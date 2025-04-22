Sizin YZ Turing Testini geçer mi?

Şayet yapay zeka, insan ile denk hale gelebilmişse makine ve insan rekabet yerine işbirliğine gidebilir. İşletmeler; karar kadrolarını YZ yetenekleriyle güçlendirip nitelikli sonuçlar elde edebilir.

Geçenlerde yapay zekânın Turing Testi’ni geçtiğini öğrendik. OpenAI tarafından geliştirilen GPT-4.5 ve Meta’nın LLaMa-3.1 modelleri, YZ’nin gelişim düzeyini belirlemek için kullanılan Turing Testini başarıyla geçerek insanlardan ayırt edilemez hale geldi. Yapay zekâ sürecinde bir dönüm noktası...

Kendi Turing testini yap

Bugünleşme, yalnızca yapay zekânın teknik kapasitesini değil, aynı zamanda insan-makine etkileşiminde insan bir özne mi başladığını da işaret ediyor.

Turing testinin anlamı, bizler için düşünce biçimi hakkında ipuçları taşıyor. YZ’nin verdiği yanıtları doğru sanıp birikimi olup olmadığınıdır. Netice; düşünebiliyormuş.

Şu anda her birimizin gündeminde YZ var. Genelde YZ’ye basit sorular sormakla meşgulüz. Ancak bazı vizyoner işletmelerimiz bu işi ciddiye alıyor ve karar süreçlerinde, özellikle üretken yapay zekâ kullanımına önem veriyor. Fakat bir işletme, YZ’ye ne kadar hazır? Bunu test etmenin de yolları var.

Patronlara önerim; kendi YZ takımınızı kurmanız ve sizin de Turing Testi uygulamanızdır. Üst düzey karar vericileriniz ile YZ’nizi aynı anda sınava tabi tutun. YZ’nizin verdiği cevapları, sizin ekipten sandığınız sonuçlar birbiriy­ le örtüşüyorsa; sizin YZ’niz Turing Testinden geçmiş demektir.

not/ Kamu yönetiminde yapay zeka kullanımı nasıl olacak?

Yapay zekâ çağında kamu yönetiminde bu teknolojileri yetkin ve etkin kullanılması gerekiyor. Şimdilik yapabildiğimiz, Maliye denetimlerinde YZ kullanarak daha fazla vergi toplamak, mükellefe daha sinsi pusular kurmak ve gelirleri artırmak yönünde… Kısaca YZ, cebimize dadanan bir yazılım gibi...

Ancak YZ’yi vatandaşa hizmette daha kaliteli hale getirmek, ekonomiyi daha akıllı yönetmek söz konusu olduğunda sınıfta kalıyoruz. Bu alanlarda dijital dönüşüm hamlelerinin içinde YZ ile YZ’le vereceği ara sıra doz kadar söz söyleniyor.

Siyasetin veya bir iblis karakterinin elinde YZ ve aracılığı sorunlar yaratabilir.

Misal Merkez Bankası’nın Para Politika Kurulu toplantısında, faiz karar alınırken, ekonominin tüm faktörleri baz alınarak bir yapay zekâ tarafından bu kararın oluşturulması ihtimali uzak değil. Örneğin, “sadece MB üyeleri, kahve içse de şu karar yeterli” yap­ sın YZ diyebilir.

İKİ SORU İKİ CEVAP/ Turing Testine dair…

● Turing Testi nedir?

Enigma’nın şifre kırıcısı Alan Turing, 1950’de bir makinenin zekâ düzeyini ölçmek amacıyla bir test önerdi.

Bir insanın, karşısındaki konuşma partnerinin insan mı yoksa makine mi olduğunu ayırt edememesi temel prensip. Eğer bir YZ, insanı kandırabilecek düzeyde ise testten geçmiş sayılıyor.

● İşletmeye faydası?

Organik zekâlar tarafından yönetilen işletme eğer kullandığı yapay zekâ ile aynı düzeye gelebilmiş süreçlerinde gerçekten zekâ kullanıyor demektir.

İnsan yönünden YZ destekli kararlar; iş, iletişim, ilişki ve bilgi süreçlerinde adaptasyon yetisi gelişmiş sayılır. Akıl yönünden, akıllı yapay zekâ ittifakı…