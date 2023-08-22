Dolar olmazsa, Türk Lirası ile verelim…

Uluslararası ticaretin temel direği ABD Doları…

Bunun karşısında durabilecek ve aksini savunacak biri çıkar mı bilmem?

Bunun aksini savunmak ayrı bir konu amma bunun aksinin olmasına çalışanlar da bir hayli.

Başarılı olabilirler mi sorusuna verilecek olan karşılık, oldukça çok soru işareti taşıyan bir cevap olacaktır.

Euro sahası bu konuda oldukça başarılı ve dirençli görünse de kralı tahttan indirebilecek gücü kendisinde bir türlü bulamıyor.

Statista sitesinden gördüğüm kadarıyla ve Mayıs 2023 tarihi itibariyle, küresel çapta SWIFT üzerinden aktarılan para birimleri arasında ABD Doları ilk sıradaki yerini koruyor.

Sitedeki verileri aktarırken sadece yüzde birin üzerindeki verileri kullanmayı seçtim.

Detayla ilgilenen dostlarımız için sayfanın adresini de veriyorum

https://www.statista.com/statistics/1189498/share-of-global-payments-by-currency/

ABD Doları ve Euro, SWIFT üzerinden yapılan transferlerin yüzde 79,34’ünü oluşturuyor.

Geriye kalan 6 para biriminin payı ise yüzde 14,85 oluyor.

Ben asıl ilgimi çeken ise bu konuda gösterilen çabaların, ülkelerin kendi para birimlerini karşılıklı ticarette kullanma gayretlerinin gittikçe artıyor olması.

Hindistan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında 15/07 günü yapılan bir anlaşma ile yerel para birimlerinin karşılıklı olarak kullanılması sağlanmıştı Hemen ardından Hindistan BAE’den 1,5 milyon ABD Doları değerinde bir altın ithalatı yapmış.

Amma asıl önemli olan büyük bir Hint rafinerisinin BAE’den 1 milyon varil petrolü bu çerçeveden olmak üzere yerel para birimi ile ithal etmiş olması.

www.india-briefing.com sitesinde bununla ilgili olarak yer alan bir habere bakarken, yerel para birimi ile yapılan işler için yapılan birkaç yorum okudum…

- İşlem maliyetlerinin azalması

Yerel para birimleriyle yapılan işlerde, döviz çevrim bedelleri olmayacağı için maliyetler azalacaktır.

- İşlemin gecikmeden yapılabilmesi

İşlemler, gerçek zamanlı yapılacağı için ABD doları işlemlerinde birkaç güne varabilen gecikmeler görülmeyecektir.

- Tahmin edilebilirlikte artış

Yerel para birimleri ile ticaret, hesaplaşmalarda ele geçecek miktarların hem daha net hesaplanabilmesini sağlayacak hem de nakit akış planlamasında kolaylık sağlayacaktır

Gelelim Türk Lirası ile yapılan ticarete… Son gördüğüm rakamlara göre 2022 yılı Türk Lirası ile yapılan ihracat karşılığı 7,5 milyar ABD Doları çerçevesinde idi ve ihracat yapılan ülke sayısı 197 olarak telaffuz ediliyordu.

Bu da toplam ihracatımızın yaklaşık yüzde üçüne denk geliyor ki bu oran uzun yıllardır aynı.

Rusya, ABD Doları’nın hegemonyasından kurtulmak için çareler arıyor.

Rusya ile çalışan dostlarımıza gelen, Ruble ile alın, TL ile verin tekliflerinde ciddi artışlar var.

Bazı Çin firmaları, daha kolay ihracat yapabilmek için Yuan ile teklif veriyorlar.

Dostlarımızın çapraz kur karşılığı endişelerine katılıyorum amma en uygun olan kısa vadelerle TL karşılığı ihracat acaba bizi ne kadar hareketlendirir sormak isterim.