiasını ortaya koyuyor…

18 yaşına yeni giren 50 bin genç için listelerle oynamak ne kadar doğru

İLÇE ve il seçim kurullarında yıllarca görev yapmış bir hukukçu aradı:

- Seçmen listelerine yeni eklemeler ve çıkarmalar yapılıyor. 14 Mayıs 2023’ten sonra 18 yaşına girenler listelere ekleniyor. Ayrıca vefat edenler de listeden çıkarılıyor. Bu mevcut mevzuata uygun değil.

Seçmen listelerinin 14 Mayıs’tan önce kesinleştiğini belirtti:

- Biliyorsunuz seçmen listeleri 14 Mayıs’tan önceki süreçte askıya çıkarıldı. İtirazlara göre düzeltmeler yapıldı. Bu seçim için yapılan düzenlemede, “Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa listeler elden geçirilebilir” gibi bir madde yer almıyor.

Ardından ekledi:

- Yeni 18 yaşına giren 50 bine yakın genç listelere ekleniyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bu uygulamayı mevzuat dışı yapıyor. Mevzuata önceden konulmuş olsa elbette yapabilirlerdi.

50 bin genç ikinci turda oy kullansın diye seçmen listeleriyle mevzuata uygun olmayan şekilde oynamanın ne gereği vardı?