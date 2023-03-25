Çok kanallı satış ve sanal gerçeklik

Zamanın ruhunda esen değişim rüzgarları insanların alışveriş davranışlarını da farklılaştırıyor; derinleştiriyor yeniliyor, sürekliliğini artırıyor. Marka bağımlılığını azaltıyor. Peki, teknolojik dünya bizlere neleri getiriyor ve sanal gerçeklik alışverişi hangi boyuta taşıyor?

Değişim, her zaman toplumsal ve bireysel düzeyde zorluklar getirmiştir. Ancak ayakta kalmak, bu zorluklara karşı direnmekle mümkün olmuştur. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir sözü de bunun yansıması. Bu yüzden, değişimi reddedenler, sonunda geriye düşmek zorunda kalırlar. Ayakta kalmak isteyenler, ayaklarındaki çizmeleri değiştirmekten korkmazlar

DEĞİŞEN TUTUM

İnsanlar artık yalnızca ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yapmıyorlar, aynı zamanda kendilerini ifade etmek, bir kimlik yaratmak istiyorlar. Peki bu değişim ve dönüşüme şirketler, markalar nasıl ayak uyduruyor? Tüketim kültürünün dışına çıkarak kendileri için özel bir alan açmak isteyen tüketiciye nasıl ulaşıyorlar?

BİR YÜZ BİN SÖZÜN YERİNE GEÇERSE

Gelin güzellik sektörüne bakalım; Birçok endüstride olduğu gibi güzellik endüstrisinde de konu Artırılmış Gerçeklik (AR) olduğunda tüketicinin alışveriş yolculuğu bambaşka bir boyut kazanabiliyor. Çin'de bulunan InTime alışveriş merkezlerinde tuvaletlerde bulunan makyaj deneme aynaları ile kadınlar, aynalar sayesinde farklı makyaj türlerini test edebiliyorlar. Ürünün beğenilmesi durumunda mobil bir QR kod kullanılarak, hemen yan tarafta duran makineden ürünü satın alabiliyorlar. Sephora tarafından hayata geçirilen Virtual Artist adlı uygulama; müşterilere sanal olarak makyaj deneme imkanı sağlarken, L'Oreal'in Makeup Genius uygulaması müşteri deneyimlerine hitap ediyor.

ModiFace'in kurucusu ve CEO'su Parham Aarabi, "100 ruj gölgeniz varsa, hepsini gerçek hayatta gerçekçi bir şekilde denemenin bir yolu yok" diyenler arasında. Ama AR'da hepsini yaklaşık bir dakika içinde deneyebilirsiniz.

YENİ BOYUT

Artırılmış gerçeklik veya sanal görüntüleri gerçek dünyanın canlı videosu üzerine yerleştiren bir teknoloji olan AR, yıllardır çocuk oyunları veya gerçek evinizdeki sanal mobilyaları yeniden düzenlemenizi sağlayan bir IKEA uygulaması gibi bir avuç mobil uygulamada mevcuttu.

Google ve Apple'ın akıllı telefon işletim sistemleri artık gelişmiş artırılmış gerçeklik araçları sunuyor ve en yeni telefonlar, birkaç yıl öncesine göre çok daha güçlü ön kameralara sahip. Uygulama yapımcıları, güzellik ürünlerinin gerçek hayattaki renklerini ve dokularını akıllı telefonunuzun ekranında belirenlerle eşleştirmek için de titiz bir çalışma yaptı.

ÇOK KANALLI SATIŞ: YAP LİSTESİ

Strateji belirlemeli: PLANLAYICI OL

Dijital varlık oluştur: YENİLİKÇİ OL

Mobil uygulama geliştir: KOLAY ERİŞİLEBİLİR OL

Sosyal medyada var ol: ETKİLEŞİMCİ OL

SEO uygulamaları yap: GÖRÜNÜRLÜK SAĞLA

Güvenlik önlemleri al: KORUYUCU OL

Müşteri verilerini koru: SAYGIN OL

Canlı destek sun: İLETİŞİMCİ OL

Farklı kanallar aç: ÇEŞİTLİ OL

Analitik verileri takip et: DEĞERLENDİRİCİ OL

SATIŞTA EN SIK YAPILAN HATALAR: YAPMA LİSTESİ

Kanallar arasında tutarsızlık yaratma,

Sosyal medya kanallarını yalnızca pazarlama amaçlı kullanma,

Müşteri desteğinde yetersiz kalma,

Ödeme işlemleri sırasında yaşadığı güvenlik açığı yaratma.

SEKTÖRDE AYAKTA KALMANIN 5 ANAHTARLARI

Ürünleri çeşitlendir: Farklı ürünler sunarak müşteri kitlenizi genişlet; VARYASYON ÜRET.

Müşteriyi analiz et: Müşteri davranışlarını analiz ederek alışveriş deneyimini kişiselleştir; KİŞİSELLEŞTİR.

Hızlı teslim et: Beklenenden hızlı teslimat hizmeti sun, memnuniyeti artır; HIZLI OL.

Canlı destek sun: Sorularını ve şikâyetlerini hızlı bir şekilde yanıtla; MÜŞTERİ ODAKLI OL.

Mobil uygulama geliştir: Kolayca erişilebilir bir mobil uygulama ile alışveriş deneyimini daha da pratik hale getir; MOBİL OL.

Çok Kanallı Müşteri Hizmetlerinin Durumu

Müşterilerin %42'si, samimi ve daha konuksever bir müşteri deneyimi sunulduğunda daha fazla ödemeye istekli.

Olumlu bir müşteri deneyimi verildiğinde, müşterilerin %72'si deneyimlerini altı veya daha fazla kişiyle paylaşıyor.

İyileştirilmiş Müşteri Deneyimi, şirket gelirini %15 oranında artırıyor.

Kötü bir müşteri deneyiminin ardından, tüketicilerin %89'a varan oranı bir rakibe geçiyor

Tüketicilerin %64'ü satın alırken müşteri deneyimini fiyattan daha önemli görüyor.

Müşterilerin %87'si, markaların kusursuz bir müşteri deneyimi sağlamak için daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini düşünüyor.

Olumlu sosyal müşteri hizmetleri deneyimi yaşayan müşterilerin, markayı başkalarına tavsiye etme olasılığı yaklaşık 3 kat daha fazladır.