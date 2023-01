Dede İstanbul’u 1920’lerde kafaya koydu, 150 milyon Euro’ya Karaköy’e yerleşti

DOĞUŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ile Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, 2014’ten itibaren kol kola yola çıktıkları Galataport projesinin içinde planladıkları otel konusunda şu kararı verdi:

- Burada şimdiye kadar ülkemize gelmemiş lüks bir otel markası olmalı.

Doğuş ve Galataport’taki küçük ortağı Bilgili Holding’in oluşturduğu ekip otel markası araştırırken Peninsula Grubu da kapılarını çaldı. Peninsula Hotels’in bağlı olduğu Hong Kong-Shanghai Hotels’in CEO’su Clement Kwok başkanlığındaki bir ekip 2014 ilkbaharında Galataport projesi alanını görmeye geldi.

O günlerde gümrüklü sahaya girişi izni almak birkaç gün sürdüğü için Kwok ve ekibi tekne turuna çıkarıldı, Galataport alanı denizden gösterildi. Ekip ayrıca Merkez Han’ın terasına çıkıp karadan da alanı inceledi. Kwok, sinyali verdi:

- Peninsula’nın burada olmasını isteriz…

Bir süre sonra Kwok’tan mesaj ulaştı:

- Patronumuz Michael Kadoorie de proje alanını bizzat görmek istiyor.

Kadoorie, İstanbul’a geldi, Galataport alanını inceledi, Büyük Dedesi’nden dinledikleri aklına geldi:

- Büyük Dedem, 1920’lerin başında ailesiyle birlikte İstanbul’u ziyaret etmiş ve bu büyüleyici şehre aşık olmuştu. Balat’taki Or-Ahayim Hastanesi’nin de destekleyicisi olmuşlardı.

İnceleme sırasında beraberindekilere ailenin İstanbul’a bağlılığını anlattı:

- Büyük Dedem’in 1920’lerdeki ziyareti sonrası ailemiz İstanbul’u hep kalbinde tuttu. Şehirle daha güçlü bağ kurmanın hayalini kurdu.

Kadoorie, söz konusu güçlü bağı kurmanın zamanının geldiğini düşündü, çok sürmeden kararını Şahenk ve Bilgili’ye bildirdi:

- Biz buraya sadece marka ve işletmeci olarak değil, yatırımcı olarak da gelmek isteriz.

Şahenk ve Bilgili de Honk Kong’da Kadoorie’ye konuk oldu, sonunda imzalar atıldı:

- Peninsula Grubu, Galataport’taki otelin yatırımına yüzde 50 payla ortak olacak. 300 milyon Euro’luk yatırımın 150 milyon Euro’sunu Peninsula Grubu karşılayacak.

The Hong Kong-Shanghai Hotels Limited’e bağlı The Peninsula Hotels’in dünyadaki 11’inci oteli The Peninsula İstanbul, 14 Şubat 2023’teki açılış öncesi kapılarını önceki gün “ön gösterim buluşması” için açtı. Buluşmaya The Hong Kong-Shanghai Hotels Operasyonlardan Sorumlu Başkanı Peter Borer, Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Mark Kobayashi de katıldı.

The Hong Kong-Shnaghai Hotels Limited Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Clement Kwok, buluşmada şu mesajı verdi:

- İstanbul, grubumuz için önemli bir dönüm noktası. İstanbul, dünyanın en dinamik şehirlerinden biri ve Doğu ile Batı’yı bir arada barındırıyor. Eski ve yeninin inanılmaz bir karışımını sunuyor.

The Peninsula İstanbul Genel Müdürü Jonathan Crook, The Peninsula Hotels’in 1928 yılında kurulduğunu anımsattı:

- Hong Kong, Shanghai, Pekin, Tokyo, New York, Chicago, Beverly Hills, Paris, Bangkok ve Manila’dan sonra İstanbul’a konumlandık. Dünyadaki 12’nci otelimizi çok yakında Londra’da açacağız.

Kendisinin 2000 yılında grup bünyesine katıldığını bildirdi:

- 23 yıl boyunca farklı otellerimizde çeşitli pozisyonlarda görev yaptım. Son 10 yıl New York’ta çalıştım. Dünyanın iki büyük kıtasını birbirine bağlayan İstanbul, yüzyıllardır kültürlerin de buluşma noktası olarak insanlık tarihinde çok özel bir yere sahip.

