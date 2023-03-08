DEİK’in kurduğu komite, deprem deneyimi olan illeri incelemeye aldı

Avi Alkaş’ın arama konferansları ile deprem bölgesine yardım etmek ve proje geliştirmek isteyen mesleki örgütlerle sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdiğini dün bu köşede yazmıştım. Avi Alkaş, sohbetimizde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde depremden sonra kurulan orta ve uzun vadeli çözümler için çalışacak olan komiteye davet edildiğini de anlattı. DEİK bünyesinde kurulan komitedeki çalışmalar kapsamında geçtiğimiz perşembe günü Erzincan’a gittiklerini de dile getirdi ve “Erzincan’da depremlerden sonraki uygulamaları yerinde görmeye gittik. Çok etkilendim. Binalar az katlı, sağlam zeminlere inşa edilmiş… Bu deneyimlerden yararlanmak çok önemli” değerlendirmesini yaptı.

Komitenin yapısını ve çalışmalarının detaylarını öğrenmek için DEİK Başkanı Nail Olpak’ı aradım. Olpak, DEİK’in şu anda deprem bölgesiyle ilgili çalışmalarını, üç ayaklı bir yapı üzerinde yürüttüğünü anlattı. Bunlardan birincisi Kahmanamaraş Elbistan’da kurulacak olan 1000 konteynerlik DEİK Yaşam Kenti. Yapının ikinci ayağını kalıcı konutlar, üçüncü ayağını ise bölgedeki istihdam için atılacak adımlar oluşturuyor. Nail Olpak, çalışmalarının sürdüğünü ve projeler netlik kazandığında daha detaylı bilgi vereceğini söyledi.

Konteynerler 1 Mart itibarıyla Elbistan’a gönderilmeye başlandı

Bu noktada Türkiye Tek Yürek kampanyasına da 10 milyon TL bağışlayan DEİK’in deprem bölgesindeki çalışmalarıyla ilgili hatırlatma yapmak isterim. DEİK Yaşam Kenti, Kahramanmaraş Elbistan’da yaklaşık 80 bin metrekare büyüklüğünde bir alana kuruluyor. İlk aşamada 5 bin depremzedeyi misafir edecek DEİK Yaşam Kenti’nde her biri 21 metrekare büyüklüğünde 1000 konteyner yer alacak. Konteyner kentin Nisan ayı sonunda tamamlanarak teslim edilmesi hedefleniyor. DEİK’in kampanyasında bir konteyner evin bedeli nakliye dahil 100 bin TL + KDV olarak belirlendi. Altyapı destekleri, elektrik-su hattı projelendirme ve uygulama, eşyaların lojistiği ve kurulumu ile sosyal alanların inşaası eklendiğinde bir konteyner evin bedeli 135 bin TL + KDV oluyor.

Konteyner evlerin içinde banyo, mutfak, beyaz eşya ve mobilya takımlarının yanı sıra bir evin genel ihtiyaçlarını karşılayacak tüm ihtiyaç malzemeleri hazır olacak. Yaşam kenti için konteynerlerin Elbistan’a gönderimine 1 Mart’ta başlandı. Konteyner evlere konulacak eşya ve malzemelerin tedarik sürecini ise DEİK Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Berna Gözbaşı koordinasyonunda yürütülüyor. Kayserili olan ve BRN yatak markasıyla 60’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Gözbaşı, Kayseri Sanayi Odası’nın ilk kadın meclis üyesi. Gözbaşı, Kayserispor Futbol Kulübü’nün de başkanı seçilerek Süper Lig’deki ilk kadın spor kulübü başkanı da olmuştu.

İktisadi yapının düzeltilmesi ve sosyal hayatın normalleştirilmesi için stratejiler belirlenecek

Nail Olpak’ın DEİK’in web sitesinde depremle ilgili çalışmaları hakkında bilgilendirme yazısı yer alıyor. Üyelerden konteyner kampanyasına destek isteyen Olpak’ın açıklamaları şöyle: “Yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından, oradaki ihtiyaçları tespit etmek ve depremden etkilenen kardeşlerimizin acısını bir nebze olsun paylaşmak üzere Kayseri üzerinden Elbistan, Maraş ve Adıyaman'a bir yolculuk gerçekleştirdim. Diğer ihtiyaçlar yanında, özellikle ikinci depremin merkez üssü Elbistan bölgesinde Depremden etkilenen vatandaşlarımızın çadırlarda ısınmalarının mümkün olmadığını orada kalırken gece (-)25 ve gündüz (-)15 derecelik ortamda bizzat yaşadım. Bu çerçevede DEİK bünyesinde Deprem Yardımları Koordinasyon Komitesi kurarak adımlarımızı bir koordinasyon içerisinde atmaya başladık. Bu doğrultuda, orta vadeli destek için ilk aşamada 1000 konteynerlik ‘DEİK Konteyner Kenti'ni kurma kararını aldık ve süratle çalışıyoruz. Bunun yanında, bölgenin sürdürülebilir iktisadi yapısının düzeltilmesi ve sosyal hayatın normalleştirilmesine yönelik uzun vadeli stratejiler için de ayrı bir çalışma grubu oluşturduk. Ayrıca depremin hemen ardından, Ticari Diplomasi ruhu gereği sizlere ve bizlere yurt dışından iletilen zarif yardım taleplerini bir koordinasyon içerisinde yürütebilmek için, DEİK İş Konseylerimizin yurt dışı paydaşlarına yönelik kurulan Komitemizin koordinasyonunda ayrı bir hesap açtık. Bu kapsamda siz değerli üyelerimizden ricamız; hem konteyner kampanyamıza iş konseylerimiz kanalıyla desteğiniz, hem de yurt dışından size yardım önerileri gelince, ekli bilgileri yurt dışındaki iş ortaklarınıza ulaştırarak, Türkiye dostlarının sosyal dayanışmamıza güven içerisinde katkı yapabilmelerine destek olmanızdır.”

Bu arada Nail Olpak daha önce sosyal medyada yaptığı açıklamada aile şirketleri Pak Yatırım’ın Elbistan’a 50 adet konteyner göndermeye başladığını, Türkiye Tek Yürek kampanyasına da 1 milyon TL bağışta bulunduklarını açıklamıştı.