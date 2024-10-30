Çipin yoksa üretimde çapın yok

İnsanın tercihi ne ise kaderi de öyle şekilleniyor. Kader gayrete âşıktır ve gayretine ve hayretine dikkat etmeli insan… Hayata baktığın pencere, seni ona taşıyacak yolu da şekillendiriyor. Misal hayata beton gözlüğüyle bakarsan, çipine dahi betonun bileşenlerinden “çakıl” adını koyarsın…

Gayret ve hayret… Bir zamanlar hayretimiz; Güney Kore mucizene dairdi. 50 yıl önce başlangıç çizgimiz fert başına 400 $ idi. Onlar 50 bin $’a ulaşırken biz 8 bin $’da patinaj edip durduk. Sormadık ki Güney Kore’yi mucizesine taşıyan neydi ve hangi tercihleri, hayretleri ve gayretleri vardı…

GÜNEY KORE ÇİP TERCİH ETTİ BİZ BETON…

Aslında dünü eşelemeye gerek yok. Güncel örneği çip üzerinden verelim; Güney Kore, çip üreticilerini desteklemek için vergi muafiyeti planlıyor. Çip geliştireceklere destek için 3,6 trilyon Won (2,8 milyar $) vergi gelirinden vazgeçiyor. Yeter ki çip yarışında dünyanın gerisine düşmeyelim diye…

Peki, biz ne yapıyoruz dersiniz? Varsa yoksa seçim ekonomisi için kitlelere ulufe dağıtmak, tabansız müjdelerle gelecek umudu pompalamak, KKM, döviz, faiz, enflasyonla boğuşmak… Çip, uzay, robot gibi yarının işleriyle uğraşanları küçümsemek, bunları merak edenleri yurtdışına kaptırmak…

İKİ SORU İKİ CEVAP / Stratejiye dair…

Peki, bizim merakımız neye?

Felix’i hatırlıyorum. 42 bin metreden dünyaya atlayan adam… Dünya nefesini tutup izlerken bizler sosyal medyada onunla dalgamızı geçiyorduk. Dahası; Cern’de “Tanrı Parçacığı Hadron Çarpışması” deneyi yayınlanırken bizler Seda Sayan ile Erol Köse parçacığının çarpışması magazinindeydik.

Meraksızlığın faturası nedir?

Felix’in ekibi, kilosu 5 $’dan ihracat yapabilirken biz 1,4 $’da kalıverdik. Cern ekibi uzayda madenciliği, kolonileşmeyi tartışırken bizler erken seçimde hangi yandaşa ne aktaracağımızın derdindeyiz. Merakın ne ise hayretin neye ise kaderin o vadide şekilleniyor, başka yerde değil…

not/HİT-30 PROJESİYLE YAKINLARINA KAYNAK AKTARMAZLAR UMARIM

Çip neden önemli? Çünkü eşyalar akıllanıyor. Çünkü çaydanlık dahi çipleniyor. Çünkü çip yoksa üretemiyorsun, aracını eksik özelliklerle satışa koyuyorsun. Çünkü savunma sanayiinde kendi çipin yoksa yaptığın akıllı silah senin sözünü dinlemeyebiliyor.

Şu anda dünyanın en pahalı şirketinin Nvidia olması, tesadüf müdür? Neden tüm dünya çip çağında kendisine yer tutmak için çırpınır? Bizim ilgi alanlarımıza bakıyorum, betondan kafasını kaldırıp ileri teknolojiye ilgi duyanların desteklenmediğini aksine küçümsenip, kösteklendiğine tanık oluyorum.

Çip ambargosu, yakın geleceğin en büyük silahlarından biri olacak. Bir ülkede yarı iletken teknolojisi yoksa o ülkedeki akıllı üretim sürdürülebilir değildir. Zira 2030’da dünyada 8,5 milyarı insan olmak üzere 30 milyar “akıllı şey” olacak ve her biri çip taşıyacak.

Çip yerine betona odaklanırsan betonun olur. Çipe odaklanırsan da akıllı şeyler üretir, savunmanı ele güne teslim etmez, katma değerini arttırır, zengin ülkeler arasında yerini alırsın. Çip işinde çakıldan ötesini görmek, bu açıdan hayati önem taşıyor. Çipsizlik, üretimde çapsızlıktır.

Şu anda hükümetin HIT-30 diye tanıttığı ileri teknoloji hamlesi, ülkem için umut olabilir. Şayet bu 30 milyar $ kendi yandaşlarına aktarılmayacak ve yöneten kadroların yakınlarınca paylaşılmayacaksa…