Dassault Systèmes, Apple Vision Pro ile tasarım ve üretimde bir devrim başlatıyor

1981'den bu yana, geliştirdiği sanal sistemlerle tüm endüstrilere modelleme ve simülasyon programları sunan Dassault Systèmes, üç boyutlu tasarımlar yapmayı sağlayan 3DEXPERIENCE platformuyla öne çıkıyor.

3DEXPERIENCE platformunda oluşturulan ürünlerin, üretim tesislerinin, dağıtım kanallarının, hatta insan vücudundaki organların üç boyutlu modelleri sanal ikizler olarak adlandırılıyor. Bilgisayarlar ve yapay zeka aracılığıyla tasarlanan sanal ikizler, fiziksel mekanlarda ve insan bedenindeki karşılıklarını birebir yansıttığı için hata oranını azaltıyor ve çözümlerin verimliliğini en üst düzeye taşıyor.

Dassault Systèmes 350 bin müşteriye hizmet veriyor. Sürekli olarak yeni çözümler ve yeni işbirlikleriyle ilerleyen kuruluş, geçen hafta Apple’la birlikte geliştirdikleri yeni çözümleri duyurdu. Kuruluşun Kuzey Amerika’daki endüstriyel müşterilerine yönelik olarak Houston’da düzenlendiği yıllık etkinliği 3DEXPERIENCE Forum’unda tanıtılan bu yeni işbirliği teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Sanal İkiz Deneyimi'nin dünya lideri olan Dassault Systèmes, yeni "3DLive" visionOS uygulamasıyla sanal ikizlere yeni bir boyut kazandıracak. Apple Vision Pro’nun 3DEXPERIENCE platformuna entegre edilmesiyle oluşan 3D UNIV+RSES’ler gelişkin uzamsal deneyimler sunacak. Dassault Systèmes'in üretken yapay zeka deneyimleriyle birleşen uzamsal bilgi işlem sayesinde gerçek dünya ve sanal dünya tam anlamıyla bütünleşebilecek.

Bu devrim niteliğindeki deneyime erişmek için, kurumsal müşteriler yaz aylarından itibaren programı, Dassault Systèmes’in yeni 3DLive uygulamasını Apple Vision Pro için indirerek, süreçlerine dahil edebilecekler.

Sanal ikizler ekrandan fiziksel alana geçecek

3DLive ile 3DEXPERIENCE platformunda oluşturulan sanal ikizler kullanıcının fiziksel alanına girebilecek, gerçek zamanlı görselleştirme ve ekip iş birliği yapmaya olanak tanıyacak. Apple Vision Pro'nun gelişmiş kameraları, sensörleri ve izleme teknolojisi, sanal ikizlerin 3D UNIV+RSES içinde çevrelerindeki fiziksel dünya ile bilimsel doğrulukla etkileşimde bulunma imkanı sunacak.

Modelleme, simülasyon, üretim, eğitim ve işletme için geliştirilen yöntem, tüm sektörlerde ve rollerin değer kazanmasını sağlayacak. Müşterilerin 3D UNIV+RSES ve uzamsal bilgi işlemin potansiyelini kullanarak piyasa taleplerine hızlı bir şekilde uyum sağlamalarına, ürün kalitesini bilimsel olarak güvence altına almalarına, iş gücü eğitimini hızlandırmalarına, iş birliği yapmalarına ve bilgi paylaşmalarına imkan tanıyacak.

Yeni bir dünyada evrensel bir dil

Dassault Systèmes’in Kurumsal Strateji ve Platform Dönüşümü Genel Başkan Yardımcısı Elisa Prisner, Apple ile mühendislik iş birliklerinin, 3D UNIV+RSES’in gücünü ortaya çıkaran cesur bir ilerlemeyi temsil ettiğine dikkat çekiyor. “3D, gerçek ve sanalı birleştiren yeni bir dünyada evrensel bir dil haline geldi” diyen Prisner, “Bu, dünyayı temsil etme şeklimizin bir sonraki neslinin özüdür, 3D UNIV+RSES’in iş birliği yapma ve eğitim alanlarındaki yüksek potansiyeli müşteri tabanımız için benzersiz bir değer sunuyor.”yorumunu yapıyor.

Apple’ın Vision Products Group Başkan Yardımcısı Mike Rockwell, Apple Vision Pro’nun uzamsal bilgi işlemle yapılabileceklerin sınırlarını zorlamaya devam ettiğini ve önemli endüstrilerde insanların çalışma biçimlerini değiştireceğini belirterek “Dassault Systèmes ile iş birliği yaparak, mühendislerin ve tasarımcıların 3D tasarımları daha önce mümkün olmayan şekilde hayata geçirmelerini sağlayacak uzamsal bilgi işlem yetenekleri ile 3DEXPERIENCE platformunu güçlendirmekten heyecan duyuyoruz”diyor.

Emlak dünyasında sanal deneyimler

Dassault Systèmes+in 3DEXPERIENCE Forum’da tanıttığı HomeByMe Reality’de emlak, mobilya ve tasarım dünyasında yeni bir sayfa açacak. Yeni bir Apple Vision Pro uygulaması olan HomeByMe Reality, kullanıcılara kendi evlerinden, mobilya mağazalarından veya bir showroom’dan ev iç mekanlarını ve seçeneklerini hayal etmelerini, keşfetmelerini ve görselleştirmelerini sağlıyor. Uygulama ayrıca kişilerin gayrimenkul mülklerini sanal olarak gezmelerine de olanak tanıyor.