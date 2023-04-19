Diyarbakır iş dünyası siyasette istediğini bulamadı

Diyarbakır siyasi olarak hareketli bir kent. Yaklaşan seçimlerle birlikte kentte hareketli günler başladı. Açıklanan aday adaylıkları sonrasında netleşen listeler... Küsenler, yerini beğenmeyenler...

Ya fazlası ile bir boşluk gördüğüm için veya bir beklenti içinde olduğum için aday adayları arasından başvuru yapan iş insanlarını vekil listelerinde görmek istiyordum. Ya da listelerde yer verilen adayları ilk sıralarda. Maalesef ki listeleri açıklandığı zaman iş insanlarının sayısının azlığı gözlerden kaçmadı. AKP’de Galip Ensarioğlu, CHP’de Cevdet Nasırhanlı, İsmail Akyıl ve Mahir Yılmaz, İyi Parti’den Vejdin Ensarioğlu gibi isimler iş camiasından listelerde yer aldı. Yeşil Sol Parti’de ise iş insanı hiç yok. Diğer partilerde de mesleği iş insanı olarak geçen adaylar var ancak benim tanıdığım ve bildiğim isimler değil. Umarım en kısa sürede bir araya gelir ve kendilerini tanıma fırsatı buluruz. Aslında bazı isimlerin mesleği iş insanı olarak geçse de bu isimlerin mesleği artık siyasetçiliğe dönüşmüş durumda.

Genç, başarılı, kariyerli ve benim de gerçekten çok beğendiğim aday adayları vardı. Abdurrahman Tanrıkulu, Hasan Yeşil gibi isimleri örnek verebilirim. Bu isimlerin siyasetteki çalışmalarını ve yaklaşımlarını tecrübe etmek güzel olacaktı.

Diyarbakır iş camiası kendi içlerinden seçilenler ile bazı dönemlerde siyasetin ve siyasi sahiplenilmenin pozitif ayrımcılığını yaşadılar. Eski Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve daha sonra Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da yapmış Kuttebttin Arzu dönemi gibi. Tabi yine Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve AK Parti’den milletvekillik yapmış Galip Ensarioğlu ve Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanlığı ve yine AK Parti milletvekilliği yapmış Ebubekir Bal gibi isimleri de unutmamak gerek. Galip bey 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti Diyarbakır 1'inci sıradan aday.

Ama sanayicilikte ve ticarette henüz daha gelişmekte olan bir kentin iş insanlarının siyasi alanda kuvvetli temsiliyetleri de çok önemli. Bu dönem iş dünyasının siyasi arenada beklediğini bulmadığı aşikar.

Bu arada Elazığ’ın Yasemin annesi, Yasemin ablası, Prof. Dr. Yasemin Açık bağımsız aday oldu. Elazığ İş Kadınları Derneği’nin uzun yıllardır başkanlığını yapıyor. Elazığ iş dünyasının çok önemli bir değeri. Yakından tanıdığım bir isim. Hani on parmağında on marifet denir. Kendisine başarılar diliyorum.