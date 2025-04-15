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Zonguldak’ın zekâ atılımı

Şeref OĞUZ
Şeref OĞUZ ÖNERİ - YORUM

Yeniden Büyük Zonguldak için düzenlenen ekonomi zirvesinde, kentin imkân setinin zeka ekonomisi nimetleriyle buluşması gerekiyor. Zonguldak kent aklı da buna hazır görünüyor

Zonguldak Ekonomi Zirvesi’ndeyiz. Kömürü ile ülkeye damga vuran ve bir zamanlar ülkenin 5’inci büyük kenti iken şimdilerde 28’inci sıraya düşmüş durumda. “Yeniden Büyük Zonguldak” için kolları sıvayan kentin aklı, bu zirve ile “Emeğin başkenti idi emeklilerin başkenti oldu” algısını silmek istiyor.

Belediye Başkanı Tahsin Erdem; bir fırsat penceresi sunuyor katılımcılara; “Büyük başarılar ve yeni bir öykü yaratmak için illa ki büyük kent olmak gerekmiyor, vizyon koyan ve bunun için gayret gösterenler de pekala başarılı olabilir” diyor. Bu; geleceğin imkânlarının yükünü sırtlamakla başarılır.

GSMH zararlısı olmayacağız

Kentin milletvekillerinden Eylem Ertuğrul, bir zamanların gözde kenti Zonguldak’ı şimdilerde “GSMH zararlısı” haline getirenin, madene ve enerjiye sıkışıp kalması ve kendini yenileyememesi olduğu kanaatinde. “Yiğit, düştüğü yerden kalkar” ve kalkmalı da. Zira Zonguldak bu imkân setine sahip…

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, ekonomi tarihimizde önemli yeri olan Zonguldak’ın “Amele Birliği” ile ilk sosyal güvenlik oluşumuna dikkat çekiyor; “1 milyar 350 milyon $’lık ihracatıyla bu kent, yeniden büyük olmayı başaracak zira geçmişte bunu yapmıştı ve yeniden yapabilecek enerjiye sahip.”

İKİ SORU İKİ CEVAP /Zonguldak’a dair

Peki ya tarım?

Tarım yazarımız Ali Ekber Yıldırım’ın yönettiği panelde kentin tarıma dair kapasitesi ve imkânları masaya yatırıldı. Bilgi toplumunda da insanlar acıkacak. Yapay zekâ ile donatılmış da olsa çocuklarımızın iştahı, bizden daha az olmayacak. Kısaca Zonguldak tarım kartını kullanmak zorunda.

Kentin çıkış yolu?

Elbette kent aklının bütünleşik projelerde işbirliğiyle mümkün… Zirvede fark ettiğim şu oldu. Kent eşrafı, valisibelediye başkanıüniversitesi ve sanayiticaret erbabı ile aynı sayfadan konuşmaya başlamış. Sanki birbirinin devamı niteliğinde, daha zengin ve müreffeh bir Zonguldak ittifakı var.

 

not/ Yapay zekâ toplantilarda fark yaratiyor

Zirve’nin ilk gününde Hakan GüldağAli Ekber YıldırımFatih Özatay ile birlikte panelleri yönettik. Bugün de Vahap Munyar görev alacak. Ayrıca Handan CeylanÖmer Faruk ÇiftçiMecit Yılmaz ve Fikret Yazıcı ve Barış Sedef bu zirveyi kamuoyuna aktarmak için görev aldılar.

İş insanları buluşmalarını, yapay zekâ düzenliyor. En uygun eşleşme hedefleniyorsa, yığınca parametre ile doğru randevu son derece önemlidir. Yapay zekâ da tam bunu yapıyor. İş bağlamak isteyen, doğru partneri arayan, YZ sayesinde verimli ve hedef odaklı toplantılar gerçekleştirebiliyor.

Yapay zekâ destekli 12’nci buluşma olan Zonguldak Ekonomi Zirvesi’nde dikkat çeken bir başka unsur, her toplantının daha da verimli hale gelmesi… Bunu, öğrenen yapay zekâ ile sağlamışlar. Üretken yapay zekâ uygulamaları için örnek gösterilecek bir yaklaşım bu ve herkese öneriyorum.

Gerçi yapay zekâdan önce de eşleştirme yazılımları kullanılıyordu. Ancak yapay zekânın farkı, zamanı etkin kullanma ve en uygun partneri bulmada, öğrenebilen yapısında…

 

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