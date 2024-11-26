Dikkat: Hesabınıza para geldi!

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanlar dijital ortamda özellikle cep telefonu üzerinden de interneti sıklıkla kullanır hale geldi.

Bankacılık uygulamaları da bunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu uygulamanın cep telefonu üzerinden yaygınlaşması da birçok sorunu beraberinde getiriyor.

Kötü niyetli kişiler tarafından cep telefonunuza gelen sahte mesaj, mail, hesap linkleri ile para transferi yapılabiliyor.

Hesabına gelen para kara para olabilir mi!

Dolandırıcılar, yeni yöntem olarak vatandaşların banka hesaplarını hedef seçiyor. Bu yöntemle, hiç tanımadığınız kişilerin hesaplarına yüklü miktarda para transferini gerçekleştiriyor ve sonra da “yanlışlık oldu” diyerek bu paranın iadesini istiyorlar.

Kara para aklama, yasa dışı yollarla elde edilen paranın yasal yollarla elde edilmiş gibi gösterilmesidir. Vatandaşın banka hesabına göz diken dolandırıcılar, kara para aklama sürecinde suçlarını gizlemeye çalışıyorlar.

Banka hesabınıza göz diken dolandırıcılara karşı dikkatli olmak ve şüpheli işlemlerde banka yetkilisiyle iletişime geçmek öncelikli olmalı. Uzmanlar, bu tür dolandırıcılık şüphesi taşıyan durumlarda vatandaşın polise ve savcılığa başvurmasını öneriyor.

Tuzağa düşmemek için ne gibi önlemler almak gerekiyor?

Vatandaşın, hesap bilgilerini kimseyle paylaşmaması, şüpheli ve yüksek tutarlı para transferlerinde durumu bankaya bildirmesi, telefon, e-posta yoluyla gelen para iade mesajlarına itibar edilmemesi önem arz ediyor.

Son zamanlarda dolandırıcılar tarafından oluşturulan bu yeni yönteme karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Bu farkındalık hem kendileri hem de finansal sistemin uygulanmasında güvenilirliği sağlamak adına hayati bir önem taşıyor.