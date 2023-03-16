Depremzedelerin yardımına koşan kuruluşlarımızdan; PAGDER 

Avrupa’nın ikinci, dünyanın yedinci büyük üreticisi konumuna gelen plastik sektörümüz ekonomimize, istihdam-ihracat boyutuyla ciddi katkısı olan sektörlerimizden..

Sektörün kuruluşu Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün ile Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çok sayıda ilimizde can kaybına neden olan deprem ve bu süreçte derneğin yardım faaliyetleri hakkında sohbet ettik.

Başkan Gülsün, “6 Şubat’ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Hatay'da 21 Şubat'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde dahil binlerce artçı sarsıntı yıkımı daha da artırdı.

Ard-arda yaşanan depremler 13.5 milyon yurttaşlarımızın yaşadığı bölgede büyük felakete, yıkıma neden oldu.

Asrın felaketi olarak tanımlanan depremde bugüne kadar yitirdiğimiz yurttaş sayımız maalesef 50 bine yaklaştı.

Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dilekleriyle sözlerine başladı..

Bu acı olayı haber aldığımız ilk andan itibaren dernek olarak hızla aksiyon aldık.

İlk etapta en acil ihtiyaçlar olan battaniye, gıda, çocuk maması, ilaç, jeneratör, tek kullanımlık plastik ürünler, ısıtıcı gibi ürünleri deprem bölgesine ilettik sonrasında ise oyuncak gibi diğer ihtiyaçların karşılanmasını sağladık” dedi.

Plastik sektörünün bu süreçte yaraların bir nebze olsun sarılması adına elinden geleni yapmaya özen gösterdiğini belirten Gülsün, “Depremin duyulması ile birlikte Yönetim Kurulumuzda yer alan firmalar deprem bölgesine ekskavatör ve diğer gerekli iş makinelerinin gönderiminin yanı sıra makine tamirine yönelik teknik personel görevlendirmesi de yaptı.

Sonrasında da Yönetim Kurulumuzda yer alan firmaların katkılarıyla AFAD’ın ihtiyaç listesinde yer alan ürünleri temin ederek gene AFAD koordinasyonunda bölgeye sevkini sağladık.

İlk günlerde özellikle ısınma ve gıda en önemli ihtiyaçlar olarak karşımıza çıkıyordu.

Bu noktada ürün tedarikimizi de bu yönde önceliklendirdik.

Derneğin doğrudan yardımlarının yanı sıra yönetim organlarında yer aldığımız Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) gibi çatı kuruluşlar vasıtasıyla da yardım sürecini sürdürdük.

Bu çatı kuruluşların organize ettiği ilaç, jeneratör, konteyner ev, çadır yalıtımı vb. yardımlara da ciddi katkılarda bulunduk” dedi.

Yardımların daha etkin olması adına ilgili STK’larla iş birliğine gittiklerini dile getiren Gülsün, “Çatı kuruluşların yanı sıra örneğin deprem bölgesine gönderilecek oyuncak yardımları söz konusu olduğunda S.S Toptan Oyuncakçılar Birlikteliği Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi (Toy-Koop) ile yaptığımız iş birliği ile temin sağladık.

Öte yandan, bundan sonraki sürecin de çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Büyük bir yıkım ve insanlık dramıyla karşı karşıyayız.

Çok sayıda bina içinde oturulamayacak düzeyde hasar görmüş durumda bu sebeple tüm insanlarımızın ikamet edebileceği evlerin inşa edilmesi uzun bir süre alabilir.

Önümüzdeki aylar boyunca da bu bölgemize yardım ulaşması elzem.

Biz de gerek PAGDER gerek plastik sektörü olarak gelecek süreçteki yardımlarımızı planlıyoruz” dedi.

Son olarak bölgenin yeniden inşası sürecinde plastik sektörünün oynayacağı role değinen Gülsün, “Depremzedelerin mümkün olan en kısa süre içerisinde ve en düşük maliyetle yeni konutlarına yerleştirilmesi kritik önem taşıyor.

Bu kapsamda deprem bölgesinde inşa edilecek deprem konutlarında kullanılacak inşaat plastiklerinde fiyatların asgari düzeye sabitlenmesi adına ilgili kamu kurumlarıyla görüşmeler devam ediyor. Sektörümüz bu süreçte de vatandaşlarımıza destek olmak için elinden geleni yapmaya devam edecektir” diyor değerli başkan Selçuk Gülsün...

Ben de depremde yitirdiğimiz yurttaşlarımıza Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabır yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum…