Ciroda tarımın payı yüzde 77’yi buldu, yeşil mercimekte de yerli ürün stratejisi geliştirdi

Ekonomide daralmanın etkisiyle artan konkordatolar, ihracatçıların kur sancısı, işsizliğin artışa geçtiği haberleri arasında bir başlık dikkatimi çekti:

- Migros’tan yerli yeşil mercimek üretim atağı…

Haberi okuyunca biraz daha detaylı bilgi almak üzere Migros Kurumsal İletişim Grup Direktörü ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Ahu Başkut Alyanak’ı aradım. “Yerel Kalkınma Projesi” kapsamında geçen hafta Kayseri’de yaptıkları etkinlikten söz edip, Migros’ta tarım ürünlerinin payı üzerinde durdu:

- Migros’un cirosunun yüzde 77’si tarıma dayalı ürünlerden oluşuyor. Ülkemizin dört bir yanında 23 bin 500 tedarikçi, çiftçi ve üretici ile çalışıyoruz.

Türkiye’nin en çok meyve-sebze alımı yapan perakendecisi olduklarını belirtti:

- Yıllık 500 bin tonluk alım gerçekleştiriyoruz.

Bu alımlar sırasında küçük üreticiler, yerel yönetimler, kooperatifler ve birliklerle çalıştıklarını bildirdi:

- Sözleşmeli tarım modeli ile üretimlerinin devamlılığına “garantör” olmaya çalışıyoruz. Çiftçiye standartlarımıza uygun üretim yapmaları için destek ve eğitimler veriyor, ürünlerini ülkemizin dört bir yanındaki mağazalarımızda satışa sunuyoruz.

Türkiye’deki 373 adet coğrafi işaretli ürünlerin önemli bir kısmının mağazalarında yer aldığını kaydedip ekledi:

- Tarladaki kayıpların azalması, gıda güvenliği eğitimleri, dikim, hasat, paketleme, lojistik, finansman gibi pek çok konuda üreticilere destek sağlıyoruz.

“Yerel Kalkınma Projesi”ne değinip, bu konudaki iddialarını ortaya koydu:

- “Yerel Kalkınma” ile bir taraftan çiftçinin emeğinin karşılığını almasına, diğer taraftan tüketicilerin uygun fiyatlı gıdalara erişimini sağlamaya gayret ediyoruz.

Hem lojistik maliyetlerini azaltmak hem de karbon ayak izlerini düşürmek için oluşturdukları ağa işaret etti:

- Ülkemiz genelinde 34 dağıtım merkezimiz, 10 meyve sebze üretimi ve paketleme tesisimiz, 90 bin ton kapasiteli 2 kırmızı et üretim tesisimiz faaliyet gösteriyor.

Ardından “yerli yeşil mercimek” projesinin detaylarına girdi:

- Kayseri Valiliği ve Migros güç birliğinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kayseri Şeker desteğiyle kentte ve bölgede yerli yeşil mercimek üretimine ivme kazandırdık.

Proje kapsamında Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün üreticilere yüzde 50’si hibe olmak üzere 38 bin kilo yerli çeşit yeşil mercimek sertifikalı tohumlar dağıttığını vurguladı:

- Migros, alım garantisi, lojistik ve paketleme desteği sağladı. 2024 yılı için Kayseri’de 4 bin dekar, Kayseri Şeker’in üretim yaptırdığı komşu illerde 6 bin dekar olmak üzere toplam 10 bin dekar alanda mercimek ekimi gerçekleştirildi.

Kayseri Şeker’in projedeki etkisini şu detayla anlattı:

- Alım garantisi ile şeker pancarı sıra arasına yeşil mercimek ekimi yapıldı.

Bu noktada Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in projeyle ilgili açıklamasını okudum:

- Tarımsal ürünlerde kendine yeten ülke olmamızın sürdürülebilirliği için yerli üreticinin, yerel ürünlerin desteklenmesini ve sözleşmeli tarımı önemsiyoruz.

- Somut ve sürdürülebilir projelerle su ve enerji kaynaklarının korunması, tarımın geleceği için yerel üretimin ve bilhassa “onarıcı tarım”ın desteklenmesi gerekiyor.

- Kurumlarımızın, üreticilerimizin, kooperatiflerimizin ve perakendecilerimizin bir araya gelerek hayata geçirdiği projeler bu bakımdan çok kıymetli.

- “Yerli Yeşil Mercimek” projesi, ilimizde yerel üretimde önemli bir ekonomik canlılık yaratacağı gibi diğer illerimize de başarılı bir örnek olacak.

- Dünyadaki en lezzetli ve kaliteli bakliyat ürünleri Anadolu’da yetişiyor. Türkiye’de dünyanın en verimli toprakları ve modern bakliyat işleme tesisleri bulunuyor.

ï Kayserimiz, ekili arazi büyüklüğü bakımından Türkiye’de 6’ncı, tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretiminde de 5’inci sırada yer alıyor.