Ardından ekledi:

- İstanbul’un mirasının zenginliğini yansıtan ama aynı zamanda günümüzün dinamizmi ve enerjisini de içinde barındıran görkemli bir otel yaratmayı hedefledik. The Peninsula İstanbul’un tüm dünyanın ilgi odağı olacağına inanıyorum.

Biri “Yolcu Salonu” olmak üzere 3’ü tarihi, 4 binadaki 177 odasıyla hizmete açılacak olan The Peninsula İstanbul, 1000 Euro’nun üzerindeki fiyatlarıyla kentin turizm çıtasını yukarı taşıyacak gibi görünüyor…

Türkiye’nin yaratıcı isimleriyle çalıştık

THE Peninsula İstanbul Genel Müdürü Jonathan Crook, otellerinin kendine özgü kişilikleri, tasarımları ve kültürleri olduğunu belirtti:

- İstanbul’da Türk misafirperverliği ve The Peninsula geleneklerinin mükemmel karışımı ile misafirlerimiz için kalıcı anılar yaratmayı hedefliyoruz.

Projenin iş ortaklarına değindi:

- Otelimizin kendine özgü estetiğini oluşturmak için Türkiye’nin önde gelen yaratıcı isimlerinden birçoğu ile birlikte çalıştık. Bu sanatçılar, Türkiye’nin kültürel mirasını otelimize yansıtmak için büyük çaba gösterdi.

Crook, söz konusu isimleri şöyle sıraladı:

ZEYNEP FADILLIOĞLU: Modern tasarım ögeleri ile geleneksel Türk motiflerini bütünleştiren imza stili, modern tasarım ögelerini bölgesel işçilik detaylarıyla birleştirerek, bunları çarpıcı güzellikteki yaratımlara titizlikle dönüştürüyor.

Modern tasarım ögeleri ile geleneksel Türk motiflerini bütünleştiren imza stili, modern tasarım ögelerini bölgesel işçilik detaylarıyla birleştirerek, bunları çarpıcı güzellikteki yaratımlara titizlikle dönüştürüyor. ÇAĞLA SARAÇ: Doğuş Grubu’nun Akademik ve Sanat Danışmanı Çağla Saraç, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yoğun şekilde çalıştı. Modern ve klasik Türk sanatındaki derin uzmanlığını, The Peninsula İstanbul’daki ortak kullanım alanlarında ve odalarda sergilenen çeşitli orijinal sanat eserleri koleksiyonunu seçmek için kullandı.

Doğuş Grubu’nun Akademik ve Sanat Danışmanı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yoğun şekilde çalıştı. Modern ve klasik Türk sanatındaki derin uzmanlığını, The Peninsula İstanbul’daki ortak kullanım alanlarında ve odalarda sergilenen çeşitli orijinal sanat eserleri koleksiyonunu seçmek için kullandı. ARZU KAPROL: Moda tasarımcısı Arzu Kaprol ’un modern duyarlılığı ve sıra dışı kumaşlara olan ilgisiyle birleşen titiz işçiliği, The Peninsula İstanbul’un çalışanları için yarattığı üniforma tasarımlarında kendini gösteriyor.

Moda tasarımcısı ’un modern duyarlılığı ve sıra dışı kumaşlara olan ilgisiyle birleşen titiz işçiliği, The Peninsula İstanbul’un çalışanları için yarattığı üniforma tasarımlarında kendini gösteriyor. NİSHANE:Nishane kurucuları Mert Güzel ve Murat Katran, The Peninsula İstanbul’un oda içi banyo ürünleri koleksiyonu için özel bir koku yarattı. Nishane, kokuyu oluştururken İstanbul’un Bizans döneminden kalma incir ağaçlarına odaklandı. Onu tamamlamak için limon, mandalina, lavandin, vadi zambağı, yasemin eklendi.

Fatih Tutak Gallada’ya damga vuruyor

TURK adlı restoranındaki ustalığı ile Türkiye’de iki Michelin yıldızı alan tek şef olan Fatih Tutak, The Peninsula İstanbul’a da imzasını atıyor.

Peninsula Grubu, Fatih Tutak ile Michelin yıldızı alması öncesi anlaştı. Tutak, otelin “Gallada” adlı restoranında Direktör Şef olarak görev alacak. Türk-Asya mutfağından lezzetler sunulmasına liderlik yapacak.