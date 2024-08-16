Dev spor organizasyonlarının “dijital kahramanları” iş başında

Almanya’da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası ile başlayan spor şöleni, Paris 2024 Yaz Olimpiyatları ile doruğa çıktı. Bu büyük organizasyona rağmen Fransa, bir başka dev organizasyona da eş zamanlı olarak ev sahipliği yaptı.

1903’te koşulmaya başlanan Tour de France’ın 111’incisi bisikletçiler, pedallara asıldı. Bu tür dev organizasyonlar, dijital güvenliğin de ön plana çıktığı etkinlikler oldu. Spor etkinliklerine katılan ekipler ve binlerce izleyiciden oluşan bu organizasyonlar, dijital güvenliği ilk sıralara taşıdı. Dijital güvenliğin yanı sıra hem sporcuların ve teknik ekiplerin hem de izleyicilerin hayatını kolaylaştıracak, güvenliklerini sağlayacak uygulama ve çözümler belirleyici hale geldi.

Olimpiyatların dijital güvencesi Atos için 2 bin uzman çalıştı

1989’dan bu yana Olimpiyatlar için önemli bir teknoloji sağlayıcısı 2001’den itibaren oyunların IT ortağı Atos, Paris’teki heyecanın, dijital dünyadaki güvenliğini sağlıyor. 107 bin çalışanı ve 11 milyar Euro’luk yıllık geliri ile dijital dönüşümde küresel lider şirket, olimpiyatların sessiz kahramanlarından biri. Atos, Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nı tamamen bağlantılı, güvenli ve dijital hale getirmek için 2 binden fazla uzmanı ve 15 teknoloji ortağını koordine ediyor. Halen devam Paris'te devam eden Paralimpik oyunları için de çalışan firma, Olimpiyat Yönetim Sistemi (OMS) ve Olimpik Difüzyon Sistemi (ODS) de dahil olmak üzere 150’den fazla kilit uygulama sunuyor. Bu uygulamalar sporcular, antrenörler, yorumcular, taraftarlar ve organizasyon ortakları gibi çeşitli paydaşlar arasında merkezi bilgi ve etkileşim sağlıyor. Atos, gerçek zamanlı verileri yetkililere ve uluslararası medyaya dağıtarak hem sahadaki profesyonellere hem de dünyanın dört bir yanında evinde Olimpiyat heyecanı yaşayanlara sonuçları aktarıyor.

UEFA 2024’ün dijital mimarı Deutsche Telekom oldu

Olimpiyat oyunlarından hemen önce Avrupa gerçek bir futbol şöleni yaşadı. Almanya’nın 10 ayrı kentindeki stadyumlar tıklım tıklım doldu. Taraftarlar 50 binden 80 bin kişi kapasitesine kadar ulaşan stadyumlarında sosyal medya üzerinden kesintisiz paylaşım yapabildi. Bu konforun arkasında üçlü bir anlaşmaya imza atan Deutsche Telekom vardı. Kupanın resmi ortaklarından biri haline gelen firma sponsorluğun ötesinde hem telekomünikasyon hizmeti sağladı hem de medya haklarını RTL ile iş birliğinde aldı. Deutsche Telekom, tüm maçları MagentaTV aracılığıyla Almanya’daki resmi halka açık gösterimlerde gösterdi. Ayrıca, “Magenta Moments” sadakat programıyla müşterilerine kapsamlı bir bilet grubuna erişim sağladı. Firma, 10 farklı stadyumun tamamında mobil kapsama alanını genişletti. Stadyumlar 300 baz istasyonu ile beslendi; yaklaşık 450 baz istasyonu da ek olarak basın merkezi ve altyapı gücü olarak tahsis edildi.

Tour de France’ın dijital ikizi NTT DATA’dan

1903’ten bu yana düzenlenen ve dünyanın en büyük bisiklet yarışı olarak adlandırılan Tour de France, bu yıl 111’inci defa gerçekleştirildi. Veri analitiği ve yapay zeka teknolojisi kullanılarak yarıştan ve yarışı çevreleyen ortamdan gelen gerçek zamanlı veriler ve diğer veri kaynakları NTT DATA tarafından birleştirildi. Merkezi Tokyo’da bulunan ve dijitalleşme yolunda 50 yılı deviren NTT DATA, erkekler için 21 etap, kadınlar için 8 etaptan oluşan yarışta 3 bin 400 kilometrelik alanı adeta bir veri merkezine çevirmiş durumda.

2036 Olimpiyatları için İstanbul’un dijital avantajında KOBIL imzası var

İstanbul, uzun bir süredir olimpiyatlara ev sahipliği yapmak için hazırlanıyor. 2036 yılında düzenlenecek olimpiyatlarda Polonya, Meksika ve Endonezya ile yarışacak olan İstanbul, şimdiden teknolojik altyapıya odaklanmış durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete sunduğu SuperApp “İstanbul Senin” uygulamasının, Olimpiyatlar için avantaj olması bekleniyor. İstanbul Senin uygulamasını geliştiren Almanya merkezli Türk şirketi KOBIL’in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Koyun, “Bir ülkenin nasıl kara, hava kuvvetleri varsa data güvenlik ekipleri de olmalı. Dünyanın bu yöne doğru gittiğini görüyoruz. Oluşturduğumuz 14 basamaklı bir güvenlik sistemiyle verileri koruyoruz” dedi. İstanbul Senin uygulamasının hem olimpiyat katılımcılarının hem de ziyaretçilerin hayatını kolaylaştırarak dijital güvenliğini sağlayacağını belirten Koyun, “Uygulamanın içinde ulaştırma, konaklama, turistik mekanlar, kültür sanat etkinlikleri, alışveriş ve güvenli ödeme gibi çok sayıda fonksiyon bulunuyor. Olimpiyatlar için İstanbul’a gelecek herhangi biri İstanbul Senin uygulamasıyla tüm sorularına yanıt bulabilir. Hatta bu uygulamaya özel bir Olimpiyat bölümü de ekleyerek, hangi saatte nerede hangi spor etkinliğinin olduğu, nasıl gideceği, nasıl döneceği gibi birçok ayrıntı eklenebilir. Bu uygulama Olimpiyat seçmelerinde İstanbul’a büyük avantaj sağlayacak” açıklamasında bulundu.