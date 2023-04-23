Çocuklar için kodlama eğitiminin önemi…

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bütün çocuklarımıza kutlu olsun.

Bu bağlamda bugünkü yazımı çocuklarımızın ve ebeveynlerin bilgisine sunuyorum.

Kodlama, 21. yüzyıl öğrencileri olan ülkemizin geleceği çocuklarımız için temel bir yetenek olarak görülüyor. Kodlama bir başka ifade ile çocuklarımıza, geleceğe yapılan bir yatırım olarak görülmeli. Çocuklar, bir sorunu çözmek için net adımlar tanımlama yeteneği olan algoritmik düşünmeyi de öğrenir.

Algoritma kodlamanın başlangıç felsefesinde yer alır

Algoritma, herhangi bir sorunun çözülmesi ya da belirli bir amaca ulaşılması için adım adım takip edilecek bir yol tasarlanmasına verilen isimdir. Algoritma en kısa tanımıyla, bir işin hangi aşamalardan geçilerek yapılacağının tasarlanmasıdır. Bir programlama dili olmayan algoritma, programlama dillerine yol gösteren yöntemler dizisi olarak da bilinir.

Algoritma, her dilde yazılabilir ve uygulanabilir

Algoritmada, sonuca giden adımlar açık bir şekilde ifade edilir. Kodlama temel olarak bir dilden diğerine kod yazma işlemidir Kodlamanın temel amacı, insan ve makineler arasındaki iletişimi kolaylaştırmaktır. Kodlama, programlamaya başlamanın ilk adımıdır ve böylece kodlayıcılar programcılardan daha az uzmanlığa sahip olabilir.

Uzmanlar Kodlamayı öğrenmenin, Robotik bilimi ile tanışmanın ve ideal yaş aralığı ise 5 ve 10 yaşları olduğunu dile getirmekteler…

Çocuklar neden kodlama öğrenmeli?

Çocuklara kodlama öğretmek için pek çok neden vardır; bunlardan bazıları şunlardır;

- Bilgisayarları anlamak ve kodlamanın temellerini öğrenmek, çocukların işlerin nasıl yürüdüğünü anlamalarına yardımcı olur.

- Problem çözme yeteneği, genel olarak yaşamda faydalı olan bir özelliktir.

-Kodlamayı öğrenmek, çocuklara bu tür bir beceriyi gençken öğrenme şansı verir ve onlara yaşamları boyunca yardımcı olabilir.

- Kodlamayı öğrenmek çocuklara nasıl düşüneceklerini öğretir.

- Kodlama öğrenmek önemlidir; çünkü programlama yapmak çocuklara deney yapmayı öğretir ve onlara yaratıcı olmaları için güven verir.

Robotik kodlama

Genel tanımıyla robotik kodlama, makine ve kontrol sistemlerini, bilgisayar, elektronik ve uzay bilimlerinin tümünü kapsayan bir ortak çalışma alanında gerekli yazılım “kodları” ile makinelerin iletişiminin sağlanmasıdır. Yaratıcılığın bir yansıması olarak da bilinir.

Ortaya ürün çıkarmak elbette faydalıdır fakat ortaya çıkan ürün kadar, hayal etme ve tasarlama süreci de özellikle çocukların gelişimi için önemlidir. Tasarlamak, hayal etmek, çocukların dünyasını geliştirmesine faydalı olacaktır. Çocuklar, öğrenmeye büyüklere oranla çok daha fazla meyillidir. Bu yüzden robotik kodlama eğitimi küçük yaşlardan itibaren çocukların düşünce dünyasını geliştirmeyi, hayal dünyalarını da genişletmeyi hedefler.

Çocuklar için robotik kodlama, sorumluluk becerisi kazandırma konusunda da önemli rol oynar.

Tüm bunların yanı sıra robotik kodlama, geleceğin iş dünyasına da hazırlığın temelini oluşturmaktadır.

Robotik kodlama derslerinde genel olarak çocuklara verimlilik kazanmalarını sağlayacak eğitimler veriliyor.

Pratik beceri edinme, problem çözme, algoritmik düşünme, bilgisayar kullanımının ilerletilmesi amacıyla birçok ders içeriği bulunuyor.

Çocuklar İçin Robotik Kodlama Öğrenmenin Faydaları

- Herhangi bir olayın ya da durumun neden-sonuç ilişkisini doğru şekilde saptayabilme yeteneği kazandırır.

- Analitik düşünerek, problemleri en temele indirerek çözme yeteceği kazandırır.

- Makinelerin nasıl çalıştığını kavramaya yardımcı olur.

- Yönergelerin anlaşılması ve doğru şekilde uygulanması konusunda öğretici bir eğitimdir.

- Çocukların odaklanma ve dikkat geliştirme konusunda gelişmesini sağlar.

- Çocukların, sosyal ortamlara daha çabuk adapte olabilmesini ve ortak çalışma, iş birliği gibi becerilerini geliştirmesini sağlar.

- Farklı bakış açısı geliştirmelerine yardımcı olur.

- El ve göz koordinasyonlarını geliştirmelerini sağlar.

- Farklı gruplar ile bir araya gelen çocukların, güçlü ve zayıf oldukları yönleri anlamasına ve geliştirmesine katkı sağlar.

Sonuç olarak, Robotik kodlama eğitimi okul öncesi dönemden başlayıp üniversite eğitimine kadar uzanarak çocuklara ve öğrencilere çeşitli kazanımlar sunuyor.