- İlimizin kuru fasulye ve nohutta olduğu gibi yerli yeşil mercimek üretiminde de önemli bir merkez olacağına inanıyoruz.

Cirosunun yüzde 77’sini oluşturması, Migros için tarımın anlamının büyüklüğünü ortaya koyuyor.

“İyi Tarım” projesiyle sebze-meyve üretiminde, kendi raflarına koyduğu ürünlerle önemli bir aşamaya geçen Migros, “yerel kalkınma projesi”yle de etkisini gösterecek gibi görünüyor…

Hedefimiz yerli bakliyat ürünlerini çoğaltmak

Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, Anadolu’nun bereketli topraklarının bitkisel protein açısından zengin ve besleyici değeri yüksek yeşil mercimeğin üretimini canlandırmak için örnek bir proje hayata geçirdiklerini belirtti:

- Bu stratejik işbirliği ile Türkiye’de her tencereye yerli yeşil mercimek girecek.

Projenin “onarıcı tarım” yönüne işaret etti:

- Bu proje, “onarıcı tarım” uygulamaları ile sürdürülebilirliğe de katkı sağlıyor. Karbon ayak izini düşürüyor, su tasarrufu sağlıyor. Ayrıca biyolojik çeşitliliği koruyor.

Projeye Kayseri’deki çiftçilere verilen eğitimlerle başladıklarını vurguladı:

- Gıda güvenliği, kalite, ambalajlama, finansman, pazarlama, lojistik gibi pek çok konuda elimizi taşın altına koyduk.

Hedeflerini paylaştı:

- Önümüzdeki dönemde hedefimiz, yerli bakliyat ürünlerinin üretimini memleketimizin bereketli topraklarında çoğaltmak.

Aynı tarladan birden fazla ürün alınıyor, toprak yapısı iyileşiyor

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “yerli yeşil mercimek” projesini şöyle değerlendirdi:

- Kayseri Şeker ve Migros işbirliği ile üretim çeşitliliği ve toprak verimliliğini artırmak amacıyla, tarım parsellerinde “birlikte yetiştiricilik” modeli ile Ar-Ge çalışmaları yürütüyoruz.

- Şeker pancarı sıra arasına yeşil mercimek ekimini teşvik ederek, toprak yapısının iyileştirilmesini, aynı tarladan birden fazla ürün elde edilmesini ve yerel tarımda modern tekniklerin kullanımını teşvik eden sürdürülebilir bir tarım modeli amaçlıyoruz.

AB coğrafi işaretli tek balımız Bingöl’den

Migros Kurumsal İletişim Grup Direktörü ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Ahu Başkut Alyanak, “Yerel kalkınma atağı” kapsamındaki “Bingöl Balı”yla ilgili projeyi şöyle anlattı:

- Bingöl Üniversitesi ile ülkemizin Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaretli tek balı olan, ulusal coğrafi işaret de taşıyan Bingöl Balının iyi üretim uygulamaları kapsamında sürdürülebilir üretimi ve markalaşması için el ele verdik.

- Bugüne kadar yurt dışında yapılan balın doğrulama analizleri, bu işbirliği ile artık Bingöl Üniversitesi laboratuvarlarında gerçekleştiriliyor.

- Bingöl Balının iyi üretim uygulamaları çerçevesinde her aşaması kontrol edilirken, arıcılar da aldıkları eğitimlerle belirli bir standardı oturttu.

- Alım garantimizle üreticiler emeğinin karşılığını almaya başladı, üretimde devamlılık sağlandı.

Adana’da yerli susam için kadınlarla kol kola girdi

Migros Kurumsal İletişim Grup Direktörü ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Ahu Başkut Alyanak, “yerli susam” projesiyle ilgili şu bilgileri verdi:

- Yerli susam üretiminde artış sağlamak ve yerel tarımı desteklemek için ilk aşamada Adana’da sözleşmeli tarım modeliyle yüzde 90’ı kadın üreticiler olmak üzere 390 dekar alanda susam ekimi gerçekleştirildi.

- Çukurova bölgesinde yapılan mısır ekiminin ardından boş kalan arazilerin etkin kullanımı için susam üretimini teşvik etmemizle birlikte, yıl boyunca sürekli bir üretim döngüsünün oluşmasına katkı sağladık.

Fındık bahçesinde serbest gezen tavuklar 50 milyon yumurta veriyor

Migros Kurumsal İletişim Grup Direktörü ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Ahu Başkut Alyanak, Ordu’da hayata geçirdikleri yumurta projesini de özetledi:

- Ordu’da kurulan yumurta üssümüzde, daha önce çalışma hayatını hiç deneyimlememiş kadın üreticilerimize devamlı bir gelir kaynağı yarattık.

- Bölgedeki yerel yönetimin, kooperatiflerin, birliklerin çabaları ve bizim alım garantimizle proje büyüdü.

- Başta sadece 50 bin adet üretim vardı. Bugün, fındık ağaçlarının altında serbest gezen tavuklarla yılda 50 milyon adet yumurta ürettiriyor, mağazalarımızda satışa sunuyoruz.