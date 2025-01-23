DHL Türkiye akıllı bastonları “Tech for Good” vizyonuyla tüm dünyaya taşıyor

Özel sektör kuruluşları son yıllarda giderek artan bir biçimde BM'nin "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" doğrultusunda teknolojik çözümler üretiyorlar. Dezavantajlı gruplara yardım eden, çevresel ve sağlık sorunlarına çözüm sunan projelerle toplumsal fayda yaratmak için çalışıyorlar. Kendi sürdürülebilirlik hedeflerine uymanın yanı sıra, sosyal projelere de destek veriyor ve kaynak ayırıyorlar. DHL Express’in WeWALK Akıllı Baston için “Tech for Good” kapsamında yaptığı anlaşma da başarılı bir örnek oluşturuyor.

Dijitalleşme, akıllı cihazlar, yapay zeka, nesnelerin interneti, 5G gibi sürekli olarak gündemde olan teknoloji kavramları arasında pek öne çıkmayan “Tech for Good” “Teknolojinin İyilik İçin Kullanımı” anlamını taşıyor. Bu çerçevede ülkemizde öne çıkan projelerden WeWALK Akıllı Baston hızla gelişiyor.

WeWALK, görme engellilerin sosyal hayata tam ve eşit katılımını hedefleyen ve bu amaçla akıllı teknolojiler geliştiren bir girişim. Kuruluş, beyaz bastona yapay zeka entegre ederek yarattığı akıllı bastonla sadece Türkiye için değil tüm dünya için hayatı kolaylaştıran bir inovasyon sunuyor. Microsoft, Imperial College London, Royal National Institute of Blind People (RNIB) gibi dünyanın en saygın kuruluşlarıyla partnerlik ve iş birliği yapan WeWalk ekibi akıllı bastonun tasarımını sürekli olarak daha da iyileştirmek için çalışıyor.

Verilere göre, dünyadaki 253 milyon görme engelli birey var. Bu grubun sadece 50 milyon civarında olan bölümü baston kullanabiliyor. Görme engelli bireyler hareket zorluğu yaşadıkları için, çok nadiren evlerinden dışarı çıkıyorlar. Gençlerse baston kullanımına uzak duruyorlar. WeWALK hafif ve kullanımı kolay tasarımıyla; cep telefonuna entegre edilebilir, sesle komut alan akıllı teknolojisiyle kullanıcıların hem duyularına hem de duygularına erişebiliyor. Üründeki yüksek teknoloji hayatı kolaylaştırdığı kadar, kullanıcının özgüvenin de artmasına destek oluyor.

Üç yıl boyunca 220 ülkeye ücretsiz taşıma hizmeti

WeWALK dünyada öne çıkan Akıllı Baston projesiyle farklı ülkelerden yoğun talep alıyor. DHL Express Türkiye ise küresel ağı ve tedarik zinciri aracılığıyla ürünlerin sivil toplum kuruluşları ve görme engellilere destek sağlayan kurumlara ulaşmasını sağlıyor.

Geçtiğimiz hafta işbirliğinin duyurulduğu basın toplantısında dinlediğimiz DHL Express Küresel Sponsorluklar Başkanı Elliott Santon, DHL Express Türkiye Genel Müdürü Volkan Demiroğlu, ,DHL Express Türkiye Ticari Birimlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selver Yıldız Küçükkoyuncu, WeWALK Kurucu Üyesi Murat Ugiş ve WeWALK Ürün Yöneticisi Gamze Sofuoğlu’nun verdikleri bilgiye göre, DHL Express 3 yıl boyunca WeWalk akıllı bastonlarını 220 ülkeye ücretsiz olarak taşıyacak.

Formula 1, MotoGP, FIA World Endurance Championship, ABB FIA Formula E, ESL FaceIT Group gibi spor etkinliklerine; moda ve müzik etkinliklerine, Manchester United ve ColdPlay gibi dünyanın en değerli markalarına sponsor olan DHL Express’in geniş bir etki ağı mevcut.

Kuruluş ayrıca 220 ülkedeki 594 bin çalışanıyla dünyanın her yerinde geniş çaplı gönüllülük faaliyetlerine imza atıyor. Dolayısıyla, sponsorluk yaptığı etkinlikler ve gönüllü ağıyla We WALK için paha biçilmez fayda sağlayacak bir potansiyele sahip.

Gönüllü desteği

DHL Express Küresel Sponsorluklar Başkanı Elliott Santon, basın toplantısında önümüzdeki dönemde bu konuda da yeni haberler olabileceği bilgisini verdi.

“DHL Express Türkiye olarak, insanları birbirine bağlamak, yaşamları iyileştirmek misyonu doğrultusunda önemli bir projeye imza atıyoruz” diyen DHL Express Türkiye Genel Müdürü Volkan Demiroğlu ise bu konuda, “WeWALK tarafından teknolojinin gücüyle Türkiye’de geliştirip üretilen bu ürünlerin ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılmasında önemli bir rol oynamaktan ve bu iş birliğinden gurur duyuyoruz. Heyecanla çıktığımız bu yolda sadece taşıma sponsorluğuyla kalmıyor, çalışanlarımızdan oluşan DHL Gönüllüleri’ni de projeye dahil ederek konuyla ilgili farkındalığı artıracak pek çok çalışmaya imza atıyoruz” yorumunu yaptı.